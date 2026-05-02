「ちゃお」6月号のふろくは、チェリーソーダキャンディポーチ！！　使い方いろいろで迷っちゃう！

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株式会社小学館


本日5月2日(土) 発売「ちゃお」6月号のふろくは、


おしゃれなデザインの極上ポーチ！

タテ20cmヨコ12cmのビッグサイズ、レザー調の生地も超リッチだから、それどこの？ってゼッタイ聞かれちゃう！　使い方もいろいろだから、どう使おうか迷っちゃう！




キャンディやコスメ入れにもなるし、シールのシートもぴったりフィット！







お気に入りの文具を入れてもいいし、バッグにつけても超カワイイ！






【コナンのふろくは、ひとつじゃ足りない!?】
劇場版「ハイウェイの堕天使」が絶好調の『名探偵コナン』は、なんとWふろく!!



名探偵コナンカード　萩原千速


話題のカードゲームが、またまた「ちゃお」のふろくに！







『名探偵コナン』プリクラ風シール


あの人気キャラのキメ顔＆盛れ顔シールは、大注目まちがいなし！






【キラキラホロがまぶしい】


『ミルモでポン！にゅ～』キラキラThank youステッカー


ミルモたちが「ありがとう」を伝えてくれるキュートなシール。描きおろしイラストもあって。母の日にピッタリ！






【話題のゲームはじめちゃお!!】


「トモダチコレクションわくわく生活」デビューBOOK


大注目ゲームをてってい紹介！






【「ちゃお」のNEWヒロイン誕生!!】


まんがももちろん、大充実！　


『幼なじみに好きって言わせたいし言わせたい』（森田ゆき）、『魔法使いルピナスの処方箋』（五木愛）、『絶望少女はもちゅーじんのしもべ』（えびなしお）など、即推しになる新ヒロインから、おなじみの推しまで…。話題になることまちがいナシの注目キャラが大集合!!








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「ちゃお」6月号



　価格：750円（税込）


　2026年5月2日(土) 発売　


　　※発売日が異なる地域があります。


　発行：小学館


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※付録は紙版のみで電子版には付きません。










「ちゃお」公式サイト：チャオプラス

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「ちゃお」概要


小学生の女の子が興味あるものぜーんぶある！　読者の恋・おしゃれ・夢を応援する小学館発行のスーパーエンターテイメント少女まんが誌。『シャイニング！』『１秒先は、恋』などの楽しいまんがや大人気の「おねがいアイプリ」などのホビー最新情報もいっぱい。ステショ・バッグ・アクセ・ちゃお限定カードなど毎月の超豪華ふろくも見逃せない！