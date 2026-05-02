「VTUBER EXPO 2026」にアドインテの協賛が決定！サイネージIoT自販機「AIICO」が会場に！

株式会社VEXZ

VTUBER EXPO実行委員会（幹事：株式会社VEXZ）は、2026年5月3日（日）～4日（月・祝）に東京・ベルサール秋葉原にて開催する世界初・世界最大級（※1.自社調べ）の体験型博覧会「VTUBER EXPO 2026」に関する最新情報を公開いたします。

■アドインテの協賛が決定！サイネージIoT自販機「AIICO」を設置！

AIICO AIICO TOKENSPOT参加決定！

商品告知・販売・サンプル配布・リマーケティングまで、ワンストップで行える、アドインテのサイネージ型IoT自動販売機『AIICO（アイコ）』。大画面を活用した体験型プロモーションとアンケート連動機能により、非対面でのスムーズな商品体験とデータ取得を両立しています。

昨年からAIICOで新作トレーディングカードゲーム『NEXUS -ザ・フェイブカードゲーム-』の販売が開始され、VTuberファンを中心に熱狂的な人気を産んでいます。

NEXUS：https://nexusfcg.com/

本イベントでは、会場にAIICOが登場し、以下の施策が行われます。

・NEXUSカード数量限定配布

VTUBER EXPO限定数量限定配布！

アンケート回答でNEXUSエモカードもらえる！

・#VSHOPxAIICO NFT版デジタルボイスカード

#VSHOP×AIICO NFT版デジタルボイスカード販売企画！

NFT版ボイスカード販売企画 #RagnaRock コラボ開催

販売期間┆4月29日～5月31日

販売場所┆VTUBER EXPO 2026会場内特設AIICO、全国のAIICO自販機

大熱狂を巻き起こしたRagnaRockから16名のライバーのデジタルボイスカードが発売。各ライバー個別ランダム10種、コンプリートで特典も。

・【期間限定】#NEXUS総選挙 決勝グループ再販

NEXUS総選挙 期間限定再販！

販売期間┆5月3日～5月4日

販売場所┆VTUBER EXPO 2026会場内特設AIICO

全国750台 AIICO自販機

MAP情報：https://x.gd/tQwmn

販売詳細┆1回500円 各ライバー個別ランダム7種

NEXUS現物カード化を競った総選挙がEXPO期間限定で復活！デジタル版NEXUSカード決勝グループを再販します。

■話題の新作TCG「NEXUS」参加！待望のスターターデッキの販売が決定！

「NEXUS」VTUBER EXPOに参加決定！スターターデッキ先行販売も！

「カードで推し活！」をキャッチコピーとする新感覚 TCG（トレーディングカードゲーム）NEXUS。第一弾となるTURN:1では、全部で13種類のエキスパンション、カードは300種類超、のべ70名を超えるVtuberが参戦しています。

VTUBER EXPOでは、ブース出展に加え、待望のスターターデッキの先行販売が決定。

NEXUS スターターデッキ～Life Like a Live!～は、バーチャルアイドルフェス・えるすりーとのコラボ商品。えるすりー8～11までの出演アイドルたちが、全員撮りおろしビジュアルで大集合。さらに、えるすりーファン垂涎の初代シャッフルユニットのアクションカードも実装。このデッキ一つで対戦が出来る他、現在全国のサイネージ型IoT自動販売機『AIICO（アイコ）』で販売中のカードと組み合わせて遊ぶことができます。

会場限定特典として、購入時には「VTUBER EXPO 2026」エモカードがプレゼントされます。

会場のNEXUSブースでは、NEXUSの体験会も実施予定で、販売中のスターターデッキを試すことも可能です。また、イベントステージでは新作商品の発表も予定されています。

≪商品名≫

NEXUS スターターデッキ～Life Like a Live!～

NEXUS スターターデッキ～Life Like a Live!～

≪セット内容≫

構築済みデッキカード55枚（ノーマル40枚、エモ15枚）

プロモカード1枚（全20種からランダム）

プレイシート1枚

≪収録カードリスト（カードNO順）≫

【N（ノーマル）/各1枚】

三日月ちゆる

綿宮あひる

星影テトラ

智念せいら

飛良ひかり

ChumuNote

キョンシーのCiちゃん

VITTE

鈴木あんず

王猛ちたむ

暁みかど

白玖ウタノ

日向奈央

猫瀬乃しん

狛犬うめ

エルセ

NEFFY

白雪みしろ

暁おぼろ

涼月すい

上水流宇宙

天絆ささは

アイデス

RARA

儚依るびぃ

白藤環

燈舞りん

CHINO

鈴鳴すばる

灯里愛夏

綺羅星ぺんた

にゃぷぷ・まりーな

ぶいごま

レトラ

えるすりーステージ

Life Like a Live！

Blue Hearts

Love Bullet

カオス DE フルコース

Chain The World

【E（エモ）/各1枚】

天絆ささは

飛良ひかり

智念せいら

王猛ちたむ

儚依るびぃ

にゃぷぷ・まりーな

星影テトラ

猫瀬乃しん

白雪みしろ

ChumuNote

綿宮あひる

涼月すい

狛犬うめ

キョンシーのCiちゃん

Life Like a Live!11

【プロモカード（SR仕様/ランダム1枚）】

燈舞りん

鈴鳴すばる

暁みかど

暁おぼろ

アイデス

綺羅星ぺんた

ぶいごま

鈴木あんず

白藤環

日向奈央

灯里愛夏

上水流宇宙

レトラ

白玖ウタノ

三日月ちゆる

RARA

NEFFY

CHINO

VITTE

エルセ

NEXUS ザ・フェイブカードゲーム

公式HP：https://nexusfcg.com/

公式X：https://x.com/NEXUS_FCG

■ステージ演目、タイムテーブル公開中！

タイムテーブル公開中！

「VTUBER EXPO 2026」会場内の特設ステージにて行うイベント情報をお知らせいたします。特設ステージには大型のLEDが設置され、VTuberたちが変わる代わる登場いたします。ステージでは、新規プロジェクトの発表や、新人VTuberのお披露目、カラオケ大会にトークライブなど、充実のラインナップでお届けします。

