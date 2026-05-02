「REJECT」所属ストリーマーおよび豪華タレントが集結する「REJECT HOUR ARC Raiders 討伐杯 feat.加藤純一 Supported by NEXON」を5月4日より開催

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、脱出シューター『ARC Raiders』の新バージョン『RIVEN TIDES』の実装を記念し、エンターテインメントイベント「REJECT HOUR ARC Raiders 討伐杯 feat.加藤純一 Supported by NEXON」を、2026年5月4日（月）から5月6日（水）にかけて開催することをお知らせいたします。

本イベントは、PvE（プレイヤー対環境）に特化した設計となっており、加藤純一氏をはじめとする著名タレントおよびREJECT所属タレントによる3人1組のチーム対抗戦形式で実施いたします。『ARC Raiders』の持つコミュニケーション性を最大限に活用し、ゲーム内ボスである大型アーク討伐を中心としたルールを通じて、視聴者の皆様にエンターテインメント性あふれる体験をお届けします。

3日間をかけて最も高いポイントを獲得したチームが優勝となります。また、イベントスーパーバイザーおよび解説としてYamatoN氏を起用し、より一層の臨場感をお届けします。

■ REJECT HOUR ARC Raiders 討伐杯 feat.加藤純一 Supported by NEXON

「REJECT HOUR」は、REJECT所属タレントを中心に構成されるエンターテインメントイベントです。様々なゲームタイトルを採用し、多彩なエンタメ体験の創出を目指しています。過去には「運命のトリガー」や「Delta Force」などのタイトルでの開催事例があります。

■ ルール概要

採用タイトル：ARC Raiders

内容：3チームがそれぞれ、各日のイベント時間3時間以内に、あらかじめ決められたミッションをクリアしながら大型アークを討伐することでポイントを獲得します。最終日時点で最高ポイントを獲得したチームが優勝となります。

【参加チーム】

■ TEAMこく兄

・こく兄（@kokujind(https://x.com/kokujind)）

・びじゅ（@Biju_valo(https://x.com/Biju_valo)）

・柊ツルギ（@HiiragiTsurugi(https://x.com/HiiragiTsurugi)） ※Day1 プレイヤー

■ TEAM加藤純一

・加藤純一（@unkochan1234567(https://x.com/unkochan1234567)）

・Euriece（@realEuriece(https://x.com/realEuriece)）

・ZEROST（@Zerost_s(https://x.com/Zerost_s)） ※Day3 プレイヤー

■ TEAMたいじ

・たいじ（@taijich0324(https://x.com/taijich0324)）

・おにや（@oniyanogame(https://x.com/oniyanogame)）

・バトラ（@batora324(https://x.com/batora324)） ※Day2 プレイヤー

【実況・解説】

■ 河野海樹（@akxm_fps(https://x.com/akxm_fps)）｜実況

■ YamatoN（@yamatonjp(https://x.com/yamatonjp)）｜解説

【賞金】

優勝（チーム）：500万円

【配信情報】

配信チャンネル：

・REJECT YouTube：https://www.youtube.com/@REJECTesports

・REJECT Twitch：https://www.twitch.tv/rc_reject

開催日時：

・2026年5月4日（月）18:00～

・2026年5月5日（火）19:00～

・2026年5月6日（水）19:00～

協賛：NEXON、Embark Studios、ベースフード株式会社

■ ARC Raidersについて

『ARC Raiders』は、大規模なPvPvEサンドボックスの中で、プレイヤー自身で物語を開拓するエクストラクション・アドベンチャーです。プレイヤーは崩壊した世界を駆け回る「レイダー（Raider）」となり、凶悪な機械生命体「ARC」や他のレイダー、そして常に待ち受ける様々な脅威に立ち向かいます。緊張感あふれる戦闘や、謎とチャンスに満ちた世界を舞台に、プレイヤーは危険な地表で物資を収集し、地下の居住区「スペランザ」に自らの拠点を築いていきます。ハイリスクなエクストラクションやサバイバルゲームの長年のファンも、このジャンルを初めてプレイする方も、チームあるいはソロのレイダーとして、『ARC Raiders』であなた自身の道や物語、運命を切り開きましょう。

お好みのプラットフォームで『ARC Raiders』をダウンロードし、地表に挑みましょう。

【『RIVEN TIDES』アップデート - 概要】

2026年4月28日（火）に配信された「Riven Tides」アップデートは、リリース後6番目の無料コンテンツです。新マップ「リブン・タイズ」に加え、新たな脅威となる大規模な「ARCタービン」や、マップコンディション「海岸探索」が追加されました。追加マップに加え、新しい装備、アイテム、クエストも登場しています。

■ NEXONについて

NEXONは、『ARC Raiders』をはじめ、世界中のプレイヤーに独創的で面白いゲーム体験を提供することを目指す、グローバルエンターテインメントカンパニーです。

■ ベースフード株式会社

ベースフード株式会社は、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに掲げ、2016年に創業したフードテック企業です。日本における完全栄養食のパイオニアとして、「かんたん・おいしい・からだにいい」を兼ね備えた新しい主食を提案しています。

同社は、すべての人が食事を楽しみながら、健康があたりまえとなる社会の実現を目指し、継続的な商品開発とサービス提供を行っています。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。限定グッズの提供、所属選手との交流、コミュニティへの参加など、参加者向けの特典をご用意しています。

また、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

特設サイト：https://reject.jp/supporter/

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っており、現在は格闘ゲーム向けアーケードコントローラーの開発を進めています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip