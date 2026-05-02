【Alliance presents福岡ボルドーワイン祭り2026】フランス気分で美食とワインを楽しめる異国感たっぷりの非日常体験型イベント5月15日より開催！

株式会社サエキジャパン

福岡市は1982年（昭和57年）11月8日にフランス・ボルドー市と姉妹都市を締結。この良好な交流関係をさらに深めるべく、2017年の35周年を機に誕生したのが、国内最大級のボルドーワインイベント「福岡ボルドーワイン祭り」です。

10回目を迎える今年は、より幅広い世代にこの素晴らしい文化を繋ぐため、こだわりの至極のグルメとボルドーワインの「究極のマリアージュ」を提案し、今年も「福岡市役所西側ふれあい広場」で5月15日（金）～6月14日（日）に開催いたします。

（主催：福岡ボルドーワイン祭り2026実行委員会（事務局運営：株式会社サエキジャパン（福岡市中央区清川））

【Webページ】https://bordeaux-fukuoka.com/

開催概要

新しいキービジュアルは、守り神「フクロウ」

・イベント名：Alliance presents福岡ボルドーワイン祭り 2026

・開催期間：2026年5月15日（金）～ 6月14日（日）31日間

・開催時間：平日 17:00～22:00/土日祝 12:00～22:00 （L.O.21:45・全日）

・場所：福岡市役所西側ふれあい広場

・入場料：無料（飲食は有料）／ワイングラスはデポジット制※1

・主な内容：

２. ボルドーワインの販売

３. こだわりの至極のグルメ等の販売

４. バレエやオペラ、JAZZの生演奏によるライブパフォーマンス

・主催：福岡ボルドーワイン祭り2026実行委員会

共 催：福岡市（5月15日～５月28日) ※５月29日より独自主催となります。

協 賛：株式会社アライアンス、九州麦酒株式会社、リーデル・ジャパン・株式会社柴田産業、エノテカ株式会社・岩田産業グループ・株式会社カクヤス・ピーロート・ジャパン、株式会社 Lead、ジェービーエフ株式会社

事務局運営：株式会社サエキジャパン

https://bordeaux-fukuoka.com/

※1デポジット制とは. ワイン購入時にグラス代金（1脚500円）を預かり、 グラス返却時にその代金を返却するシステムです。

飲食店のヒュッテ（木の小屋）が立ち並ぶ会場を覆うイルミネーション

「食べる、飲む、楽しむ」が溶け合う、カジュアルな祝祭空間

今年の「福岡ボルドーワイン祭り」は、ボルドーワインの品格はそのままに、より多くの方がふらりと立ち寄れる「食とワインの調和」を追求しました。特に「ワインは難しそう」と感じる若い世代にも楽しんでいただけるよう、フードとワインのマリアージュを強力にプッシュします。こだわりの至極のグルメに最も合うワインを厳選。お気に入りの一杯と一皿を見つける、新しい美食体験を提供します。また、例年高い人気を誇る最高峰「５大シャトー」の高級ワインを、今年もグラス一杯から提供いたします。ステージではクラシックやジャズが奏でられ、福岡とボルドーの文化が響き合う上質なひとときを演出。美食と音楽が溶け合う空間で、ゆったりとした時間をお過ごしください。

新しいキービジュアルは、守り神「フクロウ」

イベント10回目という節目に、ロゴマークを全面的に刷新いたします 。 新たなシンボルは、「守り神」や「森の賢者」として親しまれているフクロウです。フクロウは害獣からブドウを守る「生きた農薬」として、自然の生態系を守る大切な役割を果たしています。このフクロウをアイコンに、より親しみやすく、かつ伝統を大切にするイベントへと進化します 。

新たなシンボル守り神「フクロウ」

福岡市・ボルドー市姉妹都市交流

■40年以上続く東西の絆

1977年当時の九州日仏学館館長から両市縁組の話が持ち込まれ、民間団体のボルドー訪問、児童画展や写真展の開催、九州大学とボルドー大学の姉妹提携など、市民レベルの交流の積み重ねが実り、 1982年11月に姉妹都市締結に至りました。

両市は締結からこれまで長年にわたり様々な分野において交流事業を行っており、ワインや美食、企業・学生同士の交流など、友好関係をさらに深めています。

姉妹都市締結調印式（1982年）

過去開催実績

福岡ボルドーワイン祭り2017

会場 福岡市役所前・九州広場

日程 2017年10月7日（土）～10月9日（月・祝）の3日間

時間 12:00～21:00

福岡ボルドーワイン祭り2018

会場 福岡市役所西側ふれあい広場・九州広場

日程 2018年10月5日（金）～14日（日）の10日間

時間 平日17:00～22:00 土日祝日12:00～22:00

福岡ボルドーワイン祭り 2019 SPRING

会場 福岡市役所西側ふれあい広場

日程 2019年4月17日（水）～28日（日）の12日間

時間 平日17:00～22:00 土日祝日12:00～22:00

福岡ボルドーワイン祭り 2019 AUTUMN

会場 福岡市役所前・九州広場

日程 2019年9月27日（金）～10月6日（日）の10日間

時間 平日16:00～22:00 土日祝日12:00～22:00

福岡ボルドーワイン祭り2022

会場 福岡市役所西側ふれあい広場

日程 2022年5月30日（水）～6月12日（日）の14日間

時間 平日17:00～22:00 土日祝日12:00～22:00

来場者数 おおよそ55,000人

福岡ボルドーワイン祭り2023

会場 福岡市役所西側ふれあい広場

日程 2023年5月12日(金)～28日(日) の17日間

時間 平日17:00～22:00 土日祝日12:00～22:00

来場者数 おおよそ65,000人

福岡ボルドーワイン祭り2024

会場 福岡市役所西側ふれあい広場

日程 2024年5月10日（金）～6月2日（日）の24日間

時間 平日17:00～22:00 土日祝日12:00～22:00

来場者数：おおよそ65,000人

福岡ボルドーワイン祭り2024 in Christmas Market

会場 福岡市役所前・九州広場

日程 2024年12月12日（木）～12月24日（火）の13日間

時間 平日17:00～22:00 土日祝日12:00～22:00

来場者数：おおよそ10,000人

福岡ボルドーワイン祭り2025

会場 福岡市役所西側ふれあい広場

日程 2025年5月22日（木）～6月15日（日）の25日間

時間 平日17:00～22:00 土日祝日12:00～22:00

来場者数：おおよそ66,000人