鹿島アントラーズ戦の観戦前後をもっと快適に｜千葉・おふろcafe かりんの湯、5月の試合日に「ユニフォーム割」を実施

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（本社：千葉県香取市、代表取締役：武田 泰明 以下、ザファーム）の運営するおふろcafe かりんの湯は、2026年5月の鹿島アントラーズ戦にあわせて、試合当日限定の「ユニフォーム割」を実施します。対象日は、5月3日（日）の町田ゼルビア戦、5月6日（水）の水戸ホーリーホック戦、5月23日（土）のFC東京戦です。

対象日に、対戦する2チームいずれかのユニフォームを着用し、かりんの湯公式LINEを友だち追加のうえご来館いただいた方を対象に、フリータイム入館料を特別価格1,000円でご利用いただけるキャンペーンを実施します。なお、この特典の適用は、5月3日（日）・5月6日（水）は対象条件を満たした方の中から抽選で30名様、5月23日（土）は本キャンペーンの最終対象日として、抽選を行わず、対象条件を満たした方全員が対象となります。

また、対象日にご来館のうえフロントで簡単なアンケートにご回答いただいた方には、次回以降ご利用いただける「農園リゾート THE FARM 宿泊5,000円割引クーポン」をお渡しします。

さらに、5月3日（日）・5月6日（水）はGW特別料金期間中のため、上記の入館料特典が適用された場合、通常2,280円のフリータイム入館料を1,000円でご利用いただけます。通常料金と比べて、1,280円おトクです。

※通常の入館料金はこちら：https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

5月 ｜鹿島アントラーズ戦「ユニフォーム割」実施のお知らせ

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/news/2027/

観戦前後を通して楽しむ、新しい過ごし方を提案

スポーツ観戦の日は、試合そのものだけでなく、試合前の期待感や、試合後に一日を振り返る時間まで含めて特別な体験になります。おふろcafe かりんの湯では、試合前に気持ちを整える場としてはもちろん、観戦後に温泉やサウナでリフレッシュしながら、応援の熱気や試合の余韻をゆっくりと味わえる時間をご提供しています。

館内には、天然温泉や4種のサウナに加え、ザファーム食堂もあり、入浴やサウナのあとに、ご家族やご友人と食事を楽しみながら、ゆったりとお過ごしいただけます。

観戦前のひと休みとしても、観戦後の立ち寄り先としても、試合の日をより充実した一日にしていただける企画です。なお、本キャンペーン対象日に限り、最終入館は23:00までとなります。試合を楽しんだあとも、おふろcafe かりんの湯でゆっくりとお過ごしいただけます。

ザファーム食堂詳細

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/about/restaurant/

キャンペーン概要

キャンペーン名

おふろcafe かりんの湯 ユニフォーム割

実施日

2026年5月3日（日）

2026年5月6日（水）

2026年5月23日（土）

5月の対象試合

5月3日（日） 鹿島アントラーズ VS 町田ゼルビア

5月6日（水） 鹿島アントラーズ VS 水戸ホーリーホック

5月23日（土） 鹿島アントラーズ VS FC東京

特典１. フリータイム入館料 特別価格1,000円

対象試合当日に、対戦する2チームいずれかのユニフォームを着用し、かりんの湯公式LINEを友だち追加のうえご来館いただいた方を対象に、フリータイム入館料を特別価格1,000円でご利用いただける入館料特典です。

この入館料特典の適用人数は日程により異なります。

5月3日（日）・5月6日（水）は、対象条件を満たした方の中から抽選で30名様が対象となります。

5月23日（土）は、抽選を行わず、対象条件を満たした方全員が対象となります。

5月3日（日）・5月6日（水）はGW特別料金期間中のため、入館料特典が適用された場合、通常2,280円のフリータイム入館料を1,000円でご利用いただけます。通常料金と比べて、1,280円おトクです。

※通常の入館料金はこちら：https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

適用条件

1．かりんの湯公式LINEを友だち追加

※友達追加はこちら：https://www.thefarm.jp/karinnoyu/news/2027/

2．対象試合の対戦2チームいずれかのユニフォームを着用してご来館

利用条件

※ご本人様によるユニフォーム着用に限ります

※お一人様1回限り

※館内着付き・タオルなし

対象コースに含まれるもの

天然温泉・サウナ・ラウンジ等のフリータイムコース利用

※飲食、レンタル品等は別料金です

特典２. THE FARM宿泊 5,000円割引クーポン（次回以降利用可）

対象日にご来館のうえ、フロントで簡単なアンケートにご回答いただくと、次回ご利用いただける「農園リゾート THE FARM 宿泊5,000円割引クーポン」をお渡しします。

https://www.thefarm.jp/

条件：フロントで簡単なアンケートに回答

内容：農園リゾート THE FARM 宿泊5,000円割引クーポン

配布場所：おふろcafe かりんの湯 フロント

※宿泊割引クーポンの有効期限は1年間です

※THE FARM公式ホームページからのご予約でご利用いただけます

※他割引との併用はできません

ユニフォーム割キャンペーンの注意事項

・ご利用には、おふろcafe かりんの湯公式LINEの友だち追加が必要です。

・入館時にフロントでLINE画面をご提示ください。

・特典１.（フリータイム入館料 特別価格）は、実施日によって適用条件（抽選の有無／適用人数）が異なります。

・キャンペーン対象は、試合当日に対戦する2チームいずれかのユニフォーム着用の方に限ります（公式・レプリカ可／サイズ・年式不問）。

・特別料金の適用は、フリータイム入館に限ります

・他割引との併用はできません

■おふろcafeかりんの湯

千葉県香取市の農園リゾートTHE FARM内にある”おふろcafeかりんの湯”は、天然温泉とサウナ、食事が楽しめる癒しの複合施設です。セルフロウリュ式バレルサウナやアウフグースイベントも人気で、家族連れや友人同士でも一日中ゆったり過ごせます。館内には1万冊の漫画・雑誌、ハンモックなどもあり、裸足でくつろげる心地よい空間が広がっています。

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ザファーム 広報

TEL ：057-00-11831(10:00～18:00)

自動音声が流れますので、４.→３.の順にお進みください

MAIL：info@thefarm.jp

担当：椎名・續木