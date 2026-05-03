LOVEBOAT×COBRA―伝説的SF作品『COBRA』との衝撃のコラボレーションが実現 ―「アートピースとして着られる服」をテーマに 展開開始

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎祐次）は、人気ブランド「LOVEBOAT」と、不朽の名作漫画『スペースコブラ』がコラボレーションしたTシャツコレクションを発売いたします。

都会的ファッションを象徴する「LOVEBOAT」と、寺沢武一氏による圧倒的な世界観を持つ『スペースコブラ』。両者の個性が融合した、ストリートで圧倒的な存在感を放つTシャツが5月上旬より発売。

■『スペースコブラ』とは：時代を超えて愛される「究極の格好良さ」

原作者・寺沢武一氏により1978年から連載が開始された『コブラ』は、左腕に精神エネルギーを弾丸として放つ武器「サイコガン」を持つ一匹狼の宇宙海賊・コブラの活躍を描いたSFアクションの金字塔です。

唯一無二の世界観：アメコミを彷彿とさせるスタイリッシュな劇画調の画風と、ウィットに富んだユーモア溢れる台詞回しが特徴です。

圧倒的な支持：単行本の全世界累計発行部数は5,000万部を突破。1982年のアニメ化を経て、今なお世界中のファンを魅了し続けています。

人気の理由：ハードボイルドながら情に厚いコブラの生き様や、宿敵クリスタルボーイをはじめとする魅力的なキャラクター、そして時代を先取りしたSF的アイデアが、多岐にわたる世代から熱狂的な支持を得ています。

■ アイテムラインナップ

グラフィックTシャツ：原作の緻密かつダイナミックなイラストを大胆に配置。LOVEBOATならではのタイポグラフィと組み合わせ、1枚で主役級の存在感を放つデザインです。

【Price】

■\5,500（tax included）

【LOVEBOAT ONLINESTORE】https://loveboat.online/

【LOVEBOAT】

「LOVEBOAT（ラブボート）」は、日本のヤングレディースファッションブランド。自分のスタイルは自分で作り出す、自立したパワフルな女性のためのブランド。1994年に1号店を出店して以降、2000年代の“渋谷ギャルカルチャー”を代表するブランドとして若者から支持されていました。当時絶大な人気を誇るモデルやアーティストが「へそ出しルック」や「ミニスカート」などの個性豊かな「LOVEBOAT」の服を愛用しており、メディアに取り上げられた影響で爆発的にヒット。また、Z世代を中心に近年注目されている「Y2Kファッション」との親和性も高く、再注目されています。

LOVEBOAT Official Instagram: https://www.instagram.com/loveboat_official/

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLB など、世界を代表するブランドと約80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループHP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/