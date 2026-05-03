【学生はカレー無料】西野亮廣氏の講演に優先招待！就活に役立つキャリア提示や最新ロボット・重機体験も。5/21・22開催「インフラメンテナンス近畿フォーラム」で次世代の土木を体感しよう！

一般社団法人国土政策研究会

未来のキャリアを「体験」で見つける、学生のためのインフラ祭典

本フォーラムは、これからの社会を支える学生の皆様を主役とし、最新のテクノロジー体験や「働く場所」としてのインフラメンテナンス業界の魅力を、現場で働くプロの「本音」を通じて感じていただくイベントです。 就職活動を控えた大学生から、将来の進路を考える小中学生まで、幅広い世代に驚きと発見を提供します。

■ 豪華ゲストが集結！未来を語るスペシャルステージ

西野亮廣氏 特別講演会（学生優先・事前予約制）

インフラやエンタメの未来を語る西野亮廣氏が登壇します。 学生の皆様を優先的にご案内し、未来を切り拓くヒントを提示します。 ※公式サイトからの事前申し込みが必要です。

（ 西野亮廣氏講演予約フォームは こちら(https://infurakinkihonbu.jp/nisino) ）

土木芸人「元氣丸 北岡」ライブ

土木の現場監督を経て芸の道を志した「土木芸人」！

土木で培った体力と根性を武器に、その名の通り元気いっぱい務めます！「土木漫談」！！「土木あるある」！！「土木エピソード」！！

土木経験を生かした人情味あふれるネタは、必見です！！

■ 就職先としての魅力を発見！キャリア形成支援プログラム

■ 五感で楽しむ！迫力の実機体験と「食」のサポート

業界の「ナカ」が覗ける！特別動画公開中

- 大阪工業大学とのコラボセッション知能ロボティクス研究室などの学生約150名が参加し、最新ロボットの実演や、プロの技術者との「共創ディスカッション」を展開。 業界の「ナカの人」から仕事のやりがいを直接知る絶好の機会です。- 「魅力的なキャリアパス」を考えるパネル討議国、自治体、大学、支援機関のリーダーたちが一堂に会し、若手が輝ける環境づくりや将来の担い手確保について本音で語り合います。- 重機・特殊車両の操作体験災害現場の指揮拠点となる「防災・災害対策車両」の内部公開や、車内からリモートで動かす「遠隔操縦バックホウ」の操作など、最新DX技術を体感できます。- 学生限定！カレー＆ジュース無料サービス高校・高専・大学生には、受付で学生証をご提示いただくとカレー1杯を無料で提供します。小中学生には、ジュース1本を無料サービスいたします。

「インフラ業界って実際どうなの？」という疑問に応えるため、現場で働く「ナカのヒト」に失敗談や本音を突撃取材した動画を公開しています。イベントへの来場前に、ぜひその雰囲気を感じてみてください。

【YouTube動画】「失敗談も聞いちゃいました」インフラ業界で働くナカのヒトに突撃取材！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wECm0xjWQQ8 ]

教育機関・教員の皆様へ

本フォーラムは、子どもたちや学生が社会インフラの重要性、多様な科学技術、そしてそれらに関わる仕事の魅力に触れる絶好の機会です。総合的な学習の時間やキャリア教育、理科・社会科の校外学習の一環として、クラス単位や学年単位でのご来場も心より歓迎いたします。事前に事務局までご一報いただけますと幸いです。

開催概要

イベント名： インフラメンテナンス国民会議 近畿本部フォーラム 2026

日程： 2026年5月21日(木) 10:00～17:00 ／ 5月22日(金) 10:00～17:00（屋外展示は16:30まで）

会場： 花博記念公園鶴見緑地 ハナミズキホール・付属展示場

入場料： 無料

公式サイト： https://infurakinkihonbu.jp/

主催： インフラメンテナンス国民会議 近畿本部

お問合せ： TEL 06-7777-7858 ／ E-mail forum@infurakinkihonbu.jp

インフラメンテナンス国民会議 近畿本部フォーラム

事務局 電話：06-7777-7858（受付時間：平日10:00～17:00）

Email：forum@infurakinkihonbu.jp