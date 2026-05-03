最高峰の滞在を創るホスピタリティ哲学を、「心に残る宿泊体験」へ

H2Group株式会社

北海道におけるライフスタイル不動産の先駆者であるH2 Groupは、運営・管理を担うニセコのコンテンポラリーレジデンス「Aspect Niseko（アスペクト・ニセコ）」において、2026/27年ウィンターシーズンの予約受付を開始いたしました。

H2 Groupは、ニセコエリアでのホスピタリティおよびプロパティマネジメントを担う「H2 Life」と、全国のプレミアム不動産売買を担う「H2 Christie's International Real Estate」の両輪で事業を展開しています。私たちがグループ全体で大切にしているのは、お客様の時間を「心に残る特別なひととき」へと昇華させることです。

羊蹄山を望む開放的なオープンリビング

■ 心に残るニセコでの滞在体験「Aspect Niseko」

象徴的な羊蹄山を背景に佇む 「Aspect Niseko」 は、モダンな快適性とアルパインの趣を調和させた、洗練されたレジデンスコレクションです。ニセコでも成熟したエリアのひとつに位置し、利便性とともに、村を見渡す静かな高台ならではの落ち着きを兼ね備えています。運営・管理はH2 Lifeが担っています。

各レジデンスは、空間・光・機能性に配慮して設計されており、四季を通じて心地よく落ち着いた滞在環境を提供します。

快適さとプライバシーを重視して設えられたベッドルーム

■ 快適さに配慮した滞在体験

Aspect Nisekoでは、シームレスな滞在を実現するため、日常の利便性と必要なサービスをバランスよく備えています。専任のコンシェルジュが、冬のスキーアクティビティから夏のエクスカーションまで、季節に応じた各種手配をサポートします。

また、ヒラフエリア内の無料シャトルサービスやスキーバレーサービスに加え、客室にはフルキッチン、暖炉、ランドリー設備を完備し、ご家族やグループでの滞在にも適した環境を整えています。さらに、各種サービスや体験は事前にH2 Lifeのプラットフォームよりご手配いただけます： https://www.h2life.com/resort-add-ons

サマーシーズンの Aspect Niseko

■ 四季を通じて楽しむニセコ

ヒラフのレストランやショップへ徒歩圏内に位置し、一年を通してニセコを満喫できるロケーションです。冬は世界的に評価されるスキーコンディションを楽しめる一方、夏はより穏やかな自然の中でアウトドアアクティビティを楽しむことができます。

■ 多様な滞在スタイルに対応

2ベッドルーム、3ベッドルーム、5ベッドルームのタイプを用意しており、さまざまなグループサイズに対応可能です。共有スペースとプライベート空間のバランスを考慮したレイアウトとなっています。

■ 2026/27年ウィンターシーズンの予約受付を開始

ピークシーズンは早期に満室となることが多いため、ご希望の日程でのご滞在には早めのご予約をおすすめいたします。https://www.h2life.com/deals/winter-26-27-bookings-now-open(https://www.h2life.com/deals/winter-26-27-bookings-now-open)

ロビーは、待ち合わせや出発前にくつろげる落ち着いた空間です

■ ニセコのホスピタリティから、東京のラグジュアリー不動産へ ライフスタイル不動産の先駆者として、H2 Groupは日本全国で卓越した体験を提供することに注力しています。ニセコでは「H2 Life」がホスピタリティと施設管理を通じて心に残る滞在を創出する一方、東京オフィスである「H2 Christie’s International Real Estate (以下、H2 CIRE)」は、ラグジュアリー不動産市場における売り手（Sellers）と買い手（Buyers）のサポートに特化しています。

東京での私たちのサービスモデルは、ニセコで培われた「顧客ファースト」のDNAに基づいています。高額な未公開物件（トロフィーアセット）の売買が複雑なプロセスであることを深く理解しているからこそ、H2 CIREは秘匿性の高い、オーダーメイドのアドバイザリーサービスを提供しています。

情報のキュレーション（最適なマッチング）： インターネットなどの公開市場には出回らない希少なオフマーケット物件と、真の価値を求める国内外のバイヤーをお繋ぎします。

シームレスな取引サポート： 厳格なNDA（秘密保持契約）のもと、売り手と買い手双方のプライバシーを完全に保護し、商習慣の違い等による摩擦（フリクション）のないスムーズな取引プロセスを実現します。

リゾートでの忘れられないご滞在から、東京や京都でのプレミアム不動産のご売却・ご購入まで、H2 Groupはお客様の多様なニーズにお応えします。

東京・京都におけるプレミアム不動産（未公開物件を含む）のご相談につきましては、H2 CIRE 東京オフィスのプライベート・アドバイザリー・デスクにて承っております。

H2クリスティーズ・インターナショナル・リアルエステートについて

20年以上の歴史を持つH2グループの一部であるH2クリスティーズ・インターナショナル・リアルエステートは、日本の高級不動産市場における屈指のリーダーです。北海道の世界的リゾート地であるニセコと富良野に拠点を持ち、現在は東京に旗艦オフィスを構え、高級物件の売買、賃貸、開発、物件管理を専門としています。同社は、クリスティーズ・インターナショナル・リアルエステート・ネットワークのグローバルな影響力と名声を活用し、国内および国際的なお客様にオーダーメイドのサービスを提供することに尽力しています。

公式サイト：https://h2realestate.jp/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/h2realestatejapan/

公式Facebook：https://www.facebook.com/H2RealEstateJapan/

公式LinkedIn：https://jp.linkedin.com/company/h2realestate

メディア連絡

H2 Group Joey Mori

メール - joey.mori@h2group.com

H2 Christie’s International Real Estate - Tokyo Office

H2 Lifeについて

H2 Lifeは、北海道におけるライフスタイル不動産の先駆者であるH2 Groupのホスピタリティおよびプロパティマネジメント部門です。お客様の滞在を、心に残る特別なひとときの積み重ねへと昇華させることを目指しています。精緻な設計と情熱によって創り上げられた、理想的なアルパインリトリートを提供しています。

公式サイト： https://www.h2life.com/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/h2lifejapan/

公式 Facebook: https://www.facebook.com/h2lifejapan/

公式 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/h2group

メディア連絡

H2 Group Aimie Meier

メール - aimie.meier@h2group.com

H2 Life - Niseko Office