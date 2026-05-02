個室完備の大衆とり酒場「とりいちず 西九条店」グランドオープン！カラオケ付きのとりいちずが登場！生ビール0円キャンペーンを実施、食べ飲み放題でコスパよく楽しめる新店舗

株式会社 FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都）は、2026年5月2日（土）、大阪府大阪市此花区・西九条エリアに個室完備 大衆とり酒場とりいちず 西九条店をグランドオープンいたします。

■ 西九条エリアで使いやすい個室完備の大衆酒場

「とりいちず 西九条店」は、西九条エリアに位置し、仕事帰りの一杯から宴会、グループ利用まで幅広いシーンに対応する個室完備の大衆とり酒場です。

店内には個室を備え、少人数での食事から各種宴会まで使いやすい空間を用意。さらに、カラオケも楽しめる店舗として、食事や飲み会に加えて、にぎやかな集まりにも対応します。

■ グランドオープン記念キャンペーン概要

キャンペーン内容

何杯飲んでも！生ビール 0円

実施期間

2026年5月7日（木）～2026年5月9日（土）

条件・注意事項

* 2時間制

* 飲み残しは正規料金を頂戴いたします

* グループ全員がInstagramフォロー＆いいね必須

* お通し代＋350円（税込385円）以上の商品をお一人様2オーダー必須

公式Instagramはこちらから▶https://www.instagram.com/toriichizu_mania/

■ 名物鶏料理と“価格以上”の満足感

とりいちずでは、鶏の旨みを活かした名物料理を中心に、リーズナブルでボリューム感のあるメニューを提供しています。

また、自家製豆腐やプリンなど、一部メニューは店内で一から仕込み、価格以上の満足感を大切にしています。

主な人気メニュー（一例）

* 秘伝の骨付鳥（なし・基本・辛・鬼辛）

* 秘伝のかわ串／無限！あてチキ

* 今治焼鳥各種・月見つくね

* 水炊き（定番・辛炊き・トマト鍋）

* 鶏雑炊、チキンチャーハン

* 自家製豆腐（店内仕込み）

* 究極のプリン（店内手作り）

今治焼鳥 レバー無限！あてチキ自家製豆腐の冷奴

■ 食べ放題・飲み放題で楽しめるコース

宴会や集まりには、

飲み放題付きコースや、

食べ放題＆飲み放題コースをご用意しています。

おすすめコース（一例）

* 季節限定 旬菜コース

2時間飲み放題付き／全9品

2,400円（税込）

* 今治焼鳥 食べ放題＆飲み放題コース

120分制

2,980円（税込）

名物の今治焼鳥や鶏料理を中心に、

しっかり食べて飲めるコース内容となっており、

観光利用から宴会まで幅広く対応します。

※内容は季節・仕入れ状況により変更となる場合があります。

■ 店舗情報

店名

個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 西九条店

住所

〒554-0012

大阪府大阪市此花区西九条3丁目15-2

ソンサンビル 2階

営業時間

平日：16:00～28:00

土日祝：13:00～28:00

電話番号

06-6147-7728

ご予約はこちらから：https://www.hotpepper.jp/strJ004591718/

■ とりいちずとは

大衆とり酒場 とりいちず は、名物の鶏料理を中心に、「安い・うまい・気軽」を大切にした大衆居酒屋ブランドです。