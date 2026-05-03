【5/10 母の日】″きれいな空気″を贈る新しい親孝行。「ブルーカラー」職人の技術でハウスクリーニング全メニュー10%OFF｜全国11エリア・国家資格保有スタッフ在籍

株式会社志事人

株式会社志事人（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：鶴原利彦）は、2026年5月10日の母の日に合わせ、ハウスクリーニング全メニューが合計価格から10%OFFとなる「母の日エアコンクリーニングキャンペーン」を実施します。

受付期間は5月4日（月）～5月10日（日）、施工期間は5月31日（日）まで。

東京・大阪・名古屋・福岡・北海道など全国11エリアで、国家資格「ハウスクリーニング技能士」保有スタッフが在籍するプロの清掃チームが対応します。

AIに代替できない「ブルーカラー」職人の技術で、お母さんの暮らしをリフレッシュします。

＜キャンペーン内容＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/162827/table/18_1_db85e93e7942b576ab74b6478643478a.jpg?v=202605031251 ]メニューと価格[表2: https://prtimes.jp/data/corp/162827/table/18_2_c6f7f7e7d67a5c333598ab9d2d27ace4.jpg?v=202605031251 ]

※エアコン2台目以降は1台あたり\1,100引き（機種問わず）

※エアコン以外のメニュー（浴室・キッチン・洗濯機・水回り等）もすべて対象

＜組み合わせ例＞

エアコン（お掃除機能なし）2台 ＋ 防カビコート2台通常合計 \26,400 → 10%OFFで \23,760（税込）

「モノより体験」で届ける、新しい母の日

ギフト市場は2024年の11兆1,880億円から2025年には11兆5,650億円（前年比103.4%）へ成長。中でもSNS等で贈るeギフト市場は前年比127.7%と急伸しています（※1）。

さらに、日比谷花壇の調査では、母親が「プレゼント（モノ）が嬉しい」と回答する割合が3年で半減*し、代わって「家族との時間」や「体験」を重視する傾向が強まっています（※2）。

ハウスクリーニングは、まさにこの「コト（体験）消費」の新しい形。

日頃の家事を一手に引き受けているお母さんに、プロの技術で仕上げた清潔な住空間を届ける--花束やお菓子とは異なる、実用的で心に残る贈りものです。

※1 出典：矢野経済研究所「ギフト市場白書2025年版」プレスリリースNo.4048 https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/4048

※2 出典：日比谷花壇「母の日 贈る人もらう人アンケート2026」（東京新聞×PR TIMES） https://adv.tokyo-np.co.jp/prtimes/article122593/

AI時代に再評価進む「ブルーカラー」--"くらしの職人"が届けるプロの仕事

AIの進化によりホワイトカラーの業務が自動化される一方で、現場の専門技術を持つ「ブルーカラー」職種の価値が再評価されています。このトレンドの中心にあるのが、「手に職を持つ人だけが提供できる価値」です。

志事人は「ときめきが溢れる空間づくり」を掲げ、2016年の創業以来、一般家庭から法人まで幅広いクリーニングニーズに対応。国家資格「ハウスクリーニング技能士」の保有スタッフが在籍し、高い技術力をチーム全体の施工品質に反映。

エアコンの分解洗浄から浴室のカビ除去、キッチンの油汚れまで、専門知識に裏打ちされた施工を提供しています。

現在、東京を拠点に全国11エリアに展開。「お母さんが遠方にお住まい」の場合でもご利用いただけます。

また、開業支援事業「暮らしのエンジニアアカデミー」を通じて、清掃・修理・設備工事を1人で担う"くらしのエンジニア"の育成にも注力。ハウスクリーニングを「AIに代替できない、誰もが誇りを持てる専門職」として確立することを目指しています。

ご予約・お問い合わせ

Webサイトで詳細を見る・予約する :https://shigotobito.co.jpLINE公式アカウントで予約する :https://liff.line.me/2008425262-MqOVYqwo/landing?follow=%40mam4978b&lp=piP51k&liff_id=2008425262-MqOVYqwo

フリーダイヤル：0120-4510-83（受付：9:00～18:00・年中無休）

担当者コメント

[株式会社志事人 代表取締役 鶴原 利彦]

母の日は、日頃の感謝を形にする大切な機会です。花束やお菓子も素敵ですが、お母さんが毎日過ごすお部屋の空気がきれいになる--そんな"見えないけれど確かな贈りもの"を届けられたらと考え、今回のキャンペーンを企画しました。

私たちは、AIが代替できない「ブルーカラー」の技術こそが、これからの時代に本当に必要とされる価値だと考えています。

国家資格「ハウスクリーニング技能士」を持つスタッフが在籍し、その技術と知見がチーム全体の施工品質を支えています。

お客様の大切な住空間をお預かりする仕事に誇りを持ち、一台一台のエアコンに真剣に向き合っています。掃除は単なる作業ではなく、暮らしの質を変える力があると私たちは信じています。この母の日をきっかけに、一人でも多くのお母さんに"ときめく空間"をお届けできれば幸いです。