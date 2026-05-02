遊びが未来をつくる。LEGO(R)×子育て×住まいの体験型ワークショップを2026年5月16日（土）開催｜参加無料・親子で楽しめる知育イベント

株式会社結設計工房

株式会社結設計工房（山形県寒河江市）は、2026年5月16日（土）、親子向けのLEGO(R)体験と子育て・住環境に関する講座を組み合わせたワークショップを開催します。3～6歳の子どもと保護者を対象に、子どもの創造力を育むとともに、地域の子育て世帯の交流機会の創出を目的とした取り組みです。

開催の背景：地元で暮らす子どもたちの未来を支えたい

設計から施工まで自社で一貫して行う工務店として、地域に根ざした家づくりを続けてきました。

同社ではこれまでも、画家による絵画教室などを通して地域の子どもたちに創造的な学びの機会を提供しており、そうした活動の中で子ども同士・保護者同士の自然なつながりも生まれています。

本イベントは、LEGO(R)という遊びの力と住まいのノウハウを掛け合わせた体験型プログラムです。

遊びと住環境の両面から子どもの成長を捉えることで、親子に新たな気づきを提供するとともに、子育て世帯同士がゆるやかにつながる場の創出を目的としています。

こうした切り口の取り組みは、山形県内においても事例の少ない試みです。

イベントプログラム

■ 親子で参加するLEGO(R)ワークショップ

親子でLEGO(R)ブロックを使って自由に創作体験。正解のない遊びの中で、お子様の発想力を伸び伸びと発揮できる時間です。ご家族みなさまでご参加いただけます。

■LEGO(R)がもたらす知育講座

「なぜLEGO(R)が子どもの頭に良いのか」をデータとともにわかりやすく解説。集中力・想像力・思考力がどのように育まれるのか、専門家が丁寧にお伝えします。

■ 知育に役立つ住環境講座

子どもの成長には、住まいの環境も深く関わっています。どんな部屋づくりが子どもの発達を後押しするのか、結設計工房のスタッフが事例を交えてご紹介します。

※講座中はスタッフがお子様の様子を見守りながら進めますので、保護者の方も安心してご参加ください

こんな方におすすめ

開催概要

- 子どもの創造力や集中力を伸ばしてあげたい- LEGO(R)が知育にどう役立つのか気になっている- 子どもの成長に合った住まいや部屋づくりに興味がある- 同じ子育て世代のご家族と交流したい

LEGO(R)ワークショップ＆玩具と住まいで叶える幸せな子育て講座

日程｜2026年5月16日（土）

時間｜午前の部 10:30～12:00／午後の部 13:30～15:00（各回15分前受付開始）

会場｜道の駅寒河江 チェリーランドさがえ内 臨川亭（クラッピンサガエ隣）

対象｜3～6歳のお子様とその保護者

定員｜各回8組（事前申込制）

参加費｜無料

お申込み｜以下のページよりお申し込みください

https://yui-ie.com/news

講師紹介

中島 佑樹 氏

LEGO(R) SERIOUS PLAY(R)認定ファシリテーター／日本生産性本部認定 経営コンサルタント／HitotsuniLab代表

子どもから大人まで幅広い層に向けたワークショップを多数実施。自身の子育て経験も踏まえ、創造力・思考力を引き出す場づくりを行っています。

LEGO(R)イベント詳細を見る :https://yui-ie.com/news

会社概要

株式会社結設計工房（一級建築士事務所）

所在地 ｜山形県寒河江市鶴田60-2

設立 ｜平成２１年９月１４日

事業 ｜デザイン・設計・監理・施工

H P ｜https://yui-ie.com

取材・撮影のご希望はお気軽にお問い合わせください。

当日の会場へのご来場も歓迎いたします。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社 結設計工房 広報担当 後藤

TEL: 0237-85-0202 MAIL:mizukiiii.yui@gmail.com