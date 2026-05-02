名称を新たに、内容を拡充し規模を拡大『ジャンクジャーナルクラブジャパン2026』開催

THINGS 'N' THANKS

昨年「THINGS ‘N’ THANKS (シングスアンドサンクス)」にて初開催された「ジャンクジャーナル展示販売＆交換会」が、今年はイベント名称を新たに「ジャンクジャーナルクラブジャパン(略JCJ)」として5/9(土)～6/7(日)までの期間開催される。

今回のリニューアルは名称変更にとどまらない。ジャンクジャーナルの展示販売では、参加作家数を昨年の約2倍に拡大。前半(5/9(土)～5/24(日))、後半(5/27(水)～6/7(日))の二部構成で開催され、ジャーナル本体をはじめ、お裾分けファイルやボックス作品など素材の魅力と作家それぞれの個性が詰まった作品が約60点並ぶ予定だ。

さらに、5/16(土)には初の試みとなるワークショップを開催。

「ポストカードサイズで楽しむコラージュ体験」と題し、初心者でも気軽に参加できる内容となっている。

あわせて、ワークショップに協賛する作家による委託販売も実施。コラージュ愛好家に人気の素材やスタンプなど、制作をより楽しむためのアイテムがイベント期間中を通して展開される。

また昨年に引き続き、来場者が参加できる素材「交換会」も開催。コラージュ文化のひとつである「お裾分け」を来場者同士で体験できる仕組みで、交流の場としても楽しめる内容となっている。

初めての方でも気軽に参加できる点も魅力のひとつだ。

前回の第1回では大きな反響を呼び、全作品が完売するなど盛況のうちに幕を閉じた。こうした反響を受け、本イベントはジャンクジャーナルの魅力をより多くの方に届ける場として、さらなる発展を目指していく。展示販売会は年に1度の開催を予定している一方で、ワークショップは今後、数カ月に1度のペースで継続的に実施していく予定だ。将来的には、より大規模な会場で多くの人が集うイベントへと発展させ、ジャンクジャーナル文化の広がりを牽引する存在となることを目指している。

＊ジャンクジャーナルとは?

古新聞や古紙、雑誌の切り抜き、使用済みの封筒など、いわゆる“ジャンク”と呼ばれる素材を自由にコラージュし、綴じていく手作りの手帳のこと。「THINGS ‘N’ THANKS」では、ヴィンテージ文具とともにジャンクジャーナル素材をいち早く取り扱ってきた。

【ジャンクジャーナルクラブジャパン2026】

日 時：5/9(土)～6/7(日)

店舗営業時間：12:00～19:00

定 休 日 ：毎週月・火

場 所：THINGS ’N’ THANKS 店舗(東京都台東区駒形2-2-10 ファインライフ3F)

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