『KAWAII LAB. SESSION 2026 SUMMER』国立代々木競技場 第一体育館にて2DAYS開催決定！ 6月は沖縄＆長崎、7月は仙台で『KAWAII LAB. SESSION』開催
「FRUITS ZIPPER」「CANDY TUNE」「SWEET STEADY」「CUTIE STREET」「MORE STAR」らが所属する、日本のアイドル文化を世界へ発信するプロジェクト・KAWAII LAB.による主催イベント『KAWAII LAB. SESSION 2026 SUMMER』が2026年7月10日（金）・11日（土）の2日間、国立代々木競技場 第一体育館にて開催されることが決定した。
さらに、6月21日（日）には沖縄サントリーアリーナにて『KAWAII LAB. SESSION』の2年連続開催が決定しているほか、6月27日（土）・28日（日）に長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA、7月5日（日）にゼビオアリーナ仙台にて本イベントが初開催。この夏、KAWAII LAB.が日本各地を熱く盛り上げる。各公演のチケット情報はオフィシャルサイトをチェックしよう。
また、今年2月に放送されたドキュメンタリー番組「情熱大陸」（MBS毎日放送）のKAWAII LAB.総合プロデューサー 木村ミサ密着回の60分拡大版が、5月2日（土）19時にKAWAII LAB.公式YouTubeチャンネルにて公開されることが決定した。テレビ放送には入りきらなかったKAWAII LAB.プロデュースの裏側を余すことなく収めた、見応えのある内容となっている。
＜『KAWAII LAB. SESSION 2026 SUMMER』開催概要＞
『KAWAII LAB. SESSION 2026 SUMMER Day1』
日程：2026年7月10日（金）
時間：OPEN 16:00 / START 18:00
会場：東京都 国立代々木競技場 第一体育館
出演：FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / MORE STAR / KAWAII LAB. MATES / KAWAII LAB. SOUTH
『KAWAII LAB. SESSION 2026 SUMMER Day2』
日程：2026年7月11日（土）
時間：OPEN 15:00 / START 17:00
会場：東京都 国立代々木競技場 第一体育館
出演：FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / MORE STAR / KAWAII LAB. MATES / KAWAII LAB. SOUTH
チケット情報・詳細はこちら：https://kawaiilab.asobisystem.com/news/detail/78011
＜『KAWAII LAB. SESSION』開催概要＞
■沖縄公演
『KAWAII LAB. SESSION in OKINAWA 2026』
日程：2026年6月21日（日）
時間：OPEN 14:00 / START 16:00（予定）
会場：沖縄県 沖縄サントリーアリーナ
出演：FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STAR
チケット情報・詳細はこちら：https://okinawa-collection.jp/event_26_kawaiilab/
■長崎公演
『KAWAII LAB. SESSION in NAGASAKI Day1』
日程：2026年6月27日（土）
時間：OPEN 15:30 / START 17:00
会場：長崎県 長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA
出演：CANDY TUNE / CUTIE STREET / MORE STAR / KAWAII LAB. SOUTH
『KAWAII LAB. SESSION in NAGASAKI Day2』
日程：2026年6月28日（日）
時間：OPEN 13:30 / START 15:00
会場：長崎県 長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA
出演：CANDY TUNE / CUTIE STREET / MORE STAR / KAWAII LAB. SOUTH
チケット情報・詳細はこちら：https://kawaiilab.asobisystem.com/news/detail/77768
■仙台公演
『KAWAII LAB. SESSION in SENDAI』
日程：2026年7月5日（日）
時間：OPEN 14:30 / START 16:00
会場：宮城県 ゼビオアリーナ仙台
出演：CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / MORE STAR
チケット情報・詳細はこちら：https://kawaiilab.asobisystem.com/news/detail/77786
＜「情熱大陸」KAWAII LAB.プロデューサー木村ミサ 60分拡大版概要＞
公開日時：2026年5月2日（土）19時
URL：https://youtu.be/fINK7Jnxd0c
＜KAWAII LAB.とは＞
日本のポップカルチャーを牽引するアーティストを擁するカルチャープロダクション、アソビシステムが、日本で成長を続けてきたアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト。総合プロデューサーは元むすびズムのリーダーでモデル・タレントの木村ミサ。「原宿から世界へ」をコンセプトに、世界で活躍できるアイドルの発掘・育成・輩出を目指し、活動していく。
Official site：https://kawaiilab.asobisystem.com
X：https://twitter.com/KAWAII__LAB
YouTube：http://www.youtube.com/@KAWAII_LAB.
TikTok：https://www.tiktok.com/@kawaiilab.mates