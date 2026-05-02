【長野県東御市】東御清翔高校の「総合的な探究の時間」に東御市地域おこし協力隊が支援

東御市

長野県東御市は、長野県立東御清翔高等学校が実施する3年生の「総合的な探究の時間」において、東御市地域おこし協力隊員等を派遣し、生徒の探究学習を支援します。

本取組は、生徒が地域の課題に向き合い、地域の魅力を再発見するとともに、課題解決に向けた考えを深めることを目的としています。

東御市地域おこし協力隊員が、活動経験や専門的な視点をもとに、高校生の学びに伴走します。

実施概要

日時（予定）

令和8年5月8日、22日、29日、6月5日、12日、26日 （全6回、すべて金曜日）

5・6時限目（13時20分～15時00分）

※5月22日のみ、10時45分～12時25分

場所

長野県東御清翔高等学校

対象

3学年2講座 40名程度

内容

地域の魅力や課題に関する講義・意見交換を行い、生徒が今後取り組む探究テーマの検討を支援します。

派遣隊員

- 地域の魅力や課題に関する講義- 地域の魅力を見つける活動- 生徒の探究活動に対する助言

東御市地域おこし協力隊員 4名

背景

東御清翔高等学校では、3年生の総合的な探究の時間において、「人の願いを理解し、その具現化を探る」ことをテーマに学習を進めています。

今回の授業では、生徒が地域課題を自分ごととして捉え、今後の探究活動につなげていくため、市の地域おこし協力隊員等が支援します。

地域で実際に活動する人材との対話を通じて、生徒が多様な視点を得る機会となることを目指します。

地域おこし協力隊のほか、市内の民間企業も協力する予定です。

東御市地域おこし協力隊について

東御市地域おこし協力隊は、観光振興、文化・スポーツ振興、農産物振興等など、さまざまな分野で活動しています。

市外から移住した隊員ならではの視点と、地域に根ざした活動を通じて、東御市の魅力発信や地域課題の解決に取り組んでいます。

今後の展望

令和7年度の地域おこし協力隊活動報告会の様子

東御市では、地域おこし協力隊をはじめとした地域人材の活用により、地域と人をつないだ地域づくりをつなぐ取組を推進してまいります。

問い合わせ

東御市地域づくり支援課地域コミュニティ推進係

電話：0268-75-5506

メール：chiiki@city.tomi.nagano.jp