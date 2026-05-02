グリーエンターテインメント、亡霊工房、デイヴィッドプロダクション、の3社が連携！「nayuta」1stシングル「F2F」初のアニメーションミュージックビデオを本日公開

グリーエンターテインメント株式会社

グリーエンターテインメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：柿沼 洋平、グリーホールディングス株式会社100％子会社、以下「当社」）は、合同会社亡霊工房（本社：東京都品川区、代表社員：坂本 剛一、 以下「亡霊工房」）および株式会社デイヴィッドプロダクション（本社：東京都西東京市、代表取締役社長：田中 修一郎、以下「デイヴィッドプロダクション」）と協業し、当社より初の全国流通シングルをリリースしたアーティスト「nayuta」の初となるアニメーションのミュージックビデオ（以下「MV」）を制作いたしました。本作品は、亡霊工房が監督・コンテ・編集・制作プロデュースを、デイヴィッドプロダクションの若手クリエイターがアニメーション制作を担当し、本日より公開したことをお知らせします。

▼アニメーションMV：nayuta公式YouTube

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IFaIy_gj978 ]

■ デイヴィッドプロダクションとの協業によるハイクオリティな映像表現

グリーエンターテインメントは「日本発のIPとゲームで、世界を熱狂させる。」というミッションのもと、メディアミックス展開を積極的に推進しています。今回のアニメーションMV制作では、その一環として国内外で高い評価を受けるデイヴィッドプロダクションとの協業を実現いたしました。

同社の高度なアニメーション技術と、グリーエンターテインメントのIPプロデュース力を掛け合わせることで、音楽ファンのみならずアニメファンをも魅了する、これまでにないハイクオリティな映像体験をお届けします。

■ 「アニメーションMVでありながら一つのアニメーション作品」としてのこだわり

本映像は、「MVでありながら一つのアニメーション作品」となることを目指して構成されました。MV全体の監督・コンテ・編集・制作プロデュースには合同会社亡霊工房を迎え、多方面で活躍するアーティスト「nayuta」の1stシングル「F2F」の世界観を、デイヴィッドプロダクションの卓越した表現力によって鮮やかに描き出しています。

アニメーション作品としての深い世界観と、アーティストの個性を掛け合わせることで、音楽ファンだけでなくアニメファンにも深く響く映像作品に仕上がりました。

グリーエンターテインメントは、アニメと音楽を起点としたメディアミックスを通じて、IPの新たな価値を切り拓いてまいります。IP Growth Companyとして多面的なメディアミックス展開をさらに加速させ、お客さまに新たな感動を届けるとともに、業界全体の発展に貢献する共創モデルの実現を目指してまいります。



■ クレジット

監督/プロデューサー 坂本剛一（Goichi Sakamoto）

コンテ 三裏あずさ（Azusa Miura）

モーショングラフィックスデザイナー のなごん（Nonagon）

[アニメーションパート]

===

演出：大神佳太 舟木香奈枝

演出指導：小山賢

作画：稲垣美奈 溝口さつき

動画検査：宇治部正人

色彩設計・色指定検査：青芽来美

デジタル動画仕上：御手洗風花 大川紗知 浅沼美優 山田彩愛 南治京花

美術：村形夏海 柏木あいか 奥村泰浩

撮影：萬直樹

制作管理：石関陸 新岡翔大

制作協力：david production

===

プロデューサー：波田野瞬 友井仁哉

音楽プロデューサー：鈴木宏美 山田春日

(C) nayuta

(C) GREE Entertainment, Inc.

【株式会社デイヴィッドプロダクションについて】

2007年9月設立。株式会社フジテレビジョン子会社のアニメーション企画・制作会社。代表作は『ジョジョの奇妙な冒険」シリーズ、『SPRIGGAN」、『炎炎ノ消防隊」、『うる星やつら」など。SF、アクション、ラブコメなど、幅広いジャンルの人気アニメーションを手掛けている。最新作のTVアニメ、橘オレコ原作『ホタルの嫁入り」が2026年10月フジテレビ系“ノイタミナ”枠で放送予定。

公式サイト：https://davidproduction.jp/

【合同会社亡霊工房について】

フルCGアニメーション制作を中核とし、CG・VFXを用いたアニメーションから実写まで、幅広い映像制作を手掛けるクリエイティブカンパニーです。映像制作にとどまらず、ミュージックビデオの監督およびトータルプロデュース業も展開しています。また、大ヒットアニメ『鬼滅の刃』におけるキャラクターモデリングの制作協力を行うなど、確かな技術力で第一線の実績を多数有しています。

公式サイト：https://boureikoubou.com/

【グリーエンターテインメント株式会社について】

「日本発のIPとゲームで、世界を熱狂させる。」をミッションに掲げ、アニメ製作や原作の開発のほか、ライセンス事業、音楽事業、MD事業、ゲームパブリッシング事業など国内外の多様な市場で事業展開をしています。各事業を通じて、IPのGrowthに貢献し、その価値を最大化させるIPプロデュースを推進しています。また、作品のグローバルプロモーションや海外パートナーシップを通じて、国境を越えたエンターテインメント体験を提供し、世界中のファンに喜びと驚きを届けています。

コーポレートサイト：https://gree-entertainment.com/

【会社概要】

会社名：グリーエンターテインメント株式会社

設立日：2021年7月1日

代表取締役社長：柿沼 洋平

本社：東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー

事業内容：アニメ製作や原作の開発、ライセンス事業、音楽事業、MD事業など国内外におけるメディアミックスによるIPプロデュースおよびブランド価値の創出

グリーストア：https://gree-store.jp/

グリーエンターテインメント公式Facebook： https://www.facebook.com/gree.entertainment/

グリーエンターテインメント アニメ公式 X： https://x.com/gree_ent_anime

グリーエンターテインメント ミュージック公式 X：https://x.com/gree_ent_music

グリーエンターテインメント アニメ公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@gree_ent_anime

※ グリーエンターテインメントの名称・ロゴは、日本国およびその他の国におけるグリーエンターテインメント株式会社の登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

※ プレスリリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。

