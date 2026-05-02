GW明けの登校しぶり・不登校を防ぐ　4月に頑張れた子ほど必要な2つの準備を解説【5/6オンライン】

株式会社パステルコミュニケーション

（株）パステルコミュニケーション（本社：東京都豊島区、代表取締役：吉野加容子）が運営する、発達障害・グレーゾーンの子どもを育てるママがいつでも学べて相談できるオンライン子育て塾「Nicotto!塾」は、2026年5月6日（水）お昼12時より、「GW明けから急増 4月に頑張れた子ほど要注意 登校しぶり不登校を防ぐ2つの準備」をテーマにオンラインライブを開催いたします。

詳細：https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0506

こんにちは。ママが捨てた常識の数だけ、子どもは夢に近づける、オンライン子育て塾「Nicotto!塾」がお届けするNicotto!ライブ開催についてお知らせします。

近年、文部科学省の調査でも不登校児童生徒数は増加傾向にあり、進級・進学のタイミングは子どもの心身に大きな負担がかかる時期として注目されています。特に4月は、新しいクラスや先生、友人関係など環境の変化が重なり、子どもたちは緊張感の中で日々を過ごしています。

ゴールデンウィーク明けは、その緊張の糸がゆるみ、子どもの疲れや不安が表面化しやすい時期といわれています。学校現場でも、「学校に行きたくない」「朝になると体調不良を訴える」「帰宅後に癇癪や不機嫌が増える」といった変化が見られやすく、登校しぶりの相談が増えるタイミングでもあります。

一方で、新学期というと生活リズムや学習面に意識が向きやすく、家庭でどのように子どものストレスを受け止めるかという視点は見落とされがちです。実は、進級・進学の“本当のヤマ”は4月ではなく、ゴールデンウィーク明けに訪れると考えられています。

そこで今回は、「GW明けから急増 4月に頑張れた子ほど要注意 登校しぶり・不登校を防ぐ2つの準備」をテーマにオンラインライブを開催いたします。本ライブでは、4月1日に実施し反響の大きかった「新学期の不安を大丈夫に変える関わり方」に続き、アナウンサーによる進行のもと、これまで194回開催してきたNicotto!ライブの中から、ゴールデンウィーク明けの登校しぶりや不登校予防に役立つ内容を厳選し、お届けします。新年度のスタートを乗り越えた今だからこそ必要な視点を整理し、家庭で何を優先して関わればよいのかを具体的に学べる構成です。過去に参加した方にとっても、新たな気づきにつながる内容を目指します。

子どもの脳は、新しい環境に適応しようとして多くのエネルギーを使っています。だからこそ必要なのは、さらに頑張らせることではなく、おうちで安心して回復できる時間をつくることです。問題が大きくなる前に、家庭でストレスをケアし、脳の土台を整えておくことが、その後の学校生活を支える大切な準備になります。

登校しぶりや不登校は、突然始まるものではなく、小さなサインの積み重ねから始まることがあります。無理に頑張らせるのではなく、子どもがまた外の世界へ動き出せるように支える関わり方を知ることが、親子にとって大きな安心につながります。本ライブが、GW明けの学校生活や行事を乗り越えるためのヒントになれば幸いです。

■このライブで得られること

・GW明けに登校しぶりが起こりやすい理由

・4月に頑張れた子ほど注意が必要な背景

・子どもを頑張らせるのではなく、家庭で安心をつくる関わり方

・ママ自身の不安を整理し、親子で新学期を乗り切る視点

■こんな方におすすめ

・新学期が始まってから子どもの様子が気になっている方

・「学校に行きたくない」と言われて対応に悩んでいる方

・GW明けの登校しぶりを未然に防ぎたい方

・帰宅後の癇癪や不機嫌が増えて困っている方

・発達グレーゾーンの子どもの家庭での支え方を知りたい方

■開催概要

タイトル： 「GW明けから急増 4月に頑張れた子ほど要注意 登校しぶり・不登校を防ぐ2つの準備」

日時： 2026年5月6日（水）12:00～

配信方法：zoomウェビナーでのオンラインライブ（Nicotto!塾会員限定）

参加方法：下記URLより無料会員登録後、ログインしてご参加ください。

https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0506

～初月無料実施中～

ライブ視聴には会員登録が必要ですが、初月の利用料金は無料です。今回のテーマが気になる方はもちろん、Nicotto!ライブを初めて利用する方にも試しやすい機会となっています。

＜Nicotto!ライブとは？＞

「Nicotto!ライブ」は、子育てに困りごとを抱える保護者が、日々の子育てを一人で抱え込まず、安心して学び、考え、相談できるオンラインライブです。子育ての「常識」や「こうあるべき」を見直し、新しい子育ての考え方や、今すぐできる関わり方を通して、親子の関係を少しずつ整えていく視点をお届けします。毎週水曜12:00～13:00に開催し、会員限定で見逃し配信も提供しています。顔出し・音声なしで視聴でき、ライブ中はチャットを通してパネリストに質問することも可能です。

パステル総研

■パステル総研とは？ https://desc-lab.com/pastel/

子どもの発達に関するグレーゾーンの悩みごとを、大人に持ち越さないことを目指すリサーチ機関です。発達障害やグレーゾーンの正しい理解と対応を伝えることで、子どもたちが生きやすい時代を作るきっかけづくりをしています。パステルのお子さんを抱えるママの声をデータ化して、リサーチ結果を配信し、ママが楽しく子育てできる情報を発信します。ママが困った時はいつでも、頼れるアイデアが湧き出てくる「４次元ポケット」になりたい！という想いで、日々のリサーチと情報発信を行っております。

1日1分！ ゼロから学べる 発達障害＆グレーゾーンの対応メール講座 https://desc-lab.com/maillesson/?pr

吉野加容子

■代表 吉野加容子プロフィール

雄大な自然の離島、島根県隠岐郡出身。慶応義塾大学大学院（博士課程修了）卒業後、企業との脳科学研究、医療機関での発達支援に15年間従事、発達に悩む親子へのカウンセリング、発達支援を行ってきた実績から得た「家庭で365日の発達支援が1番！」という考えのもと、脳科学、教育学、心理学のメソッドを合わせた独自の発達支援プログラム「発達科学コミュニケーション」を確立。自身が医療過疎の地域で育った経験から、すべての子どもに発達支援を届けたい！という想いで始めたオンラインを活用した発達相談や講座は日本全国・海外からも利用されています。書籍・メディア出演情報はこちら https://desc-lab.com/media/?prt

記事にするしないに関わらず、情報収集の一環としてお気軽にお問い合わせくださいませ。リサーチ・ご要望・ご相談などもお気軽にお問い合わせください。

大変お忙しいとは存じますが、報道のお力で、悩む保護者の方へ情報が届き発達障害グレーゾーンの子をはじめ子どもたちの生活が、よりよきものに変わるきっかけとして頂けましたら幸いです。

【会社概要】

社名：株式会社パステルコミュニケーション

代表者：吉野加容子

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

事業内容：子育て講座の運営/発達に関するリサーチ・開発/起業支援事業

URL: https://desc-lab.com/

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動、「健やか親子21」応援メンバー