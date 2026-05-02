小泉今日子『Fade Out Remixes』初収録の秘蔵ミックスを含む待望のアナログ盤を発売80年代のクラブシーンを沸かせた“踊れる歌謡曲”がついに復活

ユーマ株式会社

“お茶の間にハウスを”をキャッチコピーに1989年に近田春夫がプロデュースした『Fade Out』は、日本のクラブシーン創世記に芝浦GOLDを中心に支持を集めた重要な作品です。その『Fade Out』の2026年リマスターのオリジナルバージョンと、近田春夫＆OMB、寺田創一、藤原ヒロシら豪華アーティスト陣による秘蔵リミックスを収録した待望の12インチレコードが、2026年秋、U/M/A/Aよりリリースされます。

現在ヨーロッパのディガーたちの間で再評価されリバイバルブームとなっている「和製テクノ歌謡」の中核とも言える『Fade Out』は、クラブミュージックの名門Rush Hourよりヨーロッパでも流通されます。

『Fade Out』について小泉今日子は次のように語っています。

"当時テレビの歌番組とかツアーで歌うと、みんなの目がテンになる。『付いてきて、みんなー』って思いながら歌っていたのはよく覚えてます（笑）。でも、それまでのファンには目がテンだけど、また別の人たちが聴けば『この曲、カッコいい！』と思ってくれる。当時、DJの人がよくかけてくれたんです。だから、あそこで近田さんが舵を大きくグイッと切ってくれたことはホントに大きかった。あのとき『アイドルなんだからポップスでいきましょう』って近田さんが言ったら今の私はいない。"

出典：音楽ナタリー 「渋谷系を掘り下げる Vol.14」

https://natalie.mu/music/column/406266/page/2(https://natalie.mu/music/column/406266/page/2)

＜『Fade Out Remixes』収録曲＞

A1: Fade Out

著名なアーティストを多数手がけるKIMKEN STUDIOの木村健太郎のマスタリングにより、歌謡曲としてのマナーに則った原曲から、ダンスフロア映えを意識したベースラインやリズムが際立つ仕上がりとなり、ハウスミュージックとしての魅力をさらに開花させた仕上がりとなっている。

A2: Fade Out (LUNASUN Remix by Haruo Chikada & OMB)

2023年頃に制作されたバージョン。コロナ禍のためお蔵入りとなっていたが、二人が定期的にセッションを重ねる逗子のスタジオに近い葉山うみのホテルで開催されたパーティ「HAYAMAtic! 2025」への出演をきっかけに、パーティの主催であるレーベルU/M/A/Aチームとの海辺の交流を経て晴れて発表へと繋がった。

AA1: Fade Out (Soichi Terada Remix)

ヨーロッパを中心に絶大な支持を集めるレーベル「Rush Hour」から約10年前にリバイバルリリースされた音源により世界中の音楽ファンを魅了する寺田創一。国内外のフェスで人気を博すジャパニーズハウスレジェンドが、LUNASUNからの依頼により同じく2017年頃に制作した貴重な未発表バージョン。

AA2: Fade Out (MOODY STRINGS MIX)

1990年にラジオ番組の企画から生まれた非売品プロモーションCD「出光エナジーステーション コイズミスーパーリミックスコンテスト」にて藤原ヒロシがリミックスを手がけた。2026年4月開催の「Rainbow Disco Club」最終日のヘッドライナーを務めるなど、世界的な人気を博すDJで「Rush Hour」のオーナーでもあるAntal氏が以前より気に入っていたリミックスバージョン。本作の海外流通を委託する縁から収録に至った。

ジャケットデザインには、数々の広告やアートディレクションで異彩を放つ、日本を代表する視覚ディレクター河野未彩を起用し、視覚的にも魅力あるアナログ盤となっています。

日本のカルチャーアイコンとして、今なお進化し続けるKyon2こと小泉今日子の、ジャパニーズアンダーグランドシーンにおける貴重な功績を刻んだ、枚数限定の希少なアナログレコードです。

【リリース情報】

アーティスト：Kyoko Koizumi

タイトル：Fade Out Remixes

形態：12インチアナログ盤

価格：4,400円（税込/予定）

発売日：2026年秋

JAN：4571374923616



収録曲：

A1: Fade Out

A2: Fade Out (LUNASUN Remix by Haruo Chikada & OMB)

AA1: Fade Out (Soichi Terada Remix)

AA2: Fade Out (MOODY STRINGS MIX)

※数量限定：ご購入はこちらから

https://store.umaa.net/items/143039505(https://store.umaa.net/items/143039505)

ユーマ株式会社（企画・製作・販売）

国内外の"音楽"と"アート"(メディアアート、マンガ、アニメ、ゲーム、ガジェット、ファッション)をUniteしていく新しいカタチのレコード会社、U/M/A/A Inc.（ユーマ株式会社）。クラブ / エレクトロニックミュージックからインターネット発のボーカロイド/アニメソング・プロデューサーまで、クオリティー・ミュージックをジャンルレスに展開しています。1970年代末に日本が世界に誇るイエロー・マジック・オーケストラ（YMO）の音楽を生み出したアルファレコードに勤務していた創業者が、YMOによるテクノ・ポップの先進性とユニークネスを現代に継承し企画したTechnoByobuの企画・販売も行っています。

会社名：ユーマ株式会社 U/M/A/A Inc. (United Music And Arts)

代表者：弘石 雅和

所在地：106-0047東京都港区南麻布1-3-2 ESPACE TETE (エスパステテ) 001

設立：2013年

公式サイト：https://www.umaa.net/(https://www.umaa.net/)

＜お問い合わせ先＞

ユーマ株式会社 広報担当idm@umaa.net