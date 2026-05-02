「JCI JAPAN TOYP 2026」ファイナリスト25名が決定！

公益社団法人日本青年会議所

公益社団法人日本青年会議所（会頭：加藤大将、所在地：東京都千代田区麹町2-12-1VORT半蔵門7F、以下「日本JC」）が主催する「JCI JAPAN TOYP 2026」（第40回青年版国民栄誉賞）では、2026年5月10日（日）に行われる最終選考へ進むファイナリスト25名（「TOYP」部門20名、「TOYP SEED（20歳未満の部）」部門5名）が決定しましたので、お知らせいたします。

最終選考進出者

【TOYP】

※順不同

- 飯田 雄太 さん（飯田歯科本院 院長）- 乾 桜子 さん （Shhh…collection 総合プロデューサー）- 井上 誠也 さん（NanoFrontier株式会社 代表取締役）- 井上 貴文 さん（株式会社Yuge 共同代表）- 内田 啓太 さん（株式会社ttt 代表取締役社長）- 片桐 萌絵 さん（とらでぃっしゅ株式会社 代表取締役）- 高橋 史好 さん（concon株式会社 代表取締役社長）- 滝沢 日向子 さん（WHALE TAIL 代表／ヨナキリウム 代表）- 竹内 悠人 さん（SkinNotes 代表）- 田中 梨瑚 さん（株式会社ミスティックフラワー 代表取締役）- 峠 慶太郎 さん（TAO's NATIVE CORPORATION 代表取締役）- Nachi さん （CREAM 代表）- 羽田 知弘 さん（株式会社点々 取締役）- 東 佳実 さん（特定非営利活動法人ちゅうぶ 相談支援専門員）- ブローハン 聡 さん（一般社団法人コンパスナビ 代表）- 細川 由梨 さん（早稲田大学スポーツ科学学術院 准教授）- 町田 小春 さん（一般社団法人Hug me 理事）- 山田 夏彦 さん（国立成育医療研究センター 小児科専攻医 兼 医用人工知能研究部リサーチアソシエイト）- 吉田 誠 さん（株式会社環虫社 代表取締役社長/NPO法人食用昆虫科学研究会 理事）- 米田 愛子 さん（家族との距離感の相談室「絶活ぜつかつ」 代表）【TOYP SEED（20歳未満の部）】

※順不同

- 井上 幹太 さん（学校法人日本財団ドワンゴ学園ZEN大学 学生／Regalis Japan Group株式会社 代表取締役社長）- 近藤 にこる さん（高校1年生／株式会社EdFusion 代表取締役社長兼CEO）- 藤澤 佑紀姫 さん（仙台育英学園高等学校 2年生）- 藤原 咲歩 さん （学生）- 理央奈 さん （小学校 4年生）

■最終選考進出者の詳細・活動内容は以下よりご覧いただけます。

https://www.jaycee.or.jp/toyp/entry/

最終選考について

最終選考は、外部有識者、衆議院議員、参議院議員、青年会議所関係者で構成する選考委員会(※)のもと、各ファイナリストによるプレゼンテーション、選考委員会からの質疑応答によって行います。社会への貢献度、影響度、独自性、継続性、将来性から総合的に審査し、グランプリを決定いたします。

グランプリ受賞者には副賞として活動支援金120万円（20歳未満を対象としたTOYP SEED部門は30万円）を贈呈するほか、日本JC主催のフォーラムへのご出演、メディア掲載など、受賞者の活動を社会に広く伝えるための支援をいたします。

日時：2026年5月10日（日）13:00～17:00

場所：ワテラスコモンホール（東京都千代田区神田淡路町2-101）

※最終選考会選考委員はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000124.000126503.html)

【授賞式典】

6月21日（日）

※グランプリ、準グランプリは5月10日（日）の最終選考会にて発表いたします。

■報道関係の皆様へ

5月10日（日）に行う最終選考の取材をご希望される場合は、担当の大木までご連絡ください。

JCI JAPAN TOYPについて

今年で40回目を迎えるJCI JAPAN TOYPは、国内外を問わずあらゆる分野で社会に持続的なインパクトを与えることができる可能性を秘めた傑出した若者（The Outstanding Young Persons）を称え表彰し、その若者の活動を世の中に伝えることで、社会に新たな好循環を生み出すことを目的とした事業です。詳細は以下ホームページよりご覧ください。

■JCI JAPAN TOYP ホームページ

https://www.jaycee.or.jp/toyp/