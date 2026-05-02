インドで延べ10万人を動員したアニメ×日本文化イベントが、ジャカルタに上陸！「Merah! Merah! Anime Japan!!」2026年5月30・31日開催決定
Merah! Merah! Anime Japan!! 実行委員会は、2026年5月30日（土）・31日（日）の2日間、インドネシア・ジャカルタのGandaria City Mallにて「Merah! Merah! Anime Japan!!」を開催いたします。
Merah! Merah! Anime Japan!! 2026年5月30日・31日 Gandaria City Mall ジャカルタ
本イベントは、インドで2回にわたり延べ10万人を動員した「Mela! Mela! Anime Japan!!」の姉妹イベントとして誕生し、ジャカルタに初上陸します。アニメを入口に、エンターテインメント・産業・食・観光まで、本物の日本をまるごと体感できるイベントです。
日本・インドネシア両政府の公式サポートのもと、アニメ・マンガ関連の展示・上映・ワークショップ、アニソン歌手によるコンサート、コスプレステージ、日本企業・団体によるブース展示など、多彩なコンテンツをお届けします。入場は無料です。
出演アーティスト、出展企業・IP、上映作品については、今後順次発表いたします。
【開催概要】Merah! Merah! Anime Japan!!
日時：2026年5月30日（土）10:00～22:00 / 31日（日）10:00～20:00
会場：Gandaria City Mall（ジャカルタ、インドネシア）
入場：無料（一部有料コンテンツあり）
主催：Merah! Merah! Anime Japan!! 実行委員会
後援：インドネシア政府クリエイティブ産業省、在インドネシア日本国大使館、国際観光振興機構（JNTO）、国際交流基金（JF）、日本貿易振興機構（JETRO）、自治体国際化協会（CLAIR）
【公式情報】
公式サイト：https://mmaj-jakarta.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/mmaj_jakarta/
Facebook：https://www.facebook.com/merahmerahanimejapan
X：https://x.com/mmaj_jakarta
お問い合わせ：Merah! Merah! Anime Japan!! 実行委員会
Eメール：info@mmaj-jakarta.jp
【Merah! Merah! Anime Japan!! 実行委員会とは】
インドで2回にわたり延べ10万人を動員した「Mela! Mela! Anime Japan!!(https://mmaj.jp/)」を主催した実行委員会の姉妹組織。日本発のエンターテインメント・産業・文化コンテンツを世界へ届けることを目的に、各国・地域に根ざしたブランドで国際文化イベントを展開。日本・インドネシア両政府の後援のもと、2026年5月にジャカルタにて初開催。