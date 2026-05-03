【GW無料イベント】成功も失敗も全部話す。“台本なし”リアルトークショー限定開催｜大阪・岸和田

株式会社antiqua

GW、ちょっと立ち止まって「これから」を考える時間を。

無料で参加できる、人生と仕事のリアルトークイベントを開催。

詳細を見る :https://whatawon.co.jp/whatawon_2nd_anniversary_live/

“その場でしか聞けない”リアルがあるトークショー

WHATAWON 2周年特別企画として開催される「Good People SPECIAL TALK」は、

ワタワンに縁のある、第一線で活躍する登壇者たちが集結。

ここでしか聞けない「人生・仕事・選択」のリアルトークをお届けします。

このイベントの特徴は、台本なしのリアルトーク。

成功だけでなく、迷いや失敗、転機となった判断など、普段は表に出ない“裏話”まで聞けるのが大きな価値です。

さらに、3日間それぞれでテーマや登壇者が異なり、

・ブランドを世界へ広げた経営の話

・パートから社長へというキャリアの変化

・新しい働き方や挑戦のリアル

など、具体的な事例ベースで多様な視点に触れられる構成になっています。

“聞くだけで終わらない”参加型の体験

トーク終了後には、参加型企画としてじゃんけん大会も開催。

会場全体で盛り上がる一体感も、このイベントならではの魅力です。

また、観覧無料のため、買い物や食事の合間にふらっと立ち寄れる気軽さもポイント。

開催概要

【 Good People SPECIAL TALK 】

■ 開催日：2025年5月4日（月祝）・5日（火祝）・6日（水祝）

■時間：11:40～12:00 / 12:20～12:40 / 13:00～（※最終日のみ13:45まで）

■会場：WHATAWON（グルマンズ内 特設ステージ）

■観覧：無料（出入り自由）

ただ、誰かの選択を知ることで、自分の考え方が少し変わる。

そんな時間になるトークイベントです。

ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、家族みんなが楽しめる1日をお届けします。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

関連URL

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/