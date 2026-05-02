一級建築士「疑問を解説の中で全て説明してもらって、家庭教師に教えてもらっているのか!?と思ってしまう」TACで今からできる直前対策すべて

独学や他予備校で学習中／抜かりなく直前対策をしたい方

▼一級建築士 学科直前パック

TAC株式会社

・カリキュラム： 総まとめ講義（60分×全4回）＋ 直前テスト（125問×全4回）＋ 公開模試 （※公開模試はあり・なしを選べます）

・受講メディア： オンラインライブ通信講座【100名限定】・Web通信講座・教室講座・ビデオブース講座

・講義日程： 6月半ばより順次、講義スタート！1日を使って、「総まとめ講義」と「直前テスト」をセットで行います

・受講料：公開模試 あり 71,500円／公開模試 なし 66,000円



～昨年受講した人からこんな声いただいています～

「総まとめ講義は、本試験にも出題された問題が沢山あり、大変助かった。」「直前期にもたくさん問題が解けるのでよかった。」「何から手を付けていいか途方に暮れていました。テストがあると、そこに集中でき、ポイントでまとめられていて良かったです。」

～詳細や講義日程をチェックする～

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_16choku.html

独学や他予備校で学習中／特定のテーマで対策をしたい方

▼一級建築士 法規「告示」出題予想講座

「告示」の対策が手薄になっている方に向けて、これだけは！という出題ポイントを整理した講義を実施します。1日完結型のコンパクトな講義です。

・選べる受講メディア：オンラインライブ通信(5.4月祝 申込締切)／Web通信

・講義日程：オンラインライブ通信5.6(水祝)10:00~17:20／Web通信5/12(火)より配信開始

・受講料：11,000円（TAC対象本科生の方限定5,500円）



～過去受講生の声～「明確で簡潔。親切で丁寧。」「基準法や施行令にも触れながらページを見返して進んでいたのがよかった。」

～詳細や講義日程をチェックする～

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_kokuji.html

▼一級建築士 法改正出題予想講座

最大で3年分の法改正をまとめて対策できる講義です。先行して実施した「令和8年試験向け」オンラインライブ通信クラスの受講生からは「ややこしい文章の法令集が、数式のようにスッキリ解けていく感覚がありました。」との感想をいただいています。

・受講メディア：Web通信のみ ※オンラインライブ通信講座はお申込みを締め切っています。

・講義日程：Web通信5/8(金)より配信開始

※令和7年試験向け講義、令和6年試験向け講義についてはお申込み後すぐにWeb講義を視聴いただけます。

・受講料：

3年セット（令和6,7,8年試験向け）26,400円（TAC対象本科生の方限定13,200円）

2年セット（令和7,8年試験向け）19,800円（TAC対象本科生の方限定9,900円）

1年（令和8年試験向け）11,000円（TAC対象本科生の方限定5,500円）

～詳細や講義日程をチェックする～

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_houkaisei.html

▼一級建築士 法規特訓テスト

法規の「超」集中特訓！本試験3回分の問題を、浴びるように解いて法規への苦手意識を払しょくしてください。

・受験形態：会場受験5/5(火祝)実施（当日会場にて申込OK）／資料販売（成績処理はつきません）

・受験料：5,500円

※TAC本科生の方はカリキュラムに含まれているためお申込みの必要はございません。

～過去受講生の声～「この強制的な「法規慣れ」で感覚が戻った。」「法規はこんな風に問題をあびて、法令集などの創意工夫を自分でやるのが一番点数伸びる」

～詳細や講義日程をチェックする～

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_houkitokkunn.html

受験生ぜんいん必須です！

▼一級建築士 公開模試

・模試を会場で受験する場合：一級建築士 学科模試 6.20(土)・21(日) ※模試は1日で完結します。校舎により実施日が異なります

・受講料：5,500円

・実施会場：各会場に定員が設けられております。定員に達し次第、その会場ではお申込みを受け付けませんのでお早めにお申し込みください。下記は実施会場一覧です。お申込みの前に、必ずホームページにて定員状況をご確認ください。

希望の会場がすでに満員・・・そんな時は、自宅受験という選択肢もあります！もちろん成績処理つき！

～詳細や実施日程をチェックする～

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_moshi.html

▼一級建築士 令和８年やまかけ

2,200円でこのクオリティ・・・新出問題が多く厄介な「実例建築物」厳選92件をテスト形式にしました。

・学習方法：お申込み後、PDFデータをダウンロードしていただき学習にご利用ください。本商品は教材発送はありませんのでご注意ください。

・受講料：2,200円（TAC本科生の方は無料！マイページ「講座からのお知らせ」に掲載の専用WebフォームよりPDFデータを請求してください。）

～今すぐPDF資料をダウンロード～

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_keikakuyamakake.html

会社概要

会社名：TAC株式会社

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/