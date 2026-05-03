松竹芸能ピラミッドライブ「トップ座」×UP-T コラボ決定！年間を通じたファン参加型ロングバトルが開幕

丸井織物株式会社

松竹芸能が主催するピラミッドライブ「トップ座」と、オリジナルグッズ作成サービス「UP-T」によるコラボレーションが決定いたしました。

本企画は、2026年度（4月～2027年2月）に開催される「トップ座」に出場する芸人たちを対象とした、年間を通じたロングバトル企画です。ライブでのパフォーマンスに加え、ファン参加型の新たな応援スタイルとして、オリジナルグッズの展開を実施いたします。

販売されるアイテムは、企画参加芸人自らがデザインを手がけた完全オリジナル仕様。それぞれの個性や世界観が反映されたデザインは、ここでしか手に入らない特別なラインナップとなっています。さらに、企画の進行にあわせて新たなアイテムも順次追加予定となっており、年間を通じて楽しめるコンテンツとなっています。

本コラボでは、グッズ販売を通じた売上が賞金と来年3月に開催予定のトップ座総決算ライブへの出演にも関わる仕組みとなっており、ファンの応援がダイレクトに結果へとつながります。ぜひお気に入りの芸人を応援しながら、本企画ならではの体験をお楽しみください。

今後の展開にもぜひご期待ください。

特設サイト：https://up-t.jp/collabo/shochikugeino

【販売アイテム一部紹介】

【スケジュール】

販売開始：5月3日

購入締め切り：2月中旬予定

結果発表：未定

【参加方法】

『購入して応援』

グランプリを獲得するには基本的にグッズの販売によるポイントが影響します。グッズを1つ 購入するごとに1円10ptランキングのポイン トが加算されます。

『Xで応援』

各メンバーの下に設置されている「応援ポスト」ボタンをクリックしてポストを投稿する

ことでもポイントが加算されます。1ポスト10pt加算されます。

【トップ座】

5/3(日)/15:30開場 16:00開演

場所：新宿バティオス

MC：那須 晃行（なすなかにし）&大平 萌笑

ゲスト: お抹茶 さん

出演者：おむかいの葉っぱ洋食店、トワイライト渚

おーしゃん、ばぶーん、シテントル、ぬらぬら

ブリキカラスロマンチックプリンス、三次元荒井、風穴あけるズ、燕代表

＋オーパスツー（大阪）

【UP-Tとは？】

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

「UP-T（アップティー）」

URL：https://up-t.jp

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用