「えばそんEntertainment」より、人気オリジナルキャラクター『FCF（フードコートファイターズ）』のシールコレクションが販売開始！

株式会社Carry OnYouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属する動画クリエイター「えばそんEntertainment」より人気オリジナルキャラクター『FCF（フードコートファイターズ）』のシールコレクションが販売することをお知らせいたします。

一人芝居のコント動画で人気の動画クリエイター「えばそんEntertainment」より、新グッズの受注販売がスタートしました。

今回は、えばそんのオリジナルキャラクターとして人気を集める『FCF（フードコートファイターズ）』が、シールコレクションとしてついに登場！

デザインは全15種（ノーマル10種・キラキラ5種）のラインナップから、ランダムで3枚が封入。どれが入っているかは開けてからのお楽しみです！

さらに、全15種が揃うコンプリートセットも【完全受注限定】でご用意しています！

確実にコレクションしたい方は、この機会をお見逃しなく！

◆オンラインストア

https://ebasonstore.base.shop/

◆受注期間

2026年5月2日（土）17:00～ 2026年5月15日（金）23:59

※【コンプリートセット（全15種）】は上記期間限定の受注販売となりますが、今後の状況により再販を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆内容

・FCF（フードコートファイターズ）～旬のシールコレクション～【ランダム3種】

価格：800円（税込）

・【完全受注限定】FCF（フードコートファイターズ）～旬のシールコレクション～【コンプリートセット（全15種）】

価格：4,000円（税込）

◆商品のお届けについて

2026年5月末頃より順次発送予定です。

※製造状況により発送時期が前後する場合がありますのでご了承ください。

【えばそんEntertainment】

https://www.youtube.com/@ebason

【株式会社Carry On 会社概要】

会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）

本店所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F

大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル10F

創業 ：2021年3月

代表取締役 ：高田 樹

事業内容 ：クリエイターマネジメント

各種プロモーション

EC企画販売事業

イベント事業

SNSコンサルティング

URL ：https://carry0n.co.jp/

【お問い合わせ先】

mail：info@carry0n.co.jp