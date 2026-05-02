【圧巻の解体累計本数124本！】大起水産、過去最大級の「生・本まぐろ解体ショー」第3回を5/16(土)に開催！

大起水産株式会社

大起水産株式会社（本社：大阪府堺市 代表取締役社長：佐伯 慎哉）は、大起水産回転寿司（27店舗）、まぐろパーク堺本店、街のみなと（13店舗）、その他グループ店（2店舗）の計43店舗において、過去2回の大反響にお答えして「生・本まぐろ解体ショー」を一斉同日開催いたします。

職人が当日、一匹まるごと皆様の前で解体！捌きたての生・本まぐろを、寿司やお造りにしてご提供！

3月・4月の開催で多くのお客様に驚きと感動をお届けした『生・本まぐろ一斉解体ショー』が、さらにパワーアップして帰ってきます。今回 5月16日（土）の第3回では大起水産の調達力を生かし、1日で合計43本の厳選した生・本まぐろを同時に解体。各店舗で職人が一本の包丁で豪快に捌くパフォーマンスは、まさに圧巻の【食エンターテインメント】です。

大起水産 自慢の“まぐろ”をご覧いただけます。

◎こだわり その1：圧倒的な「一斉解体本数」が支える鮮度と希少性！

多くの生・本まぐろが同日に捌かれるのは大起水産ならではのスケールです。

そして、 解体本数が増えることで、『カマトロ』、『頭肉』、『中落ち』など、1尾からわずかしか取れない【超希少部位】と出会えるチャンスが格段にアップします。



◎こだわり その2：一度も冷凍していない「生」の旨味をその場で！

港から直送された生・本まぐろは一度も冷凍されていないため、身の締まりと濃厚な脂の甘みが格別です。目の前で捌かれたばかりの本まぐろが、瞬時にお寿司やお造りなどへ姿を変えます。職人の鮮やかな手さばきが生み出す、最高峰の鮮度をお楽しみください。



◎こだわり その３：五感で楽しむライブパフォーマンス！

巨大な本まぐろが目の前で豪快に捌かれていく様子は、お子様から大人まで誰もが夢中になる迫力満点のショーです。職人の活気ある掛け声と共に店内が一体となって盛り上がる瞬間を、ぜひご家族やご友人と体感してください。

生・本まぐろ 旨さの真髄をお楽しみください。

＜開催概要＞

開催日： 2026年5月16日（土）

開催場所： 大起水産回転寿司・街のみなと 限定43店舗

開催時間： 実施時間は店舗により異なります。詳細は後の開催店舗一覧画像、又は添付のPDFをご確認下さい。

＜販売店：順不同＞

■大起水産 まぐろパーク 堺本店



■まぐろダイニング エビスタ西宮店

■天下の台所 大起水産 八軒家浜 まぐろスタジアム



■大起水産 街のみなと（13店舗）

ルクア大阪店・京都伏見店・高槻店・さんちか店・阪急高槻市駅店・名谷店・ららぽーと堺店・岸和田店・兵庫川西店・箕面店・奈良店・NAMBAなんなん店・天王寺ミオ店

■大起水産回転寿司（27店舗）

堺店・西宮ガーデンズ店・あべのキューズモール店・ららぽーとEXPOCITY店・天満橋店・なノにわ店・道頓堀店・京阪守口店・京阪くずはモール店・奈良学園前店・高槻店・新京極店・奈良店・枚方モール店・兵庫川西店・箕面店・神戸魚崎店・りんくうシークル店・岸和田店・橿原店・八尾店・京都伏見店・泉北店・京都タワーサンド店・金剛店・なんば高島屋店・なんばCITY店

合計43店舗で実施・販売を開始致します。

各店舗で開催時刻が異なりますのでご確認ください。https://prtimes.jp/a/?f=d152021-19-3f472e2c27e1b01c054f71cb0fe47a4b.pdf

＜販売商品＞※数量に限りがあります

■まぐろパーク 堺本店 / まぐろダイニング エビスタ西宮店 / 街のみなと 対象店舗（計15店舗）

◎ 生・本まぐろにぎり各種

◎ 柵（大トロ・中トロ・赤身）※グラム売り など

■天下の台所 大起水産 八軒家浜 まぐろスタジアム （計1店舗）

◎ 生・本まぐろにぎり各種 など



■回転寿司 対象店（計27店舗）

◎ 生・本まぐろ赤身（2貫）、◎ 生・本まぐろ中トロ（2貫）、

◎ 生・本まぐろ大トロ（１貫）、◎ 生・本まぐろカマトロ（１貫） など

※店舗によっては、販売していない商品がございます。

※天候や交通事情等で入荷がない場合もございます。その際はご容赦下さい。

※商品は十分にご用意しておりますが、万一品切れの際はご容赦下さい。

生・本まぐろ にぎり寿司イメージ生・本まぐろ お造り3種イメージ

＜大起水産グループについて＞

・水産物を中心とした食料品販売店『まぐろパーク』

・にぎり寿司や水産物などのテイクアウト専門店『街のみなと』

・回転寿司店『大起水産回転寿司』

・魚介類をメインにした『海鮮丼と干物定食専門店』・飲食店

など、近畿地方を中心に2026年3月現在、グループ合計78店舗を展開。鮮度と味に妥協しない“魚のプロフェッショナル”として、魚食文化に貢献しています。