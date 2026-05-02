今年の母の日・父の日は「モノ」のプレゼントではなく、思い出の「時間」を作るという選択肢はいかがでしょうか。 淡路島のグッディリゾート5施設から、母の日・父の日の共通プランをお届けします。 販売開始は5月2日。ケーキの手配に、メッセージカード、フラワーブーケに加え、通常価格10%OFFを含む4大特典付き。宿泊対象期間は5月7日～6月30日です。 普段は言えない「ありがとう」を旅の時間へと変えて、ごゆっくりとお過ごしください。

4大特典-贈り物の段取りは施設が引き受けます

「ケーキはどこで買おうか？」「メッセージはどうしよう？」子どもの立場としては、忙しく考える時間がないことも多いかと思います。 そこで本プランには以下の4つがセットで付いてきます。 ・アニバーサリーホールケーキ ・フラワーブーケ ・ケーキへのメッセージ入れ（ご希望のメッセージを入れられます） ・通常価格の10%OFF

家族の形で選べる、5つの旅先

母の日・父の日スペシャルプランでは、ご家族の形や旅の目的に合わせ、5つのリゾートから選ぶことができます。

「Villa Mon Temps AWAJI」淡路島の1日1組限定の高級ヴィラ

施設名の"Mon Temps"はフランス語で「私の時間」を意味します。その名の通り、1日1組限定、一棟貸切の高級ヴィラです。 水平線にとけ込むように見えるインフィニティプール、ジェットバス付きのオープンエアバス、冷暖房完備のオールグラステラス。 誰にも気を使わない一棟の中で、全てが最上級の体験です。 "静かで豪華な時間"を贈りたい方に。 ≪Villa Mon Temps AWAJIの予約はコチラから≫ ・公式サイト https://www.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=ANAnVxBmsw ・一休 https://www.ikyu.com/00050369/?adc=1&discsort=1&lc=1&ppc=2&rc=1&si=1&st=1&top=plans

「THE GOAT AWAJI」 淡路島ヴィラで、全室サウナ×ジェットバス

日本空間デザイン賞入選をはじめ、国内外のデザイン賞に選ばれた1日4組限定のリゾートホテル。 全室にプライベートサウナとジェットバスを完備し、スイートヴィラ2棟にはプライベートプールが備わり、滞在の楽しみ方が広がります。 オプションで「淡路・鉄板焼レストラン 輝光」の特別ディナーコース、または「すし処 神の前」のおまかせ寿司コースディナーを追加可能です。 "整う時間"を、ご両親への贈り物に。 ≪THE GOAT AWAJIの予約はコチラから≫ ・公式サイト https://www7.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=ntmpX4Bf33 ・一休 https://www.ikyu.com/00003266/?adc=1&discsort=1&lc=1&ppc=2&rc=1&si=1&st=1&top=plans

「villa ocean kamaguchi」 淡路島のオーシャンビュー別荘

東浦ICから車で10分、大阪湾を一望する一棟貸切別荘。 朝は大阪湾から昇る光が部屋いっぱいに差し込み、コーヒーを淹れる音だけが静かに響きます。そんな旅の始まり方ができる別荘です。 夕方には、空がオレンジから藍色に変わる瞬間を、お部屋のソファやテラスから。 人気のReFaアイテムを自由に体験でき、ご夫婦、お孫さんなど最大8名様が、海を眺めながらゆったりと時間をお過ごしいただけます。 ≪villa ocean kamaguchiの予約はコチラから≫ ・公式サイト https://www.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=2VE4cR899T ・一休 https://www.ikyu.com/00050845/?adc=1&discsort=1&lc=1&ppc=2&rc=1&si=1&st=1&top=plans

