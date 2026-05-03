【大槌町 山火事復興支援】大槌町観光交流協会が売上の10％を寄附する「岩手県大槌町 山火事被害復興支援～大槌町産品を買って応援～」を開始。全国小売店向けに復興応援販促素材も無償提供

一般社団法人 大槌町観光交流協会

一般社団法人 大槌町観光交流協会は、2026年4月22日に岩手県大槌町で発生した山林火災からの復興を支援するため、MOMIJI株式会社と連携し、「岩手県大槌町 山火事被害復興支援～大槌町産品を買って応援～」を開始しました。

本企画は、大槌町観光交流協会が運営する地元特産品ECサイト「大槌孫八郎商店(https://magohachiro.jp/)」と、MOMIJI株式会社が運営する「MOMIJI公式オンラインショップ(https://www.momiji-otsuchideer.com/collections/otsuchi-yell)」の2つのECサイトで展開します。

期間中、大槌孫八郎商店ネットショップおよびMOMIJI公式オンラインショップの売上の10％を、大槌町または大槌町を支援する関連団体に寄附します。

あわせて、全国の小売店や販売パートナーに向けて、店頭で大槌町への応援を表明できるPOP、のぼり、垂れ幕等の応援販促素材を無償提供します。

大槌町の産品を「買う」「食べる」「売場で伝える」ことを通じて、町内外へ支援の輪が広がることを目指します。

火災被害を乗り越え、大槌の「今」を届ける

町内2箇所で発生した山林火災は、折からの強風に煽られ瞬く間に延焼し町中心部へも迫った。消火活動の様子。山林内では充分な水を確保できないため鍬による地道な消火活動が行われた。

2026年4月22日に岩手県大槌町で発生した山林火災は、町民の3分の1に避難指示が出される事態となり、多くの事業者が消火活動への協力や避難のために休業を余儀なくされました。

4月28日に避難指示は概ね解除されましたが、ウニ漁やワカメ漁などの生産現場には依然として影響が残っています。

このような苦境の中でも、全国からの「応援したい」という声に応え、大槌の美味しいものを届けることで復興の架け橋になりたいという想いから本企画が誕生しました。

ECサイト特別企画「買って応援する特産品フェア」

山の恵み MOMIJIの「大槌鹿」海の恵み 大槌が誇る三陸の幸

「買って支える、私たちの歩み」をコンセプトに、大槌が誇る山の幸・海の幸をはじめ、各種特産品を販売します。

大槌町の特産品を全国へお届けすることで、町内の生産者・事業者を応援します。

岩手県大槌町 山火事被害復興支援～大槌町産品を買って応援～

【開始日】2026年4月22日（水）注文分から～終了日時未定

【実施主体】一般社団法人 大槌町観光交流協会

【連携事業者】MOMIJI株式会社

対象店舗

大槌孫八郎商店(https://magohachiro.jp/)

MOMIJI公式オンラインショップ(https://www.momiji-otsuchideer.com/collections/otsuchi-yell)

寄附金額や活動実績の報告

寄附金額や活動実績については、後日、ECサイト上の活動レポート等で公開予定です。

購入者にとっては、大槌町の産品を選び、味わうことが、そのまま復興支援につながる仕組みです。

全国の小売店・応援パートナーの募集

【大槌鹿のコク旨シチュー缶詰】自宅で本格ジビエシチューを楽しむ！【大槌鹿のキーマカレー缶】華やかにスパイス薫る、山のジビエのキーマカレー「新巻鮭発祥の地」と言われるほど古来より鮭と縁の深い大槌町で養殖された【岩手大槌サーモン】大槌発祥と言われるご当地ラーメンを簡単に楽しめる具材入りで大人気の【元祖大槌磯ラーメン】「大槌町 山火事被害復興支援」のPOP、のぼり、垂れ幕等のデザイン素材を無償提供

被災地の産品を扱う店舗を支援するため、全国の小売店や販売パートナーに向けて、店頭で使用できる「岩手県大槌町 山火事被害復興支援～大槌町産品を買って応援～」の販促素材を無償提供します。

