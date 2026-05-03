【GWに親子で楽しめる体験型フェス】吉田ちか活動15周年の感謝を込めて「CREATE YOUR DOT」開催！日時：5月5日（火・祝）10:00-19:00、会場：BE STAGE代々木

合同会社Unicorn Creations

YouTubeチャンネル「バイリンガール英会話」を運営し、英語・旅・ライフスタイルを軸に発信を続けてきた吉田ちかは、活動15周年を記念したリアルイベント「CREATE YOUR DOT」を、2026年5月5日（火・祝）にBE STAGE代々木にて開催いたします。ゴールデンウィークに親子で楽しめる体験型フェスとして、モデル・タレントのpecoさんを迎えたスペシャルトークショーをはじめ、旅育ブランド「OVER THE RAINBOW」、ジャーナルブランド「CHAPTER」、さらに英語学習・ウェルネス・サステナブル・出版・FOOD・コーヒーなど、「CREATE YOUR DOT」の想いに賛同した多彩な分野の企業によるブースが集結。大人も子どもも、新たな一歩につながる“点”を見つけられるこの日限定のイベントです。

■活動15周年の感謝を込めて。“これまでの点”と“これからの点”をつなぐイベント

15年前、コンサルティング会社勤務時代にマンションの一室から始まったYouTube活動。これまでに1,300本以上の動画を通じて、英語、旅、挑戦することの楽しさを届けてきました。その歩みを振り返る中で吉田ちかが感じたのは、人生は大きな出来事だけではなく、小さな経験や挑戦の積み重ねでできているということ。今回開催する「CREATE YOUR DOT」は、これまで支えてくれた視聴者や仲間への感謝を込めて、これまでの“点”を祝い、これからの新しい“点”を一緒につくっていくイベントです。会場では、英語・旅・自己表現・身体づくり・自然とのつながりなど、人生を豊かにするテーマを体験型コンテンツとして展開します。

■ peco × 吉田ちか スペシャルトークショー

イベント内では、オンライン英語コーチングサービス「ENGLEAD」とのコラボレーションによるスペシャルトークショーを開催いたします。ゲストには、モデル・タレントとして幅広い世代から支持を集めるpecoさんが出演。吉田ちかとともに、“自分らしく学ぶ英語”やライフスタイル、挑戦することの楽しさについて語ります。

本トークショーは応募制となっており、事前に席を確保したい方は、ENGLEADの英語コーチング無料体験に申し込まれた方を対象に優先応募受付を実施しております。また当日ブースでのお申し込み枠もご用意しております。英語学習に興味のある方や、新しい一歩を踏み出したい方にとってもおすすめの機会です。

応募ページ：https://englead.jp/lp_bilingirl_2603/?utm_campaign=2603_bilingirl&utm_source=chika&utm_medium=collabo(https://englead.jp/lp_bilingirl_2603/?utm_campaign=2603_bilingirl&utm_source=chika&utm_medium=collabo)

開催日時：

2026年5月5日（火・祝）15:30～16:30

■吉田ちかが手がける旅育ブランド 「OVER THE RAINBOW」とジャーナルブランド 「CHAPTER」も参加

【OVER THE RAINBOW】

「OVER THE RAINBOW」は、吉田ちかを中心に、旅する4人家族が立ち上げたファミリー向けトラベルブランドです。自分たちのリアルな旅の経験をもとに、世界中の家族に“旅”をより身近に感じてもらうための旅育アイテムや旅行グッズを企画・販売しています。ブランドが大切にしている“旅育”とは、旅という体験を通して、子どもたちが世界の広さや多様な価値観に触れ、自分で考え、感じ、伝える力を育んでいくこと。そして家族がチームとなって新しい景色や出来事に向き合うことで、親子の絆を深めていく学びの時間でもあります。2024年3月のブランド始動以降、第1弾商品「Let’s Travel Activity Book」は初回販売分が短期間で完売。その後も国内外でPOP UPや展示会出展を重ね、阪急うめだ本店や代官山 蔦屋書店などでも展開するなど、多くのファミリー層から支持を集めています。