「グランピングトレーラー Lanikai」 一棟貸切のトレーラーハウス

関西で唯一のトレーラーハウス×グランピング×ハワイアンリゾートをかけ合わせた宿泊施設。 1棟ごとに屋根付きBBQテラスと専用ジェットバスが備わります。テラスで淡路牛を焼いて、ビール片手に笑って食べて飲んで。 お腹いっぱいになった頃、そのままジェットバスで一息。移動も着替えも最小限で、夜の時間をまるごと楽しめます。 うち3棟（マナ・ホロムア・マハロ）は愛犬と泊まれる棟で、専用ドッグラン付き。いつもと違った親孝行の旅に。 ≪グランピングトレーラー Lanikaiの予約はコチラから≫ ・公式サイト https://www4.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=N5TW7f5Mnj ・楽天トラベル https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/196362?f_teikei=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0&f_s2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_kin2=&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_flg=PLAN&f_static=1

「+Lei Ohana」お子様が喜ぶ淡路島のプライベート空間

"オハナ"はハワイ語で「家族」。 その名の通り、1日1組限定、小さなお子さま連れのご家族におすすめの完全プライベート空間。 広島出身のアーティストKAC氏による壁面のスプレーアートと、随所に散りばめられたサプライズの仕掛け。 扉を開けた瞬間、お孫さんの「わぁっ！」と喜ぶ仕掛け。ご両親（祖父母）も、その驚く姿を見るだけで笑顔になるはずです。 孫と一緒に楽しみたい3世代旅行に。 ≪+Lei Ohanaの予約はコチラから≫ ・公式サイト https://www7.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=cOmJfSQ8oi ・楽天トラベル https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/197769?f_teikei=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0&f_s2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_kin2=&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_flg=PLAN&f_static=1

※掲載の写真はイメージを含みます。

プラン概要・施設・運営情報

【プラン概要】 ・プラン名：母の日・父の日スペシャルプラン ・販売期間：2026年5月2日（土）～ 6月27日（土） ・宿泊期間：2026年5月7日（木）～ 6月30日（火） ・対象施設（5施設）： Villa Mon Temps AWAJI／THE GOAT AWAJI／villa ocean kamaguchi／グランピングトレーラー Lanikai／+Lei Ohana ・特典（4大特典）： (1) アニバーサリーホールケーキ (2) フラワーブーケ (3) ケーキへのメッセージ入れ（ご希望のメッセージ） (4) 通常価格の10%OFF ※ご予約時に、お母さま・お父さまどちらが宿泊されるかをお選びいただきます。 ・TEL：0120-290-096（グッディ総合受付センター） ・受付時間：10:00～17:00（平日・土日祝営業／年末年始を除く） 【施設情報】 Villa Mon Temps AWAJI（ヴィラモンタン アワジ） ・〒656-2301 兵庫県淡路市楠本374-1 ・公式サイト：https://villa-mon-temps.jp/ ・Instagram：https://www.instagram.com/vmt_awaji/ THE GOAT AWAJI（ザ ゴート アワジ） ・〒656-2305 兵庫県淡路市浦145 ・公式サイト：https://thegoat-awaji.jp/ ・Instagram：https://www.instagram.com/goat_awaji/ villa ocean kamaguchi（ヴィラオーシャン カマグチ） ・〒656-2334 兵庫県淡路市釜口2236-1 ・公式サイト：https://villaocean-kamaguchi.jp/ ・Instagram：https://www.instagram.com/vok_kamaguchi/ グランピングトレーラー Lanikai ・〒656-2305 兵庫県淡路市浦50 ・公式サイト：https://awaji-lanikai.jp/ ・Instagram：https://www.instagram.com/glampingtrailer_lanikai/ +Lei Ohana（プラスレイ オハナ） ・兵庫県淡路市岩屋457 ・公式サイト：https://gr-awaji.jp/pluslei/ ・Instagram：https://www.instagram.com/pluslei_ohana/ 【運営情報】 ・運営会社：株式会社グッディ（グッディリゾート） ・本社：大阪府大阪市中央区常盤町2丁目1-13 アドバンスビル 8F ・代表者：代表取締役 笹倉 絹枝 ・公式Instagram：https://www.instagram.com/goodey_resort/ 【掲載・取材に関するお問い合わせ先】 ・広報窓口：株式会社ぷらど ・電話：06-6948-6089 ・メール：a-press@plad.jp