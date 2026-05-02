宮城の“つながり”が愛知へ、SNS応援キャンペーン始動

株式会社ファーストイノベーション宮城から愛知を応援 - 湯主一條つながり応援キャンペーン -

ファーストイノベーション（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志）は、一般社団法人つながり応援（理事長：清水国明、副理事長：木ノ根雄志）の取り組みの一環として、「愛知つながり応援（URL：https://aichi.tsunagari-ouen.jp/）」の開始に伴い、2026年5月2日より5月9日までの期間、SNS応援キャンペーン「宮城から愛知を応援 - 湯主一條つながり応援キャンペーン -」 を実施いたします。

本施策は、宮城で生まれた一つのご縁が、時間と地域を越えて新たな応援へとつながった取り組みで、宮城県白石市にて約600年の歴史を持つ老舗旅館 湯主一條 より、「つながりで愛知を応援したい」という温かいお言葉を頂戴し、その想いは宿泊券のご提供というかたちで具体的なご支援へと結実しております。

人と人との関係性から生まれる価値が、次の地域へと広がっていく。

私たちは、このような“つながり”の積み重ねこそが地域の魅力をより多くの方へ届ける力になると考えております。今後も、全国からご一緒くださる皆さまとのご縁を大切にしながら、つながりを起点とした応援の輪を全国へと広げてまいります。

■ 宮城で生まれた信頼が、愛知へと静かに受け継がれた背景

本取り組みの原点は、「宮城つながり応援」にあります。当時、『湯主一條』の一條社長および女将には、協賛という枠を超え、現地での関係構築や情報発信に主体的に関わっていただきました。

その関わりは単なる支援ではなく、同じ想いを持つ“当事者”としてのものであり、プロジェクトの中核を支える存在でした。共に地域と向き合い、共に価値を届ける中で築かれた関係性は、時間とともに消えるものではありませんでした。

そして今回、「愛知つながり応援」の開始に際し届けられた一言--「つながりで愛知を応援したい」。それは、過去の取り組みが確かな信頼として残り続けている証であり、新たな行動の起点となるものでした。

■ 利害を越えて生まれた“応援したい”という純粋な気持ち

今回の行動は、自地域である宮城ではなく、愛知という別の地域に向けられたものです。そこには直接的な利益や見返りは存在していません。

それでもなお生まれたこの意思は、「つながり」の中で得た実感と共感から生まれたものです。関係性の中で感じた価値が、「今度は自分たちが支えたい」という行動へと変わりました。

このような意思決定は、合理性だけでは説明できないものです。しかしだからこそ、人の心を動かし、新たな広がりを生み出す力を持っています。

■ 宿泊という“体験”に込められた想い

『湯主一條』より提供されたのは、平日限定・朝食付きのペア宿泊券です。これは単なるプレゼントではなく、「体験を通じて価値を届けたい」という想いの表れです。

1500年代創業、約600年の歴史を持つ同宿は、国登録有形文化財の建築や源泉かけ流しの温泉、評価の高い料理など、長い年月をかけて培われた価値を有しています。その一泊は、単なる宿泊ではなく、時間と文化を感じる体験です。

その体験を届けることで、参加者の中に新たな関心や共感が生まれ、それがまた別の地域への応援へとつながっていく。この循環こそが、本取り組みの本質です。

■ SNSで広がる、“一人ひとりの応援の心”

湯主一條つながり応援キャンペーン

本キャンペーンは、SNSプラットフォーム「X」を活用して実施されます。公式アカウントのフォローと投稿のリポストというシンプルな参加方法により、誰もが気軽に関わることができます。

しかし、その一つひとつの行動には意味があります。リポストという小さな行動が、情報を広げ、想いを届け、地域を支える力へと変わります。

広告としての拡散ではなく、人の共感によって広がる情報。その連鎖が、より自然で、より強い影響力を持つ形で、愛知の魅力を全国へと届けていきます。

■ 愛知の魅力を“みんなで伝える”キャンペーンに続く

同時に展開される「愛知つながり応援」は、人と人のつながりを起点に、愛知の魅力を全国へ広げていくWEB・SNSキャンペーンです。

「#愛知つながり応援」を付けた投稿により、誰でも参加できる仕組みを構築しています。

投稿された一つひとつの写真や言葉が、愛知の新たな魅力を発見し、全国へ届ける役割を担います。

また、本企画では航空券や食事券、宿泊券、地域商品などが抽選で提供される予定であり、投稿を通じた参加体験そのものが価値となる設計です。特別な発信力を持たなくても、日常の中で感じた魅力を共有することが、地域を支える行動へとつながります。

■ つながりが未来をつくるということ

本取り組みは、大きな仕組みや特別な資源から生まれたものではありません。日々の関係性の積み重ねが、一つの行動を生み、その行動が別の地域へと広がっていった結果です。

宮城で生まれたつながりが愛知へと広がったように、この連鎖は今後もさまざまな地域へと広がっていく可能性を持っています。

一人の想いが、誰かの行動を生み、その行動がまた次の誰かへとつながる。この循環を丁寧に育てていくことこそが、持続可能な地域応援のあり方です。

■ 関連企業・団体概要

【湯主一條】

所在地：〒989-0231 宮城県白石市福岡蔵本鎌先一番48番地

電話番号：0224-26-2151

URL：https://www.ichijoh.co.jp/

約600年の歴史を持つ老舗温泉宿。国登録有形文化財の建築、源泉かけ流し温泉、食体験などを提供。

【一般社団法人つながり応援】

所在地：東京都大田区大森東４丁目１６－１７

設立：2025年8月8日

理事長：清水国明

URL：https://www.tsunagari-ouen.jp/

「つながりで日本全国を応援」をテーマに活動。

【株式会社ファーストイノベーション】

本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

設立：2016年12月19日

代表取締役社長：木ノ根雄志

URL：https://www.f-innovations.co.jp/

Web制作・SNS施策・マーケティング・AI支援などを展開。