本イベントでは、親子で楽しめる旅育コンテンツや人気商品の展示販売を通して、家族で新しい一歩を踏み出すきっかけをお届けします。

HP：https://over-the-rainbow.store/

【CHAPTER】

「CHAPTER」は、吉田ちかが立ち上げたジャーナルブランドです。自分らしく、居心地よく、生き生きと生きる人を増やすことをミッションに、“書くことで人生は変わる”という想いのもと誕生しました。

SNSや情報に囲まれた現代では、他人と比べたり、忙しさに追われたりする中で、自分自身との対話を後回しにしてしまいがちです。そんな中、思考や感情を書き出し、自分を知り、自分の声を聞き、自分のために行動する習慣として、近年注目されているのが“ジャーナリング”です。海外ではセルフケアや自己成長の手法として広く親しまれており、日本でも関心が高まりつつあります。

CHAPTERでは、書きやすさや継続しやすさにこだわったジャーナルプロダクトを展開し、多くの方が日常の中で自分と向き合う時間を持てるきっかけづくりを行っています。

本イベントでは、自分の想いや未来を書き出す体験コンテンツに加え、人気ジャーナル商品の展示販売を実施。忙しい毎日の中で立ち止まり、自分自身と向き合う時間を届けます。

HP：https://chapter-journals.com/

■多彩な企業との共創プログラム

本イベントでは、各領域で活躍する企業・ブランドが参画し、来場者に向けた体験ブースを展開します。

【CHAPTER】“書くことで見えてくる” 自分と向き合うジャーナリング体験ジャーナルブランド

CHAPTERは、自分の内側にある夢や目標、まだ言葉になっていない想いを“書くこと”で可視化する体験ブースを展開します。来場者は問いに向き合いながら、自分の想いやこれから叶えたいことを書き出していただけます。さらに、記入後はミラーセルフィースポットで、自分自身への宣言や新たな一歩を記念に残せる参加型コンテンツも実施。忙しい日常の中で立ち止まり、自分の声に耳を傾ける時間をお届けします。

【ENGLEAD】自分に合った学び方が見つかる英語体験ブースを展開

オンライン英語コーチングサービスENGLEADは、英語学習のプロによる体験ブースを展開し、来場者一人ひとりの性格やライフスタイルに合わせた英語学習方法の診断を実施、無理なく続けやすい学習スタイルをご提案します。さらに、pecoさんや吉田ちかにまつわる学習資料の展示に加え、英語での入国審査を疑似体験できる参加型コンテンツもご用意。楽しみながらリアルな英語に触れられる機会として、大人から子どもまで気軽に参加いただけます。

【AFFEX】自分の身体を知り、整えるウェルネス体験を提供

「SELF RESPECT LIFESTYLE」を掲げ、日常のコンディションづくりをサポートするAFFEXは、当日身体の状態を可視化できるボディ測定ブースを展開します。体重・体脂肪量・筋肉量・体脂肪率・基礎代謝量などを部位別に測定し、現在の身体バランスやコンディションを確認。結果をもとに、「どこを鍛えるべきか」「脂肪と筋肉のバランスはどうか」など、日常生活に活かせるアドバイスを受けることができます。さらに、吉田ちか自身も継続して取り組んでいるエクササイズ「アニマルフロー」のデモンストレーションも実施予定。忙しい毎日の中でも、自分の身体と向き合い、無理なく整えるきっかけを提供します。

【世界文化社】旅の記憶を辿る展示コンテンツを展開

吉田ちかの旅の軌跡を書籍として共に届けてきた世界文化社は、会場でこれまで刊行してきた旅にまつわる書籍の展示を行い、吉田ちかが発信してきた“旅の物語”をリアルな空間で体感いただけます。夫婦で挑戦したアメリカ横断の旅、メルボルンやクアラルンプールでの暮らし、そして家族4人で再び挑んだアメリカ横断など、人生の節目となった旅の記録を、書籍ならではの形でご紹介します。さらに、会場には実際に辿ったアメリカ横断ルートマップも設置。来場者が「行ってみたい場所」にピンを立てながら、次の旅への憧れや家族の未来の計画を広げられる参加型コンテンツとして展開します。

【HEART WRAP】彩り豊かな健康フードを提供

「一人でも多くのお客様に、バランスの良い健康的な食事を届けたい」という想いからスタートしたキッチンカーHEART WRAPは、新鮮な食材を使用した彩り豊かなフードメニューを提供します。見た目にも楽しく、栄養バランスにも配慮したメニューをご用意。大人から子どもまで楽しめる、イベントならではの“健幸”フード体験をお届けします。

【BIKAS COFFEE】飲むことで未来の森につながる体験を提供

コーヒーを通じた植樹活動に取り組むBIKAS COFFEEは、はキッチンカーを展開し、コーヒーやドリンクの販売を行います。

当日は、子どもたちも参加できるよう、ジュースの購入も植樹アクションの対象とし、家族みんなで気軽に社会貢献へ参加できる体験をご用意しました。購入者にはドットシールを配布し、会場内の特設ポスターに貼っていただくことで、1杯のドリンクが未来の森づくりにつながっていく様子を可視化します。自然とのつながりや、日常の小さな行動が世界の未来につながることを、親子で楽しく体感いただけるコンテンツです。

【吉田ちか】15年の軌跡をたどり、自分自身のこれまでを見つめ直す特別展示

活動15周年を迎える吉田ちかは、これまで歩んできた軌跡を振り返る特別展示コンテンツをEVENT SHOP内で展開します。15年間で公開してきた1,300本以上の動画や挑戦の記録を通して、英語、旅、子育て、ものづくりなど、その時々に積み重ねてきた“点”をご紹介します。来場者には展示を楽しみながら、自身のこれまでを振り返っていただける参加型コンテンツもご用意。配布ブックレット内の「15年前の私は…」という問いに向き合い、自分自身の歩みやこれから描きたい未来を書き出していただけます。吉田ちかの15年と重ねながら、それぞれの人生の点と点を見つめ直す時間をお届けします。

■GWにおすすめ。大人も子どもも楽しめる体験型フェス

会場では、親子で参加できる英語ワークショップ、キッズ向けアクティビティ、フード＆ドリンク、限定グッズ販売など、多彩なコンテンツを展開します。

6つのテーマを巡る「DOT STAMP RALLY」

本イベントの目玉企画として、来場者が会場内を巡りながら体験できる参加型スタンプラリー「DOT STAMP RALLY」を実施します。

吉田ちかが大切にしてきた人生のテーマである、

MIND（心）

SKILL（学び）

BODY（健康）

NATURE（自然）

TRAVEL（旅）

REFLECTION（振り返り）

の6つをテーマに、それぞれのブースで小さな気づきや挑戦につながる体験コンテンツをご用意。

各ブースでスタンプを集め、4つ以上達成した方にはイベント限定ノベルティ「イベント限定のデザインのサンサンスポンジ」をプレゼントいたします。

子どもたちは遊びながら学び、大人は新たな視点や行動のきっかけを得られる、“楽しみながら未来の点をつくる”CREATE YOUR DOTならではのスタンプラリーです。小さなお子さま連れでも楽しめる、一時預かり対応キッズスペース（混雑時制限あり）もご用意しています。ゴールデンウィークのおでかけ先として、家族で1日楽しめるイベントです。

KIDS & FAMILY CONTENTS

親子で安心して楽しめるキッズ向けエリアも展開します。会場内には、OVER THE RAINBOWの人気Activity Bookを体験できるスペースや、自由に参加できるアートアクティビティをご用意。午前中にはAFFEXトレーナーによる親子向け運動チャレンジも開催予定です。

