NEOGEOプレミアムセレクション第三弾は、『ワールドヒーローズパーフェクト』が登場！オンライン対戦をアップグレードして本日よりSteamで配信開始！ローンチディスカウント25%OFFセール実施中！

株式会社SNK

株式会社SNKは、NEOGEOプレミアムセレクションの第三弾タイトルとして、対戦格闘ゲーム『ワールドヒーローズパーフェクト』を、本日2026年5月2日（土）よりSteamにて配信開始したことをお知らせいたします。

【製品特徴】

1995年にSNKからアーケード向けにリリースされた『ワールドヒーローズパーフェクト』は、歴史上の人物をモチーフとした16体のキャラクターによる世界最強の座を賭けた戦いを描いた、シリーズ最高傑作の評価が高い2D対戦格闘ゲームです。オリジナルのグラフィックや操作性は当時のままに、ロールバック方式のネットコードを新たに実装し、快適なオンライン対戦を実現。プラクティスモードでは、スピード変更機能を追加し、より充実した対戦環境を提供します。遊びやすく進化した『ワールドヒーローズパーフェクト』で、世界中のプレイヤーと熱いバトルを楽しもう！

＞Steam版『ワールドヒーローズパーフェクト』製品トレーラー

https://youtu.be/UOlrb4PIfrY

CHARACTERS

■隠しキャラクターのゼウスを含めた総勢19体のキャラクターが集結！

シリーズおなじみの「ハンゾウ」、「ジャンヌ」といったスタンダードキャラや、「ラスプーチン」、「マッドマン」などの個性あふれるキャラクターたちだけでなく、隠しキャラクターである「孫悟空」、「NEO-DIO」、そして一部の移植でのみ使えた「ゼウス」を加えた総勢19体のキャラクターが使用可能です！

SYSTEM

◼︎パーフェクトな戦いを実現する洗練されたシステム

今作から追加されたヒーローゲージは、ゲージMAXで必殺技や究極奥義を出せば強化版を出すことが可能。また、各キャラクター固有の動作が可能なエクストラアタックや、相手のガードをこじ開けられるガード弾き攻撃など新たな駆け引きを生みだす新要素を使いこなして戦略を組み立ててください！

ONLINE BATTLE

◼︎ロールバック方式オンライン対戦で世界中のヒーローとの快適なバトルを実現！

新たにロールバック方式ネットコードに対応し、快適なネット対戦が可能に！最大9人まで参加可能なロビー機能に加え、プラクティスモード待ち受けや隠しキャラクターのオン／オフ設定も搭載し、より充実した対戦環境をご提供します。さらにシングル戦、ダブルイリミネーション戦、リーグ戦の中から大会形式が選べるトーナメントモードを実装！世界中のプレイヤーを相手に、ヒーロー達の必殺技をぶつけ合おう！

NEW FEATURES

◼︎『ワールドヒーローズパーフェクト』を存分に楽しむための追加要素も！

移植にあたり、プラクティスモードの機能を大幅に強化。スピード調整機能を活用し、高難度コンボの練習が可能です。また、懐かしいイラストが閲覧できるギャラリーモードや、実績解除して集められるアチーブメントなど、シングルプレイでも『ワールドヒーローズパーフェクト』を存分に楽しめます！

ローンチディスカウント25%OFFセール実施中！

本日より、期間限定でSteam版『ワールドヒーローズパーフェクト』をお得にご購入いただけます。

この機会にぜひお買い求めください。



■セール期間： 2026年5月2日（土）10:00 ～ 5月9日（土）10:00

■価格： 2,980円（税込） → 2,235円（税込）

【NEOGEO PREMIUM SELECTION】

一時代を築いたNEOGEOアーケードゲームの名作タイトルに新機能を加え、プレミアム製品として蘇らせたシリーズです。

SNK自らが手がける高品質な製品として、ファンの皆さまにお届けいたします。今後の展開もぜひご期待ください。

【タイトル概要】

■タイトル名

ワールドヒーローズパーフェクト

■ジャンル

対戦格闘

■対応プラットフォーム

Steam

■発売日

2026年5月2日（土）

■価格

2,980円（税込）

■プレイ人数

オフライン1～2名／オンライン1～9名

■公式サイト

https://www.snk-corp.co.jp/neogeo-premium/whp

■公式X

https://x.com/NEOGEO_JP

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

※ (C)2026 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.