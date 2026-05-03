人生100年時代、新しい自分に出会う“OTONAダンス”を全国へ

セイハネットワーク株式会社

株式会社セイハダンスアカデミー（福岡県福岡市，代表取締役：坂口 正美，以下セイハダンスアカデミー）は、このたび大人世代を対象とした新たなダンスプログラムを本格始動いたします。

これまでセイハダンスアカデミーでは13年間にわたり、全国の子どもたちへ“体を動かす楽しさ”と“表現する喜び”を届けてきました。幼少期の成長支援を目的としたダンス教育を軸に、全国へと教室展開を進めてまいりました。その中で培ってきた独自の教育メソッドと指導ノウハウを活かし、これからは子どもだけでなく、より幅広い世代へダンスの価値を届けてまいります。

■大人世代のニーズに応える 新プログラム

人生100年時代と言われる現代において、健康寿命の延伸や心身のリフレッシュ、新しい趣味への関心は年々高まっています。一方で、「運動を始めたいが何から始めればよいかわからない」「ダンスに興味はあるが未経験で不安」といった声も多く聞かれます。

今回スタートする大人向けダンスプログラムは、そうしたニーズに応えるべく、未経験者でも安心して参加できるプログラムを徹底しています。リズムに合わせて体を動かすシンプルなステップから始まり、無理なく継続できるカリキュラムをご用意しております。年齢や経験に関係なく、それぞれのペースで楽しめる環境を整えています。

今後、セイハダンスアカデミーでは単なる運動としてのダンスにとどまらず、「表現する楽しさ」を重視しています。音楽に合わせて体を動かすことで、自然と気持ちが前向きになり、自分らしさを解放する時間を提供します。日常生活では得難い“自分を表現する体験”が、心の充実や新たな自信へとつながっていきます。

□人とのつながりが生まれるコミュニティ

教室という空間を通じて生まれる人とのつながりも、大人ダンスの大きな魅力の一つです。同じ時間を共有し、ともに体を動かすことで、世代や職業を超えたコミュニティが形成され、新たな交流や生きがいの創出にも寄与します。

人生１００年時代、セイハダンスアカデミーは、「楽しむこと」をすべての原点としています。楽しさから始まる継続こそが、心と体の変化を生み出す原動力であると考えています。

□「楽しさ」を原点に全国へ展開

今後は全国の教室ネットワークを活かし、より多くの地域で大人向けプログラムの展開を進めてまいります。一人でも多くの方に“踊る楽しさ”を体感していただき、日常に新たな彩りを加える機会を提供してまいります。セイハダンスアカデミーはこれからも、年齢や経験に関係なく、誰もが一歩踏み出せる環境づくりに挑戦し続けます。

▼セイハダンスアカデミーとは

1985年（昭和60年）創業、福岡市博多区に本社を置き、英語教室運営を中心に展開。主に大手ショッピングセンター内など全国で約880の教室を運営し、約89,000人の生徒が通う人気教室「セイハ英語学院」を主体に「そろばん教室88くん」「セイハダンスアカデミー」「パパイヤ式キッズダンスアカデミー」「プログラミング教室 ロボ団」などの教室運営に加えオンライン英会話「UPトーク」や留学事業などを展開し、2022年からは、「KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY（北九州英語村）」を開設、「体験型英語学習施設」も運営している。また、2023年12月からは株式会社テスコ「テスコ英会話スクール」、2024年4月からは株式会社神田外語文庫「神田外語キッズクラブ」がグループ会社になっている。

■本社所在地：福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館4F

■代表者：代表取締役 坂口 正美

■設立：昭和60年 3月

■事業内容： 総合教育サービス業、英会話教室事業、保育事業、ダンス教室事業、そろばん教室事業、カルチャー教室事業、プログラミング教室事業、オンライン英会話事業、留学事業、オリジナル英語教室教材の企画・製作、学校法人日本教育学園でのインターナショナル幼稚園、「KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY（北九州英語村）」の運営、日本語教育事業、外国人材支援事業（登録支援機関）、外国人材紹介事業。