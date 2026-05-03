【産官学の総力戦】インフラ維持管理の未来を大阪で体感！「インフラメンテナンス近畿フォーラム2026」開催。100社超の先端技術展示と専門家による議論で全国のインフラ課題解決を強力に後押し！

社会インフラの老朽化という喫緊の課題に対し、実効性のあるソリューションを提示

一般社団法人国土政策研究会

インフラメンテナンス国民会議 近畿本部（事務局：一般社団法人 国土政策研究会 関西支部）は、2026年5月21日（木）・22日（金）の2日間、花博記念公園鶴見緑地にて「インフラメンテナンス近畿フォーラム2026」を開催いたします 。本フォーラムは、地方公共団体をはじめとするインフラ管理者と、革新的な技術を持つ民間企業・研究機関を直接結びつけ、実証実験を通じて技術の社会実装を目指すオープンイノベーションの場です 。

■ プロフェッショナルが注目すべき主要プログラム

- 最新技術の展示・実演100社を超える企業・団体が参加予定 。ドローンやロボットによる点検、AIを活用したデータ解析、DX・GXに貢献する先端技術が一堂に会します 。- 政策動向と先進事例の共有国土交通省による政策動向の基調講演のほか、「包括的民間委託」や「地域インフラ群再生戦略マネジメント」など、業界の重要テーマについて産官学の専門家が議論を交わします 。- 実証実験報告会自治体の現場ニーズと民間企業のシーズを直接結びつけた実証実験の成果を報告 。今回は橋梁点検やケーブル点検の最新技術について、導入効果や課題を具体的に共有します 。- 「インフラメンテナンス大賞」特設コーナー- 国内の優れた取り組みを表彰する本賞の受賞企業による技術紹介を実施し、ベストプラクティスを広く紹介します 。

最新のプログラムは こちら(https://infurakinkihonbu.jp/tech-expo/2026/program)

■ 現場力を高める実機展示

国土交通省近畿地方整備局の協力により、「防災・災害対策車両」や「遠隔操作バックホウ」、「橋梁点検車」といった特殊車両を展示 。最前線で活躍する最新車両の操作体験を通じ、社会基盤を守る具体的な手法への理解を深めていただけます 。

■ デジタルプラットフォームによる継続的な支援

公式サイトでは、オンラインマッチング機能を強化しています 。全国の自治体が抱える課題から技術を検索できる機能や、求人情報の掲載機能を備え、イベント当日だけでなく年間を通じてインフラ課題の解決と人材確保を支援します 。

インフラメンテナンス国民会議 近畿本部フォーラム2026 紹介動画

開催概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mFisyoqMkDI ]

イベント名： インフラメンテナンス国民会議 近畿本部フォーラム 2026

日程： 2026年5月21日(木) 10:00～17:00 ／ 5月22日(金) 10:00～17:00（屋外展示は16:30まで）

会場： 花博記念公園鶴見緑地 ハナミズキホール・付属展示場

入場料： 無料

公式サイト： https://infurakinkihonbu.jp/

主催： インフラメンテナンス国民会議 近畿本部

お問合せ： TEL 06-7777-7858 ／ E-mail forum@infurakinkihonbu.jp

インフラメンテナンス国民会議 近畿本部フォーラム

事務局 電話：06-7777-7858（受付時間：平日10:00～17:00）

Email：forum@infurakinkihonbu.jp