競馬ファンが選ぶ歴代最強優勝馬は？「ABEMAで勝手に天皇賞（春）」投票ランキング発表！第1位は「ディープインパクト」に決定！「ちょっと負けるイメージがわかないな…」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「グリーンチャンネル」で配信されるコンテンツが視聴できる「ABEMA de グリーンチャンネル」にて2026年5月3日（日）に開催される『天皇賞（春）』を含む中央競馬全レースを生中継いたします。G1『天皇賞（春）』開催に先駆け、ABEMAスポーツ公式X（@sports_ABEMA）では「ABEMAで勝手に天皇賞（春）」と題して競馬ファンのユーザーへアンケートを募集し、その結果と反響を発表いたします。

「ABEMAで勝手に天皇賞（春）」は、「歴代の天皇賞（春）の優勝馬が、もし同じレースに出走したら、どの馬が勝つか？」という空想のテーマに、X上で競馬ファンから意見を募ったキャンペーンです。参加者からはそれぞれの名馬への熱狂の思い出や考察など、約400件ものコメントが投稿されました。

※キャンぺーン詳細：https://x.com/sports_ABEMA/status/2049792152138547683?s=20

競馬ファンが選ぶ最強優勝馬ランキングのアンケート結果、第1位は「ディープインパクト」、第2位は「キタサンブラック」、第3位は「ゴールドシップ」という結果になりました。見事1位に輝いた「ディープインパクト」は、2006年に武豊騎手を背に、当時の芝3200m世界レコードを叩き出して優勝した言わずと知れた名馬です。アンケートでは、「ディープインパクト一択」「ちょっと負けるイメージがわかないな…」など、当時の圧倒的な“怪物ぶり”を信じるファンから多くの票を集めました。

2位にランクインした「キタサンブラック」は、武豊騎手とのコンビで2016年と2017年に連覇を果たしています。2017年は、ディープインパクトの記録を大きく更新するレコードタイムを樹立。ファンからは「この馬たちの中で、キタサンブラックの3:12.5は、最高タイム。それでいて展開や馬場を考えても歴代屈指の名パフォーマンス」「私の夢はキタサンブラック」「そして祭りが・・・聞こえて来ました」といった、最速タイムや当時のコンビを評価する熱いコメントが寄せられました。

3位に入った「ゴールドシップ」は、2015年に、最後方から3コーナーからのロングスパートをかけて力強く優勝を果たしました。アンケートでは、「"真面目に走った場合のゴールドシップ"」「やっぱりゴールドシップだろ！！」など、その破天荒な性格と圧倒的なポテンシャルのギャップを愛するファンから根強い支持を集めています。

「ABEMA de グリーンチャンネル」では、中央競馬の全レースを開始から終了までリアルタイムで生中継いたします。「ABEMA de グリーンチャンネル」なら、レース本番の高画質映像はもちろん、発走前のパドックでの馬体や歩様のチェック、本馬場入場の様子から払戻金の発表に至るまで、スマートフォンやPC・タブレットからいつでもどこでも快適に競馬場の興奮を体験いただけます。

2026年5月3日（日）の『天皇賞（春）』当日は、世代を超えた最強ステイヤーたちの系譜を継ぐ、新たな名馬が誕生する瞬間をぜひ「ABEMA de グリーンチャンネル」にてお楽しみください。

■『5.3 中央競馬全レース中継』 概要

放送日時：2026年5月3日（日） 9:00～

放送URL：https://abema.tv/live-event/78ff091d-26f3-4621-bc27-76d55679b365

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」