さらに、お子さま向けミッション企画「ACTIVITY BINGO」も実施。一列達成したキッズにはプチギフトをプレゼントいたします。

また、BE STAGE代々木 3FにあるMANABUのキッズ施設では、当日モーリーキッズの子ども専門指導スタッフが常駐し、0歳からお子さまと一緒にご利用いただけるスペースを無料で提供しており、安心してイベントにご参加いただけます。 （3歳以上のお子様は、スタッフに見守りをお任せいただくことも可能です。）

https://tokyu.yoyogi-cpark.com/shop/detail/129

吉田ちかとの記念撮影特典も実施

イベントショップにて税込3,000円以上ご購入いただいた方を対象に、吉田ちかとのツーショット撮影特典を実施いたします。

整理券制でのご案内となり、当日LINE受付にて時間枠をご予約いただけます。活動15周年の節目に、来場者の皆さまとの思い出づくりの機会としてご用意しました。

アメリカ横断の旅をテーマにした知育絵本、「US ROAD TRIP ACTIVITY BOOK」も都内最速発売！

OVER THE RAINBOW新商品となる「US ROAD TRIP ACTIVITY BOOK」は本イベントにて都内最速での発売を開始します。アメリカを横断で出会った景色や出来事を知育絵本にしました。楽しいアクティビティやストーリーこの機会にぜひご覧ください。

EVENT SHOP限定グッズも販売

会場内のEVENT SHOPでは、吉田ちかが手がけるブランド「CHAPTER」「OVER THE RAINBOW」の人気商品に加え、「CREATE YOUR DOT」限定ノート・トートバッグなどイベント限定グッズも販売いたします。

・イベントノート: \330(税込)

・トートバッグ: \2750 (税込)

オンライン販売中心の商品を実際に手に取ってご覧いただける特別な機会です。

注目販売アイテム｜旅から生まれた一冊OUR US ROAD TRIP TRAVEL JOURNAL

世界文化社 \2,500（税込）

人生二度目となるアメリカ横断の旅を、一冊の書籍にまとめたトラベルジャーナル。今回は家族4人でキャンピングカーに乗り、夫婦ふたりで旅した頃とほぼ同じルートを辿りながらも、まったく異なる景色と学びに出会う旅となりました。

観光ガイドではなく、旅の途中で感じたこと、家族で気づいたこと、その瞬間の感情や対話を綴った“旅の記録”。イベントテーマである「CREATE YOUR DOT」にも通じる、人生の点と点をつなぐ一冊です。

当日は実際に手に取ってご覧いただけます。動画とあわせて楽しんでいただくのもおすすめです。

「Our US ROAD TRIP TRAVEL JOURNAL」の出版を機に、日本全国を縦断しPop-Up &トークイベントを開催中。今回のイベントも日本縦断の最中の開催となり、5月以降も続いていきます。

詳細：https://www.notion.so/Our-US-ROAD-TRIP-POP-UP-in-JAPAN-319640774cbb8058a146c51e96f68087?source=copy_link

■開催概要

イベント名：CREATE YOUR DOT

日時：2026年5月5日（火・祝）10:00～19:00

会場：BE STAGE 代々木

プロデュース：吉田ちか

内容：トークショー、体験ブース、親子ワークショップ、物販、飲食販売ほか

＜吉田ちか プロフィール＞

吉田ちか CHIKA YOSHIDA

小学校1年生の時、父親の仕事の関係で渡米し、大学を卒業するまでの16年間をシアトルで過ごす。2007年に日本に帰国し、大手コンサルティング会社に入社。グローバルなビジネス環境にも関わらず、英語に苦手意識を抱いている日本人が多いことに気付き、2011年に自分に何かできないかとYouTubeで英会話チャンネルを開始。チャンネル登録者数は160万人を超える。現在はリアルな英会話に楽しく触れられる旅動画などを発信する傍ら、ジャーナルブランドCHAPTERやファミリートラベルブランドOVER THE RAINBOWを創設。