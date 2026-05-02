モンスターエナジー＆千葉ロッテマリーンズ冠協賛試合「モンスターエナジーDAY」を開催！

モンスターエナジージャパン合同会社

国内No.1エナジードリンク(※)のモンスターエナジーは、2026年6月13日(土)、千葉ロッテマリーンズの本拠地「ZOZOマリンスタジアム」にて、冠協賛試合「モンスターエナジーDAY」を開催いたします。「モンスターエナジーDAY」の開催を記念し、5月31日(日)までの期間、ヤックス各店舗にて、「モンスターエナジー＆千葉ロッテマリーンズ VIP体験を手に入れろ」キャンペーンを開催いたします。モンスター商品の購入本数によって応募できる景品を複数ご用意しています。

※飲料総研推計 エナジードリンク市場 2025年1月～12月メーカー販売箱数（日本国内）

■キャンペーン期間

有効期間：2026年5月1日(金)～2026年5月31日(日) ※レシートも同様

応募締切：2026年6月2日(火) ※特別体験付きペアチケットのみ5月17日(日)締切

※応募期間は賞品により異なります

■応募方法

STEP1：キャンペーン期間中に対象店舗にて、モンスターエナジー商品を購入

STEP2：購入したレシートの上部から合計金額までを入れて撮影

STEP3：レシート画像をアップロードして賞品に応募

※複数枚のレシートの合算も可能です。

※お一人様何回でもご応募いただけますが、対象商品のご購入数量に関わらず、1回のご応募では1賞品のみ、1口の応募となります。

■賞品一覧

特別体験付きペアチケット

応募締切：2026年5月17日(日)

賞品 ：6月13日(土)観戦ペアチケット (1組2名)

「試合前にグランド上で選手へ記念品贈呈」

「グランド上で選手と記念撮影」

応募 ：10本購入で応募

※雨天等により当該試合が中止になった場合は、後日振替試合にて実施いたします。

マリーンズ選手サイン入りモンスター ベースボールシャツ

応募締切：2026年6月2日(火)

賞品 ：サイン入りモンスター ベースボールシャツ (計5名)

応募 ：4本購入で応募

※サイズはお選びいただけません。

※賞品の仕様・デザインはイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※直筆サインにつき、インクのカスレなど個体差がございます。返品・交換はご対応いたしかねます。

※第三者への転売は厳に禁止いたします。

えらべるPay

応募期間：2026年6月2日(火)

賞品 ：えらべるPay500円分 (計100名)

応募 ：1本購入で応募

※当選した場合でも、不正が発覚した際、当選の権利は無効となります。

※第三者への転売は厳に禁止いたします。

限定ステッカー

期間：なくなり次第終了

景品：モンスターエナジーBASEBALL限定ステッカー (各店20名)

獲得：2本同時購入で1枚獲得

■モンスターエナジー DAYについて

モンスターエナジー BASEBALL初となる冠協賛試合「モンスターエナジー DAY」を開催いたします。

観戦チケットが当たるキャンペーンや、特別なスタジアム体験が楽しめるファン参加型イベントなど、新しい企画をご用意しております。モンスターエナジーを飲んで応援しよう！

試合日程 ：2026年5月16日（土）

試合開始 ：14:00

対戦チーム ：横浜DeNAベイスターズ

スタジアム ：ZOZOマリンスタジアム