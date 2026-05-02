【イベント開催】国策「攻めの予防医療」を実装し、人的資本経営を支えるAI新サービスを発表

株式会社インテグリティ・ヘルスケア

オンライン診療・PHRのフロントランナーである株式会社インテグリティ・ヘルスケア（本社：東京都中央区、代表取締役会長：武藤真祐、代表取締役社長：園田愛、以下「当社」）は、人的資本経営を実効化するためのAI新サービス（「スマートワンヘルス」大幅リニューアル版）を発表いたします。

現在、日本企業において「人的資本経営」は最優先の経営課題となっています。しかし、その基盤である「従業員の心身の健康」については、本質的な改善成果に至っていないという構造的課題が常態化しています。

実際、定期健診における有所見率はおよそ6割に達しながら、その4割は二次健診を受診せず放置されています。直近の調査（※1）では「要治療・要精密検査」判定者の約7割が医療機関を受診していないという深刻な状況も明らかになりました。

新サービスでは、「人とAIの最適な連携」により、ハイリスク者への能動的なアプローチをAIが担います。これにより企業の業務効率を劇的に向上させるとともに、オンライン診療による柔軟な医療アクセスを確保。働く人の制約と共存する新しい人的資本モデルを社会に実装してまいります。

本取組は、本年3月に開催された「攻めの予防医療に向けた性差に由来するヘルスケアに関する副大臣等会議」等でも報告された、民間主導で早期に具現化した先進的な社会実装モデルです。さらに、国内最大級の健康管理インフラを筆頭に、各領域を代表するプラットフォーム群との相互連携を深め、人的資本経営を実効化する重層的なエコシステムを構築してまいります。

つきましては、5月12日（火）開催の大型フォーラム「HRInnovation Forum 2026」において、本新サービスの全貌公開およびデモンストレーションを実施いたします。当日は産官学のリーダーが一堂に会し、次世代の人的資本投資を議論いたします。

敬具

※1 出典：京都働き世代の健康データブック

本フォーラムでは、「経営理論」「健康経営」「人事」の第一線で活躍するエキスパートを招聘し、最新の知見と具体的な成功事例を共有します。産学官の知恵を結集し、一人ひとりが健やかに、かつ躍動的に働ける「次世代の組織のあり方」を共創する場にしたいと考えています。サービスのリニューアルローンチを発表します。 URL（スマートワンヘルス）：https://smaone.jp/

■ 開催概要：HR Innovation Forum 2026

- 公式サイト：https://hr-innovation-forum.jp- 日時：2026年5月12日（火） 13:30 ～ 17:00- 会場：丸ビルホール（東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルティング7階）- 主な登壇予定者：入山 章栄 氏（早稲田大学大学院 教授）宮田 裕章 氏（慶應義塾大学 教授）福田 光紀 氏（経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課長）武藤 真祐（インテグリティ・ヘルスケア 代表取締役会長／経済同友会副代表幹事） 他主催：株式会社インテグリティ・ヘルスケア

■ 取材のご案内

当日は、報道関係者様用のお席をご用意いたします。

ご多忙の折とは存じますが、ぜひご取材賜りますようお願い申し上げます。

ご取材いただける場合は、誠に恐縮ながら5月8日（金）までに下記連絡先へお申し込みください。

お申し込みいただいた方へは、追って当日の受付方法等の詳細をご案内申し上げます。

また、長時間のフォーラムへのご参加が難しい場合には、フォーラム終了後にメディア関係者様向けの発表・質疑応答の場を別途設けております。

【メディア向け事後ブリーフィング】

- 時間：17:15 ～ 18:00（予定）- 内容：AI新サービス詳細解説、実機デモンストレーション、質疑応答、フォトセッション ※フォーラム本編、または事後ブリーフィングのいずれか（あるいは両方）にご参加いただける場合も、予めその旨をご連絡いただけますようお願い申し上げます。

■ 当日のAI新サービス 発表内容（フォーラム内プログラムより）

- 人的資本投資のパラダイムシフト：管理から成果へ- プロダクトローンチ：AI新サービス「スマートワンヘルス」初公開- 公開デモンストレーション：AI×パーソナライズド・ヘルスケアの実践- 戦略的アライアンス：人的資本経営を支える重層的エコシステム

■ 取材のお申し込み・お問い合わせ先

株式会社インテグリティ・ヘルスケア 事務局（担当：吉益）

E-mail：marketing@integrity-healthcare.co.jp