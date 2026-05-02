移籍金30億円の期待も…メジャー初登板大炎上＆1カ月でマイナー降格 井川慶の衝撃転落劇　唯一頼れた大スター・松井秀喜の存在、「ギャンブルにハマった？」鳥谷敬が明かす当時の噂と真相とは…『しくじり先生』

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を5月1日（金）夜9時30分より放送いたしました。

■移籍金30億円の期待も…メジャー初登板大炎上＆1カ月でマイナー降格 井川慶の衝撃転落劇

「だいぶ声をかけてもらった」唯一頼れた大スター・松井秀喜の存在

5月1日（金）の放送回では、元メジャーリーガー・井川慶による授業「レッテルを貼られまくった人生」後半戦をお届けしました。阪神時代に“変人”のレッテルを貼られながらもメジャーリーグへ挑戦し、約30億円の大型契約を結んだ井川先生。しかし、その裏では想像を超える“しくじり”が起きていたことが明かされました。

約30億円の移籍金という大きな期待を背負ってニューヨーク・ヤンキースへ移籍した井川先生でしたが、そのスタートは開幕直後の初登板で「5回7失点」の大炎上というあまりにも厳しいものでした。原因について井川先生は、ニューヨーク特有の寒さと乾燥によって「ボールが滑ってグリップが効かない」と環境の違いを挙げました。

その後も調整がうまくいかず、わずか1カ月でマイナー降格という衝撃の展開に。授業のサポート役を務めたタレント・伊集院光も「5年契約で何十億も積んだ選手が“1カ月で降格”は相当珍しい」とし、スタジオには驚きの声が広がりました。

そんな中、井川先生の支えになったのが当時ヤンキースの主力選手だった松井秀喜選手でした。井川先生は「だいぶ声をかけてもらいました」「ご飯に連れて行ってくれたり、妻も一緒に食事したり、本当に仲良くさせてもらいました」と振り返り、「本当に松井さんが頼りでした」と明かしました。

■「マイナーには降格しないと思っていた」契約内容の誤解を告白

また、“1カ月でマイナーリーグ降格”という事態は、自身も驚愕の展開だったといい、その背景には“契約内容の誤解”があったと告白。井川先生は「マイナーには降格しないメジャー契約だと思っていた」ものの、実際にはマイナー降格が可能な契約内容だったことが判明します。「エージェントには『ずっとメジャーで投げさせてもらえる契約なら金額は関係ない』と伝えていた」と明かしながらも、「大きなすれ違いがありました」と振り返りました。そこで井川先生は「契約書はちゃんと見ておこう」と教訓を語り、スタジオからは「シンプルだな」と笑いが起こりました。

■「ギャンブルにハマった？」鳥谷敬が明かす当時の噂と真相とは…

さらに授業では、当時広まっていた“井川の噂”について、生徒役で出演した元阪神タイガースの鳥谷敬が言及。鳥谷は「いろんな噂が入ってきてました」と振り返り、「『めちゃくちゃギャンブルハマったらしい』とか、『先発じゃないと絶対投げないと言っているからメジャーに上がって来られないらしい』とか、変な噂が出回っていた」と明かしました。これに対し井川先生は「ギャンブルは1年目はやってないですね」と否定しつつ、「ギャンブルではないです。ポーカーです」「ポーカーはスポーツなんです」と主張。平成ノブシコブシ・吉村崇が「やってるヤツの言い訳だから！」とツッコミを入れるなど、スタジオは爆笑となりました。

■「過去10年ワースト1位」の屈辱と知られざる実績にスタジオ驚愕

そして、思うような結果を出せなかった井川先生は「マイナーでは抑えるがメジャーでは通用しない投手」というレッテルが貼られます。さらに、ニューヨーク・ポスト紙による「過去10年のニューヨークプロスポーツ選手ワースト1位」に選出されるという屈辱的な評価も。しかしその一方で、マイナーリーグでは着実に結果を残し、通算33勝の球団最多記録を樹立。伊集院は「こんなに2軍で活躍した選手はいないのに、（メジャーに）上げてもらえなかった選手もいない」と語るなど、その実力が正当に評価されなかった側面にも触れました。

そのほか、移籍後初めてのキャンプで受けた“メジャーの洗礼”や、「40人枠から解除」となった経緯についても詳しく解説。さらに、思うような結果を出せずにいる中、プライベートで成し遂げた“まさかの偉業”や、移籍4年目に日本球界から舞い込んだオファーを断った理由など、知られざる舞台裏が次々と明かされました。

メジャーという大舞台で経験した成功と挫折、そしてその裏にあったリアルな決断の数々。井川慶の“レッテルを貼られまくった人生”の全貌が語られた本編は、配信後7日間、無料で視聴可能です。ぜひご覧ください。

（見逃し配信URL：https://abema.go.link/deGQm(https://abema.go.link/deGQm)）

■ABEMA『しくじり先生 俺みたいになるな!!』放送概要

配信日時：毎月第1～3金曜 夜9時30分～配信開始

第4金曜 地上波放送終了後～

番組URL：https://abema.tv/video/title/88-77

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC7WWaOF8NL-h_9b-KPiBFRg

担任：若林正恭（オードリー）

レギュラー生徒：吉村崇（平成ノブシコブシ）

先生：井川慶

サポート先生：伊集院光

生徒：アルコ＆ピース、伊藤百花（AKB48）、鳥谷敬、長浜広奈

※50音順

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

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（※）2026年3月時点、自社調べ

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