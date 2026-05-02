株式会社朝日プリント社　珠算教育の主要3団体に関わる教材約100冊の表紙を刷新

株式会社朝日プリント社

兵庫県姫路市で珠算教材を専門に手がける株式会社朝日プリント社は、珠算教育に関わる主要3団体の教材約100冊について、2026年夏より順次、表紙デザインのリニューアルを開始します。今回リニューアルの対象となるのは、日本珠算連盟関連教材、全国珠算教育連盟関連教材、全国珠算学校連盟関連教材です。

長年にわたり珠算教育の現場で使用されてきたこれらの教材は、内容面において高い実用性を備えている一方で、表紙デザインについては、長い年月の中で更新の機会が限られていました。

朝日プリント社では、教材の内容だけでなく、子どもたちや保護者、指導者が最初に触れる表紙の印象も、いまの時代にふさわしいかたちへ見直したいと考え、今回の刷新に取り組みました。

本リニューアルでは、グラフィックデザイナーの横川知宏氏がアートディレクションを担当し、若手アーティスト・タイチ（高橋太一）氏の作品を取り入れた新たな表紙シリーズを展開します。

本シリーズでは、子どもたちが一冊ずつ教材を進めていく過程そのものを、学びの積み重ねとして捉えています。複数の教材を並べることで一つの絵が立ち上がる構成とし、日々の学習の進度や達成感を視覚的にも感じられる表紙デザインを目指しました。

バベルからの解放ノアの楽園

今回の大きな特徴は、下級から上級までの教材表紙を並べると、一つの大きな絵が立ち上がることです。一冊ごとの表紙として成立しながら、学習が進むにつれて、シリーズ全体の世界観が少しずつ見えてくる構成になっています。教材を使い重ねることそのものが、一つの作品を完成へ近づけていく体験にもつながるデザインです。

珠算学習は、日々の反復や積み重ねが力になる学びです。だからこそ今回の表紙では、級や段を重ねながら前へ進んでいく過程そのものを、視覚的にも感じられるものにしたいと考えました。子どもたちが教材を手に取るたびに小さな楽しみが生まれ、教室の中でも学びの流れが自然に感じられるような表紙シリーズを目指しました。

日本珠算連盟関連教材の新表紙

全国珠算教育連盟関連教材の新表紙

朝日プリント社は、教材を単なる学習用の道具ではなく、子どもたちの意欲や教室の空気をつくる存在でもあると考えています。今回のリニューアルでは、そろばんという日本の伝統的な学びの良さを大切にしながら、そこへ現代的な感性やアートの力を重ねることで、これからの時代にふさわしい教材のあり方を提案していきます。

表紙を集めると一枚の大きな絵にそろばん学習の積み重ねを感じられる

《朝日プリント社コメント》

今回の表紙リニューアルでは、教材を新しく見せることだけを目的にするのではなく、子どもたちが教材を手にする時間そのものを楽しみに感じられるものへ変えていきたいという思いを込めました。

下級から上級までの表紙を集めると一つの大きな絵になる構成には、そろばん学習の積み重ねを前向きに感じてほしいという願いがあります。日々の練習や進級の歩みが、少しずつ一つの作品を完成へ近づけていく体験と重なることで、学ぶことの楽しさがより自然に伝わればと考えています。

また、日常の中で子どもたちが自然にアートに触れ、多様な感性を育んでいけることも、この企画の大きな魅力です。そろばんはアナログで地道な学びですが、だからこそ手を動かし、集中し、積み上げていく力が育まれます。そうした珠算教育の本質を大切にしながら、これからの時代に合った新しい教材の表現を届けてまいります。

《リニューアル概要》

■ 開始時期：2026年夏より順次

■ 対象数：約100種類

■ 対象教材：日本珠算連盟関連教材／全国珠算教育連盟関連教材／全国珠算学校連盟関連教材

■ 特徴：下級から上級までの教材表紙を集めると、一つの大きな絵として完成するシリーズデザイン

《作家》

高橋太一（TAICHI／タイチ）

2005年生まれ 東京拠点。幼少期から絵を描くことを好み、自身の頭の中の不思議な世界観を作品化するスタイルで注目を集めています。優しく鮮やかな色彩と温かな物語のモチーフで描き出す作品は、日常のささやかな喜びやユーモアを、名画や歴史的モチーフの現代的再解釈として表現しています。

観る者に深い温もりと余韻を残す若き作家です。

Web： https://taichi-takahashi.jp/

Instagram： @taipopo729

《デザイン》

横川 知宏｜Tomohiro Yokogawa

グラフィックデザイナー／アートディレクター

フランク・ロイド・ライト設計の重要文化財「自由学園明日館」の公式サイトや、世界最大級のクラシック音楽祭「ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2026」のメインビジュアル、アムステルダムを拠点に活動する音楽家・LudoWicのアルバム『Memory of a Silent Movie』のアートワークなど、多岐にわたるプロジェクトのアートディレクションを担当。グラフィック、デジタル、映像、空間、プロダクトなど、既存の領域を自在に横断しながら、文化的背景やコンセプトを起点としたデザインを展開している。

《会社概要》

■ 会社名：株式会社朝日プリント社

■ 所在地：〒671-1227 兵庫県姫路市網干区和久529

■ 代表者：代表取締役 山田 繁

■ 創業：1953年

■ 事業内容：そろばん学習用教材等の製造・販売／そろばん塾開業サポート／そろばん塾運営コンサルティング／システムおよび商品企画・開発

■ TEL：079-273-3501

■ FAX：079-273-3502

■ URL：https://ap-asahi.com/