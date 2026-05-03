アドバイザーナビ株式会社

アドバイザーナビ株式会社（本社：東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE、代表取締役：平 行秀）が運営する医療情報メディア「診療ナビ(https://shinryo-navi.com/)」（URL：https://shinryo-navi.com/）は、このたびサイトの大型リニューアルを実施しました。診療ナビは、現役の医師・クリニック院長への直接取材に基づくインタビュー記事や、症状別・診療科別の解説コンテンツを通じて、患者・一般読者の医療機関選びを支援してきた医療情報メディアです。

今回のリニューアルでは、ブランドの再定義に伴うロゴの刷新、診療科目別タグによる情報導線の刷新に加え、これまでの「患者の医療機関選びを支える情報」に加えて、医師自身の「キャリア・働き方」に関する情報発信を新たに開始しました。

■ リニューアルの背景

「診療ナビ」は、現役の医師・クリニック院長への直接取材を軸に、医療機関の専門性や診療姿勢、地域医療への取り組みなどを発信する医療情報メディアとして運営してまいりました。サイトの拡大に伴い、読者からは「自分や家族の症状に合う診療科の医師を探しやすくしてほしい」という声に加え、医師ご本人からも「臨床現場の情報だけでなく、転職や働き方に関する情報も整理された形で得たい」というニーズが寄せられていました。これらの声に応えるため、ブランド・情報設計・取り扱いテーマの3軸でリニューアルを実施しました。

■ リニューアルのポイント

1. ロゴを刷新

「診療ナビ」のブランドコンセプトを再定義し、ロゴを刷新しました。 医療機関の情報発信から医師個人のキャリアまでを支える、信頼性のある医療情報メディアであることを表現しています。

2. 診療科目別タグの追加で、知りたい情報にたどり着きやすく

サイト内に診療科目別のタグを新設し、内科・外科・皮膚科・小児科・産科・婦人科・整形外科・泌尿器科・脳神経内科・心療内科 など、各診療科目に紐づく記事を一覧で閲覧できるようにしました。 読者は自身の関心領域や受診を検討している診療科から、関連する医師インタビュー・解説記事へ効率的にアクセスできるようになっています。

3. 医師の「キャリア・働き方」領域へコンテンツ拡大

これまでの医師・クリニックインタビュー記事や症状別・診療科別の解説コンテンツに加え、医師ご本人に向けた「キャリア・働き方」に関するコンテンツの発信を本格的に開始しました。 転職サービスやスポットバイトなど、医師のキャリア選択肢を比較検討するための情報を、編集の独立性と「医療広告ガイドライン」をはじめとする関係法令への配慮を前提に、中立的な視点で提供してまいります。第一弾として、以下の特集記事を公開しています。

■ 編集方針について

- 医師におすすめの転職サイト・転職エージェント(https://shinryo-navi.com/job/doctor-career-change/)- 医師におすすめのスポットバイト(https://shinryo-navi.com/job/part-time-job/)

診療ナビは、医療情報が読者の健康・治療選択や、医師のキャリア意思決定に直結する重要な情報であることを踏まえ、以下を編集方針の柱としています。

■ 今後について

- 現役の医師・クリニック院長への直接取材と、取材対象者による原稿確認に基づく一次情報の発信- 厚生労働省「医療広告ガイドライン」および関係法令に則った表現の徹底- 編集の独立性の確保（広告収益の有無によって評価・紹介順序を恣意的に操作しない）

診療ナビは、引き続き診療科目別の情報拡充と、医師のキャリア・働き方領域のコンテンツ拡大を進め、患者・一般読者の医療機関選びと、医師自身のキャリア選択の双方を支えるメディアを目指してまいります。

■ 主なコンテンツカテゴリ

医師・クリニック院長への独自インタビュー(https://shinryo-navi.com/category/doctor/)

医師向け転職エージェント・転職サービス情報(https://shinryo-navi.com/job/doctor-career-change/)

医師向け求職・スポットバイト情報(https://shinryo-navi.com/job/part-time-job/)

■ 媒体概要

■ 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55969/table/358_1_709323eb5fba0dd70f642e57dc5b6c35.jpg?v=202605031051 ]アドバイザーナビ株式会社

社名：アドバイザーナビ株式会社

代表取締役 : 平 行秀

設立 ： 2019年5月29日

所在地 : 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE

事業内容 : IFAのコンサルティング事業・人材紹介業・投資家とIFAのマッチング事業

URL : https://adviser-navi.co.jp