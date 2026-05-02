【メンバー生出演】「花冷え。pre.春の大解放祭 2026」開催直前特番が、5月8日(金)21時よりニコ生にて配信決定

株式会社ドワンゴ

2026年5月10日(日)に開催される「花冷え。pre.春の大解放祭 2026」の開催を記念し、メンバーが生出演の特別番組を、2026年5月8日(金)21時よりニコニコ生放送にて配信することが決定いたしました。

本番組では、イベントの見どころや注目ポイントをメンバーとともに生放送でお届けいたします。

さらに番組後半では、花冷え。ならではのバラエティ企画も実施予定です。

イベント開催直前特番として、「花冷え。pre.春の大解放祭 2026」をより一層お楽しみいただける内容となっております。ぜひご視聴ください。

番組情報

番組名：【メンバー生出演】「花冷え。pre.春の大解放祭 2026」開催直前特番

放送日時：2026年5月8日(金) 21時より放送START

番組ページはこちら：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350365593

タイムシフト期間：30日間

＜番組出演＞

・Vo.ユキナ

・Gt/Vo.マツリ

・Ba/cho.ヘッツ

・Dr.チカ

・MC：百花繚乱



※番組出演者は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※番組の一部はプレミアム会員限定視聴となります。

全編視聴をご希望のかたはプレミアム会員にご登録をお願い致します。

※生放送時は番組前半を無料でご視聴いただけます。生放送終了後にタイムシフト視聴いただく場合はプレミアム会員へのご登録が必要です。事前にタイムシフト予約いただくと、生放送終了後も番組前半を無料でご視聴いただけます。

花冷え。pre. 春の大解放祭 2026

≪公演概要≫

2026/5/10(日)

花冷え。pre.「春の大解放祭 2026」



会場：KT Zepp Yokohama

開場 15:00 / 開演 16:00

スタンディング(整理番号付)：\7,000(税込)



出演：

花冷え。

JasonAndrew

KALA

SiM

STAND ATLANTIC (from Australia)

AREINT (O.A)



公演情報はこちら

https://hanabie.jp/live/in.html?liveid=54737

花冷え。

メタルコア／ハードコアを昇華させたオリジナルジャンル「原宿コア」を核に、切れ味のあるヘヴィネスとキャッチーなポップネスを自在に行き来する、4人組ガールズ・ラウドロックバンド。

ユキナ（Vo）・マツリ（Gt & Vo）・ヘッツ（Ba）を中心に、高校の軽音部で出会った同級生により2015年6月に結成。

2023年5月、チカ（Dr）が加入し現在の編成となる。

2023年7月のメジャーデビュー以降、EU・USA・アジアなど世界各地で精力的にライブ活動を展開。

「Lollapalooza」「Wacken Open Air」といった世界最大級のフェスへの出演や、海外でのヘッドライナーツアーを重ね、ライブバンドとして国境を越えた評価と熱狂的な支持を獲得。



2026年2月には国内ツアー、3月にはアメリカツアーの開催も決定。

圧倒的な存在感を放つユキナのシャウトボーカルを軸に、マツリの声とメロディーが鋭く絡み合うツインボーカル編成。

その立体的で予測不能な楽曲表現と世界観で、国内外を問わず“中毒者”を拡大中。

【オフィシャルサイト/SNS】

■ 花冷え。OFFICIAL WEB SITE：https://hanabie.jp/

■ X：https://x.com/ha_na_bie_

■ Instagram：https://www.instagram.com/ha_na_bie_/