提供素材は、POP、のぼり、垂れ幕等のデザインデータです。

大槌町の産品を取り扱う売場で活用することで、来店者に復興支援の取り組みを伝えることができます。

新規取引の受付

応援素材ダウンロードはこちらPOP・バナー素材をダウンロード :https://drive.google.com/drive/folders/1BbHfgCp8EE_k25hrmSJR95lmtsHXGu2x

大槌町の産品を継続的に取り扱っていただける新規販売パートナーも募集しています。

詳しくは大槌町観光交流協会、またはMOMIJIへお問い合わせください。

メディア関係者の皆様へ：取材・素材提供のご案内

本件に関して、以下の素材提供および取材調整が可能です。

詳しくは大槌町観光交流協会、またはMOMIJIへお問い合わせください。

提供可能素材- 復興支援メインビジュアル- 鹿肉シチュー、カレー、ジャーキー等の商品画像- 大槌サーモン缶詰、磯ラーメン、わかめ等の商品画像- 発送作業や商品展開の様子- 店頭販促素材の使用イメージ取材対応- MOMIJI株式会社代表による、ジビエを通じた地域復興への想い- 大槌町観光交流協会担当者による、町内生産者・事業者の現状体験取材- 大槌町産品の販売・発送・販促活動の様子- 商品の試食・体験- 大槌町現地の復興に向けた活動の様子

※現地取材は状況により調整となります。

団体・会社概要

一般社団法人 大槌町観光交流協会

大槌町観光交流協会は、三陸の海・山・川に囲まれた岩手県大槌町の魅力を発信しています。豊かな漁場が育む海産物、湧水文化、郷土芸能、震災からの復興の歩み、地域に根づく食や暮らしの魅力を活かし、観光情報の発信、イベント運営、地域事業者との連携を通じて、交流人口の拡大と地域のにぎわい創出に取り組んでいます。

【所在地】岩手県上閉伊郡大槌町新町34番4号

【電話】0193-42-5121

【公式サイト】https://otsuchi-ta.com/

【運営ECサイト】https://magohachiro.jp/

MOMIJI株式会社

岩手県大槌町を拠点に、鹿肉をはじめとする加工品の製造・販売を行う事業者です。独自基準「MOMIJIクオリティ」のもと、捕獲から加工まで丁寧に向き合い、命をいただき、食として活かし、町の価値へと変えていく取り組みを続けています。鹿肉の活用に加え、ハンター育成や大槌ジビエツーリズムにも取り組み、大槌ならではのジビエ文化を全国へ届けています。

【所在地】岩手県上閉伊郡大槌町安渡1-3-20

【電話】0193-27-8741

【公式サイト】https://momiji-gibier.com/

【ECサイト】https://www.momiji-otsuchideer.com/

一般社団法人 大槌町観光交流協会

一般社団法人 大槌町観光交流協会は、岩手県三陸沿岸・大槌町の魅力を地域内外へ届ける発信拠点として、観光振興と地域交流の促進に取り組んでいます。



三陸のリアス海岸が育む豊かな海、町を囲む山々、清らかな川や湧水、海と山の恵みに支えられた食文化、郷土芸能、震災からの復興の歩みなど、大槌ならではの地域資源を活かし、観光情報の発信、観光客の誘致、地域産品の販路拡大、町内事業者との連携による地域活性化を進めています。



また、観光案内や情報発信に加え、地元特産品ECサイト「大槌孫八郎商店」の運営を通じて、大槌町産品の魅力を全国へ届け、地域内外の人々をつなぐ取り組みを行っています。

本件に関するお問い合わせ

一般社団法人 大槌町観光交流協会

〒028-1111 岩手県上閉伊郡大槌町新町34番4号

【電話】0193-42-5121

【メール】メールフォーム(https://otsuchi-ta.com/contact.html)

担当／事務局長 平賀 聡