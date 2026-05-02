【ネイティブキャンプ留学】語学学校「SGIC」4月～7月プロモを実施

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役：谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、カナダ・トロント/バンクーバーの語学学校SGICにて、4月～7月プロモーションを実施いたします。

4月～7月プロモーションについて

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_05_02

【対象期間】

・2026年4月1日（水）～2026年7月31日（金）までにお申し込みの学生様

【内容】

・Intensive English Program、Full Time Intensive English Programが対象

【割引内容】

Intensive English Program

・1～7週間のお申し込み：授業料10％OFF

・8～23週間のお申し込み：授業料15％OFF

Full Time Intensive English Program

・1～3週間のお申し込み：授業料15％OFF

・4～11週間のお申し込み：授業料20％OFF

・12～23週間のお申し込み：授業料30％OFF

Intensive English Programコース、ホームステイ、4週間の場合

通常料金 ：約322,000円

プロモ適用料金：約308,000円→約14,000円の割引（授業料部分のみ10%OFF適用）

SGICの特徴

＜Toronto Campus＞

1. 中規模校の温かさで安心学習を実現！

SGICは生徒数150名の中規模校だからこそ、一人ひとりに寄り添ったサポートが可能。大規模校では味わえないアットホームな雰囲気で、仲間と切磋琢磨しながら学べる環境が整っています。遊び心を忘れず、勉強に励む毎日はきっと一生の宝物になります。選択科目も充実しており、学びたいことを妥協せず実現できるのが魅力です。

2.英語オンリー環境で本気の遊学！

SGICの厳格なEnglish Only Policyは、英語力を一気に高めたい学生に最適！楽しい雰囲気の中にもルールを徹底し、母語使用を防ぐことで「本当に英語を使わざるを得ない」環境を提供します。ちょっとの勇気と努力で、英語でのコミュニケーションが日常に。遊び心あふれる学びの場で、自信を持って英語力を伸ばせます。

3. スキル＋αで未来を広げる！

ビジネス英語や児童英語教授法資格取得など、多彩なコースがそろうSGIC。中でも、帰国後のキャリアに直結するコースが大人気です。また、Help Centreでは履歴書添削や面接練習など、留学後も使える実践的なスキルを身に付けられます。「遊び」と「学び」を両立しながら、未来の自分を見据えた留学を叶えましょう！

＜Vancouver Campus＞

1. 遊びも学びも全力で！最高のロケーションで語学留学

SGICバンクーバー校は、ロブソン通りという絶好の立地にあり、授業後はショッピングや観光も満喫可能。「遊学」の理念にぴったりな環境で、楽しい留学生活を送りながら英語力を伸ばせます。都会の便利さとアットホームな学校環境の両方を求める方に最適です。

2. スピーキング強化で世界に羽ばたこう！

「Speaking for Success Program」は、実践的な会話スキルを徹底的に磨く人気コース。発音矯正やコミュニケーションスキル向上に特化しており、短期間で会話力を飛躍的に向上させたい若者に最適です。カナダならではの多国籍な環境で英語を楽しみながら学べます。

3. 厳しくも楽しい指導で英語力を最大化！

SGICは「楽しく、そして厳しく」をモットーに、効率的に英語を学べるプログラムを提供。少人数制のクラスでは、一人ひとりに丁寧な指導が行き届き、しっかりとしたサポートが受けられます。遊びながら成長を実感したい方におすすめです。

SGICの紹介

Toronto Campus紹介ページ：https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/49

Toronto Campus紹介動画 ：https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=49&from_lp=1(https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=49&from_lp=1)

Vancouver Campus紹介ページ：https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/50

Vancouver Campus紹介動画 ：https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=50&from_lp=1(https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=50&from_lp=1)



ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。SGICの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_05_02

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2

公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media