インドで延べ10万人を動員したアニメ×日本文化イベントが、ジャカルタに上陸！「Merah! Merah! Anime Japan!!」2026年5月30・31日開催決定

Merah! Merah! Anime Japan!! 実行委員会

Merah! Merah! Anime Japan!! 実行委員会は、2026年5月30日（土）・31日（日）の2日間、インドネシア・ジャカルタのGandaria City Mallにて「Merah! Merah! Anime Japan!!」を開催いたします。

Merah! Merah! Anime Japan!! 2026年5月30日・31日 Gandaria City Mall ジャカルタ

本イベントは、インドで2回にわたり延べ10万人を動員した「Mela! Mela! Anime Japan!!」の姉妹イベントとして誕生し、ジャカルタに初上陸します。アニメを入口に、エンターテインメント・産業・食・観光まで、本物の日本をまるごと体感できるイベントです。

日本・インドネシア両政府の公式サポートのもと、アニメ・マンガ関連の展示・上映・ワークショップ、アニソン歌手によるコンサート、コスプレステージ、日本企業・団体によるブース展示など、多彩なコンテンツをお届けします。入場は無料です。

出演アーティスト、出展企業・IP、上映作品については、今後順次発表いたします。

【開催概要】

Merah! Merah! Anime Japan!!

日時：2026年5月30日（土）10:00～22:00 / 31日（日）10:00～20:00

会場：Gandaria City Mall（ジャカルタ、インドネシア）

入場：無料（一部有料コンテンツあり）

主催：Merah! Merah! Anime Japan!! 実行委員会

後援：インドネシア政府クリエイティブ産業省、在インドネシア日本国大使館、国際観光振興機構（JNTO）、国際交流基金（JF）、日本貿易振興機構（JETRO）、自治体国際化協会（CLAIR）

【公式情報】

公式サイト：https://mmaj-jakarta.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/mmaj_jakarta/

Facebook：https://www.facebook.com/merahmerahanimejapan

X：https://x.com/mmaj_jakarta

お問い合わせ：Merah! Merah! Anime Japan!! 実行委員会

Eメール：info@mmaj-jakarta.jp

【Merah! Merah! Anime Japan!! 実行委員会とは】

インドで2回にわたり延べ10万人を動員した「Mela! Mela! Anime Japan!!(https://mmaj.jp/)」を主催した実行委員会の姉妹組織。日本発のエンターテインメント・産業・文化コンテンツを世界へ届けることを目的に、各国・地域に根ざしたブランドで国際文化イベントを展開。日本・インドネシア両政府の後援のもと、2026年5月にジャカルタにて初開催。