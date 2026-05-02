＜EXO＞約6年ぶりに開催しているワールドツアーより、日本ファイナルとなる7月12日(日)千葉公演のWOWOW独占生中継が決定！

EXO日本ツアーのファイナル独占生中継が決定！複数月特集も。続報をお楽しみに。

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＜番組情報＞

EXO日本公演WOWOW独占生中継記念特集

生中継！EXO PLANET #6 - EXhOrizon in JAPAN

7月12日(日)午後5:00～

WOWOWプライムで放送

※放送視聴のみの番組です。配信はございません。

約6年ぶりにワールドツアーを開催しているEXO。待望の日本ツアーからファイナルである7月の千葉公演を独占生中継！

2026年5月から愛知、大阪、千葉で開催されるEXOの日本ツアー「EXO PLANET #6 - EXhOrizon in JAPAN」より、ファイナルである千葉・LaLa arena TOKYO-BAYでの7月12日のライブの模様を独占生中継する。

2012年に韓国・中国でデビュー、2015年には日本デビューし、キャッチ-な楽曲とハイレベルなパフォーマンスでグローバルユニットとして世界中のファンを魅了してきたEXO｡メンバーの兵役を経て2025年12月のファンミーティングより待望の活動再開を果たし、今年1月19日に8thアルバム『REVERXE（リバース）』をリリース。2023年7月発売の『EXIST』以来約2年半ぶりのフルアルバムということでファンの熱狂を生んだ彼らだが、「逆転」「回帰」といった意味を込めたタイトルが示すように、同作ではEXOの原点に回帰しながら、新しい物語を描いていくという壮大なコンセプトが盛り込まれている。そんな意欲作を引っ提げての今回の日本公演は、4月の韓国を皮切りにベトナム、タイ、台湾、シンガポールなど各国を駆け巡るワールドツアーの一環として、2019年の「EXO PLANET #5 - ExplOration」以来約6年4カ月ぶりに日本のステージに姿を見せるという点でも要注目だ。個々での活躍も著しいEXOの最新パフォーマンスに乞うご期待！

収録日：2026年7月12日

収録場所：千葉 LaLa arena TOKYO-BAY

▼番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/exo2026/(https://www.wowow.co.jp/music/exo2026/)