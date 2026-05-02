Vtuber「白玖ウタノ」をヤマハがアーティストサポート開始

株式会社RIGHT HOUSE

株式会社RIGHT HOUSE（本社：東京都、代表：荒井隼）が運営する音楽系Vtuberプロダクション「UniVIRTUAL」に所属するVtuber「白玖ウタノ」は、株式会社ヤマハミュージックジャパンよりアーティストサポートを開始したことをお知らせいたします。

本企画は、60年の歴史を持つヤマハギターの魅力を次世代へ発信することで、リアルとデジタル双方の領域における音楽表現の可能性を広げる取り組みです。その中で、次世代アーティストの一人として白玖ウタノが起用されました。

ヤマハのアコースティックギター「FGシリーズ」は、1966年の誕生以来、世界中のアーティストに愛用されてきた代表的なシリーズです。豊かな鳴りと高い演奏性で知られています。

今回、白玖ウタノが使用する「FGX5」は、その系譜を受け継ぐ国産ハイエンドモデルです。今後、YouTube配信や音楽コンテンツ、ライブ活動を通じて、その魅力を国内外へ発信してまいります。

（参考：https://jp.yamaha.com/products/musical_instruments/guitars_basses/ac_guitars/fg_series/）

■キービジュアルについて

本プロジェクトにあわせて制作されたキービジュアルは、人気イラストレーターlack氏による描き下ろしです。

繊細かつ力強いタッチにより、本企画の世界観と白玖ウタノのアーティスト性が融合したビジュアルに仕上がっています。

■白玖ウタノ コメント

高校生の頃から今の今までずっとYAMAHAさんのエレアコを愛用していたので、まさか自分がYAMAHAのギターを提供していただき、さらにはアーティストサポートをしていただくなんてまだ夢の中にいるようです！

しかも！

今回なんとLive2Dモデルや、3Dモデルにも、YAMAHAさんのロゴが入った「FGX5」を実装していただきました！

実は数ヶ月前から弾き語り配信で既にFGX5を使用していたんですが、これからVtuberの姿もリンクして同じギターを使用していくので、楽しみにしていて貰えると嬉しいです！

■白玖ウタノについて

UniVIRTUAL所属の音楽系Vtuber。YouTubeチャンネル登録者数32万人を突破し、透明感のある歌声と高い演奏力を武器に、配信・音楽リリース・ライブを横断した活動を展開。

これまでにシングルCDを2作品リリースし、Zepp DiverCity（TOKYO）でのワンマンライブを成功させるなど、Vtuberとしては異例の音楽実績を持つ。自身で作詞・作曲も手がけ、表現の幅を広げている。

また、「大阪・関西万博」関連イベントや「XNAMBA」「ナガノアニエラフェスタ」、ソニー主催の音楽イベント「CENTRAL」など国内外の大型イベントにも出演。バーチャルとリアルの垣根を越えた活動で、次世代音楽シーンにおける存在感を高めている。

▼公式リンク

・YouTube：https://www.youtube.com/@utanoshiroku

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/utanoshiroku

■白玖ウタノ ファンミーティングツアーについて

白玖ウタノは現在、全国3都市を巡るファンミーティングツアー「UTANO SUMMIT!! ～ハロー、MY FANS～」を開催中です。

本ツアーでは、ライブやトークセッションを通じて、リアルとバーチャルを横断した体験を提供し、ファンとの交流を深めるイベントとなっております。



▼ツアー概要

＜スケジュール＞

・2026年5月4日（月）＠大阪（ESAKA MUSE）

・2026年6月14日（日）＠福岡（AIWA HALL）

・2026年7月19日（日）＠東京（TFTホール500）



特設サイト：https://univirtual.jp/events/utanosummit2026

チケット：https://www.zan-live.com/ja/live/detail/10752

■UniVIRTUALについて

株式会社RIGHT HOUSEが運営する音楽系Vtuberプロダクション。音楽・ライブエンターテインメント領域に特化し、次世代アーティストの育成およびIP展開を行っています。

▼公式リンク

・公式サイト：https://univirtual.jp

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/univirtual_jp

・YouTube：https://www.youtube.com/@univirtual

■会社概要

会社名：株式会社RIGHT HOUSE

所在地：東京都渋谷区恵比寿西2-4-8 ウィンド恵比寿ビル8F

代表者：荒井隼

事業内容：Vtuberプロダクション運営、音楽コンテンツ制作、IP開発