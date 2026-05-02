eスポーツチーム「REJECT」大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL部門のShuton選手、幕張メッセ開催の国内最大級大会「篝火#15」に出場

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL部門所属のShuton（しゅーとん）選手が、国内最大級のオフライン大会「篝火#15」に出場することをお知らせいたします。

「篝火（KAGARIBI）」は、国内外からトッププレイヤーが集結する大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL最大級のオフライン大会であり、世界的にも注目を集めるトーナメントです。今回は初の幕張メッセ開催となり、約4,000人のプレイヤーが頂点を懸けて激突します。

Shuton選手は、得意ファイターであるピクミン＆オリマー（ピクオリ）を主軸にした緻密な立ち回りと対応力を武器に、多数のメジャー大会で優勝・上位入賞を重ねてきました。今回の『篝火#15』でも、これまで培ってきた経験と実力を発揮し、優勝を目指して戦いに臨みます。

REJECT大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL部門およびShuton選手へのあたたかいご声援を、よろしくお願いいたします。

【大会概要】

■ 大会名：篝火#15（KAGARIBI#15）

■ 開催日：2026年5月3日（日）～5月5日（火）

■ 会場：幕張メッセ（展示ホール 8）

■ 大会ページ：https://www.start.gg/tournament/15-kagaribi-15/details

【出場選手】

■ Shuton（@syu_tolimar(https://x.com/syu_tolimar)）

主な実績：ピクミン＆オリマーを主軸に国内外の主要大会で優勝・上位入賞を多数記録。「篝火」「ウメブラ」など大型国内大会でも実績を残し、世界的評価を得ているトッププレイヤー。

【競技速報・最新情報】

大会期間中の最新情報は、REJECT公式Xアカウントにて随時発信いたします。

■ REJECT公式X：https://x.com/RC_REJECT

■ REJECT esports（競技速報）：https://x.com/esports_REJECT

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。限定グッズの提供、所属選手との交流、コミュニティへの参加など、参加者向けの特典をご用意しています。

また、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

特設サイト：https://reject.jp/supporter/

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っており、現在は格闘ゲーム向けアーケードコントローラーの開発を進めています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip