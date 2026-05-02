天狗の面を被った謎の男、サウスタウンに見参！2026年5月、対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』に「Mr.KARATE」参戦決定！本日ティザートレーラー公開！

株式会社SNK

株式会社SNKは、対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』のSeason Pass 2 DLCキャラクターとして、「Mr.KARATE」の参戦が決定したことをお知らせいたします。なお、配信時期は2026年5月を予定しております。

「Mr.KARATE」ティザートレーラー

https://youtu.be/USJ5xTSWV0g

Season Pass 2のDLCキャラクターとして、「Mr.KARATE」が登場！

天狗の面で正体を隠した謎の空手家が、『餓狼伝説 City of the Wolves』の舞台“サウスタウン”に現れます。ある流派の頂点に立つとも言われるその実力と圧倒的な存在感は、多くのプレイヤーに強い印象を残してきました。シリーズの枠を超えて参戦を果たす「Mr. KARATE」が、本作のバトルシステムとどのように融合するのか。今後の展開にぜひご期待ください。

「餓狼伝説 City of the Wolves」1周年記念！期間限定40％OFFの1st Anniversary Sale開催中！

『餓狼伝説 City of the Wolves』の1周年を記念し、「餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition」を対象とした期間限定40％OFFの「1st Anniversary Sale」を開催中です。

Season Pass 2では、『餓狼伝説』シリーズより「キム・ジェイフン」「ナイトメアギース」「ブルー・マリー」「ヴォルフガング・クラウザー」の4キャラクターに加え、アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』よりケンシロウの参戦が決定。さらに、ついに明らかとなった「Mr.KARATE」を含む全6キャラクターを毎月順次配信予定です。

Season 2の展開にあわせて、本編＋Season Pass 1＋Season Pass 2をまとめて楽しめる「餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition」が今なら3,894円（税込）でご提供。

ぜひこの機会に『餓狼伝説 City of the Wolves』で、新シーズンの盛り上がりを体感してください。

【1st Anniversary Sale 概要】

■対象タイトル

『餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition』 デジタル版（Season Pass 1 + 2）

■対象プラットフォーム

PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Xbox Series X|S／Steam／Epic Games Store

■割引率／価格

40％OFF／通常価格：6,490円（税込）→セール価格：3,894円（税込）

■セール詳細ページ

https://www.snk-corp.co.jp/sale/fatalfury-cotw/1st-anniv-sale

※セールの終了時間は各ストアにてご確認ください。

※セール期間は予告なく変更される場合があります。

『餓狼伝説 City of the Wolves』について

『餓狼伝説 City of the Wolves』は、誰でも爽快なアクションを楽しめる操作性と、遊ぶほど奥深さが広がる駆け引きを両立した最新格闘ゲームです。シリーズならではの魅力を受け継ぎつつ、独自のアートスタイル、新バトルシステム「REV」、1人用RPGモード「EOST」など、初めての方でも入り込みやすい要素を多数搭載しています。

さらに、初心者向け操作スタイルや、クロスプラットフォーム／ロールバック方式による快適なオンライン対戦など、始めやすさを徹底追求。

Season 2では、新キャラクターの追加やゲームバランスの調整を通じて、より多くの方が楽しめる内容へと進化しています。アップデートした『餓狼伝説 City of the Wolves』の世界をぜひご体験ください。

Official Site

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/

X

https://x.com/GAROU_PR

Instagram

https://www.instagram.com/fatalfury_pr/

【タイトル概要】

■タイトル名

餓狼伝説 City of the Wolves (英語名： FATAL FURY: City of the Wolves)

■ジャンル

対戦格闘

■発売日

2025年4月24日（木）

■対応プラットフォーム

PlayStation(R)5／PlayStation(R)4

Xbox Series X|S／Steam／Epic Games Store

■ラインアップ

餓狼伝説 City of the Wolves Standard Edition

・価格：2,980円（税込）

・販売形式：デジタル版

＜商品内容＞

ゲーム本編のみ

餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition （Season Pass 1 + 2）

・価格：6,490円（税込）

・販売形式：デジタル版

＜商品内容＞

ゲーム本編

Season Pass 1（アンディ・ボガード／ケン／ジョー・東／春麗／Mr.BIG）

Season Pass 2（キム・ジェイフン／ナイトメアギース／ブルー・マリー／ヴォルフガング・クラウザー／Mr.KARATE／ケンシロウ）

※Season Pass 2のDLCキャラクターの配信時期は予告なく変更する場合があります。

餓狼伝説 City of the Wolves Season Pass 1

・価格：1,480円（税込）

・販売形式：デジタル版

＜商品内容＞

Season Pass 1（アンディ・ボガード／ケン／ジョー・東／春麗／Mr.BIG）

餓狼伝説 City of the Wolves Season Pass 2

・価格：1,980円（税込）

・販売形式：デジタル版

＜商品内容＞

・DLCキャラクター「キム・ジェイフン」（配信中）

・DLCキャラクター「ナイトメアギース」（配信中）

・DLCキャラクター「ブルー・マリー」（配信中）

・DLCキャラクター「ヴォルフガング・クラウザー」（配信中）

・DLCキャラクター「Mr.KARATE」（2026年5月配信予定）

・DLCキャラクター「ケンシロウ」（2026年6月配信予定）

■プレイ人数

オフライン1～2名／オンライン2～12名

■その他

すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

PlayStation(R)4版からPlayStation(R)5版への無料アップグレードに対応しています。※PlayStation(R)4版（パッケージ版）をPlayStation(R)5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation(R)5本体が必要です。

■権利表記

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM

(C) 武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会

※ゲーム画面は開発中のものです。

※“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※(C)2026 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※(C) 2026, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。