【DAY1(5/3)予定プログラム】

11:30～：VTUBER EXPO 2026 開会式

12:10～：VEXZ特大発表会

12:50～：七海うららソロスペシャルライブ＆トークショー（現地限定）

13:20～：DJ KOOスペシャルステージ～〇〇お披露目～（現地限定）

14:00～：現想少女らぶぱにっ！初配信＆3Dお披露目

14:40～：新VTuberプロダクション誕生!?

15:30～：NEXUS新商品発表会

16:10～：VTUBERカラオケ大会 DAY1

17:10～：DAY1閉会式

【DAY2(5/4)予定プログラム】

11:30～：DAY2開会式

12:00～：VTuberクイズ大会

12:45～：神血の救世主コラボステージ（現地限定）

13:10～：Life Like a Live!スペシャルコラボライブ

14:10～：VTuber座談会

15:15～：綺羅星ぺんた＆足太ぺんたスペシャルステージ（現地限定）

15:55～：VTUBERカラオケ大会 DAY2

17:00～：VTUBER EXPO 2026 閉会式

※画像緑文字以外のステージプログラムについては、VEXZ公式YouTubeチャンネルでの配信を予定しております。チャンネル登録をしてお待ちください。

https://www.youtube.com/channel/UCVKWJcuZlcaiF8_oUXuixPw

※各ステージの出演者は順次発表いたします

※ステージの時間は当日の進行により変動する場合がございます

※状況によって、プログラムの内容が予告なく変更になる可能性がございます

特設ステージイベントプログラム

■ 特典付き優先入場チケット販売決定！

確実に楽しむなら必携！特典付き「優先入場チケット」の販売が決定しました。 本イベントの入場は基本無料ですが、当日の混雑を鑑み、より快適にイベントをお楽しみいただくために「入場時間帯指定制の優先入場チケット」の販売を開始いたします。 本チケットには、特典として「優先入場パス（プライオリティパス）」と「リストバンド」が付属します。指定された1時間の枠内であれば、優先的にスムーズな入場が可能となります。各枠の販売数には限りがございますので、ぜひお早めにお求めください。

販売サイト：https://livepocket.jp/e/vtuber-expo2026

■ 会場限定物販実施決定！

会場内には、本EXPOでしか手に入らないオリジナルグッズを多数揃えた物販エリアが登場します。 本イベントへの参加VTuberの撮り下ろし3Dビジュアルを使用したアクリルスタンドやアクリルキーホルダーのほか、ハート型缶バッジガチャをご用意。また、新作カードゲーム「NEXUS」のプラスチックパートナーカードや、EXPO限定のTシャツ、パスケース、モバイルバッテリーなど、日常使いからイベント参加まで幅広く使えるアイテムをラインナップしています。

VTUBER EXPO 2026 OFFICIAL GOODS LINE UP!

■ 開催概要

名称：VTUBER EXPO 2026

日程：2026年5月3日（日）、5月4日（月・祝）

時間：11:00～17:30

会場：ベルサール秋葉原 1F（東京都千代田区外神田3-12-8）

入場料：基本無料（特典付き優先入場券別売り）

入場管理アプリ（要事前登録）：https://vtuber-expo-app.com/

主催：VTUBER EXPO 2026 実行委員会

幹事：株式会社VEXZ

公式サイト：https://www.vtuber-expo.com/

公式X：https://x.com/VTUBEREXPO_JP

YouTubeチャンネル（VEXZ）：https://www.youtube.com/channel/UCVKWJcuZlcaiF8_oUXuixPw

特典付き優先入場券：https://livepocket.jp/e/vtuber-expo2026

※混雑緩和のため、一部有料の特典付き優先入場券の販売を実施しています

■ 主催：VTUBER EXPO 2026 実行委員会について

バーチャルエンタテインメント業界の普及と発展を目指し、業界初の試みである「VTUBER EXPO」を実行するために組織されました。幹事社である株式会社VEXZ（旧：バーチャル・エイベックス）は、7年間にわたるVTuberの運用実績に加え、「Life Like a Live!」や「Virtual Music Award」といった大規模フェスの制作ノウハウやコミュニティ、多岐にわたる制作経験を持ちます。これらの知見を活かし、「VTUBER EXPO」でVTuberの新たな可能性を切り拓いて参ります。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

お問い合わせ窓口：https://www.vtuber-expo.com/

プレス専用事務局：contact@agemedia.jp

VTUBER EXPO 2026 実行委員会

広報担当 公式X（旧Twitter）DM：https://x.com/VTUBEREXPO_JP

※1.2026年3月自社調べ。VTuber業界における出展型展示会（BtoB商談機能とBtoCファン体験を併設する形式）として。



