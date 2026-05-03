Jリーグ5クラブと始動する「サストレジャパンプロジェクト」第1期「サストレコーチ研修」を特別”無料”開講へ

株式会社shikakeru

スポーツの多面的な力を活かし、社会課題を「誰もが熱狂し、思わず参加したくなるアクション」へと変換する共創アクション・クリエイティブカンパニー、株式会社shikakeru（本社：東京都世田谷区、代表取締役：上井雄太、以下「shikakeru」）は、湘南ベルマーレ、ガンバ大阪、レノファ山口FC、アビスパ福岡、ギラヴァンツ北九州のJリーグ5クラブとともに、地域の中に「サステナプレイヤー（持続可能な社会の創り手）」を育成する「サステナビリティトレーニングセンター（通称：サストレ）」を全国展開する「サストレジャパンプロジェクト」を本格スタートさせました。

今回、本プロジェクトの核のひとつとして、企業のサステナビリティ推進担当者や新規事業開発者を対象とした実践型プログラム「サストレコーチ研修」の第1期生を募集いたします。また、2030年に1万人のサステナプレイヤーを輩出するというビジョンの実現、および4月22日の記者発表会(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000180849.html)での反響を受け、研修参加費（30万円相当）を全額免除とし、スポーツ、企業、行政、教育という業界の垣根を超えて、共に社会実装の新しいスタンダードを創り上げる熱い「共創パートナー」を広く募集することを決定いたしました。

■今回の意思決定に至った背景

当初、本研修プログラムは有料での提供を予定しておりましたが、4月22日に実施した記者発表会を経て、その方針を変更することにしました。発表会で目にした、子どもと大人が共にワクワクしながら社会課題に向き合う「熱量」を全国へ一気に広げていくためには、サステナ×スポーツ×イノベーションに本気で挑む方々と、地域や立場、損得を超えて切磋琢磨し、最高の成功事例を共に創り上げるためのコミュニティの基盤を作ることが最優先であると確信しました。そこで、本来有料の価値があるプログラムを「特別無料開講」とすることで、参加費という形ではなく、皆様の「情熱とフィードバックとアクション」を対価としていただく「共創パートナー」を募集することにいたしました。

■「サストレコーチ研修」の特徴とプログラム

本研修は、サステナ×スポーツから生まれるイノベーションを社会実装していくプロセスを学ぶ、

全10回の実践型プログラムです。

【社会実装へ導く3つのポイント】

- スポーツを活用した社会課題解決の手法： スポーツの巻き込み力をいかにビジネスや解決策に接続するか、メソッドを習得します。- サステナ×イノベーションの最新潮流： サーキュラーエコノミー等、欧州・国内の最新事例から次世代ビジネスを探ります。- 実装現場の「リアル」を学ぶ： 北九州市の戦略やスポーツリーグの施策から、現場の課題と事業共創のヒントを学びます。

【各界の最前線を走る講師陣（一部）】

- 上井 雄太（株式会社shikakeru）：スポーツ×事業共創- 小国 士朗（株式会社shikakeru）：スポーツ×“仕掛け”の企画術- 金田 晃一 氏（NTTデータグループ）：サステナビリティ経営の全体像- 安居 昭博 氏（『サーキュラーエコノミー実践』著者）：サステナビジネスの潮流- その他、サステナブルシティ・北九州市担当者、Ｊリーグサステナビリティ部担当者、聖心女子大学・永田佳之教授など多数登壇。

■第1期「サストレコーチ研修」開催概要

- 実施期間： 2026年5月～9月（全10回）- 主な内容： オンライン講義、対話セッション（オンラインでのグループワーク）、スタジアム合宿（パナソニック スタジアム 吹田を予定）- 参加費： 全額免除 ※30万円相当- 対象： サステナビリティ推進、新規事業、経営企画、PR担当者、自治体・教育機関関係者、スポーツクラブ、競技団体（サッカー以外の競技も含む）など。- 構成： 第1回～3回を「特別公開授業」として開放。第4回以降は受講希望メンバーを選考・選抜し、さらに熱量の高いプログラムへと深化させます。

■お申し込みフォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6lYYt-MaZmVB7yLn5J0qKsgLH8_gGBS5ygL8jOcC2u38zxg/viewform



■募集要項

https://drive.google.com/file/d/1Fqp3RW_ywI0Z6qbDbG9YiNZHJ7pSNYIA/view?usp=drive_link



■株式会社shikakeru 代表取締役 上井 雄太のコメント

世界を変えるのは、いつだって一人の熱狂から始まります。

今回、サステナ×スポーツ×イノベーションの最前線を学ぶ「サストレコーチ研修」を無償化し、出会いの可能性を最大化することで、より多くの、多様な未来を共に創る『熱い仲間』を募集することに決めました。

スポーツの枠を越え、業種の壁を越えた「学び」と「対話」から、新たな未来を。

『世界はたのしく変えられる。』を体現し、未来を面白く仕掛けていける皆さまとお会いできることを、心から楽しみにしております！

【株式会社shikakeruについて】

「仕掛けで、世界が動き出す」をビジョンに掲げ、スポーツの多面的な力を活かし、社会の”課題”を社会の”お題”に変えて「誰もが熱狂し、思わず参加したくなるアクション」を生み出す、共創アクション・クリエイティブカンパニーです。

- 社名：株式会社shikakeru- 所在地：東京都世田谷区- 代表者：代表取締役 上井 雄太- 事業内容：サステナビリティ推進支援、スポーツ事業共創、教育・研修プログラムの開発- URL：https://shikakeru.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社shikakeru 「サストレジャパンプロジェクト」事務局

お問い合わせフォーム：https://shikakeru.co.jp/contact/