「ちゃお」6月号のふろくは、チェリーソーダキャンディポーチ！！　使い方いろいろで迷っちゃう！

株式会社小学館

本日5月2日(土) 発売「ちゃお」6月号のふろくは、

おしゃれなデザインの極上ポーチ！

タテ20cmヨコ12cmのビッグサイズ、レザー調の生地も超リッチだから、それどこの？ってゼッタイ聞かれちゃう！ 使い方もいろいろだから、どう使おうか迷っちゃう！

キャンディやコスメ入れにもなるし、シールのシートもぴったりフィット！

お気に入りの文具を入れてもいいし、バッグにつけても超カワイイ！

【コナンのふろくは、ひとつじゃ足りない!?】

劇場版「ハイウェイの堕天使」が絶好調の『名探偵コナン』は、なんとWふろく!!

名探偵コナンカード 萩原千速

話題のカードゲームが、またまた「ちゃお」のふろくに！

『名探偵コナン』プリクラ風シール

あの人気キャラのキメ顔＆盛れ顔シールは、大注目まちがいなし！

【キラキラホロがまぶしい】

『ミルモでポン！にゅ～』キラキラThank youステッカー

ミルモたちが「ありがとう」を伝えてくれるキュートなシール。描きおろしイラストもあって。母の日にピッタリ！

【話題のゲームはじめちゃお!!】

「トモダチコレクションわくわく生活」デビューBOOK

大注目ゲームをてってい紹介！

【「ちゃお」のNEWヒロイン誕生!!】

まんがももちろん、大充実！

『幼なじみに好きって言わせたいし言わせたい』（森田ゆき）、『魔法使いルピナスの処方箋』（五木愛）、『絶望少女はもちゅーじんのしもべ』（えびなしお）など、即推しになる新ヒロインから、おなじみの推しまで…。話題になることまちがいナシの注目キャラが大集合!!

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「ちゃお」6月号

価格：750円（税込）

2026年5月2日(土) 発売

※発売日が異なる地域があります。

発行：小学館

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※付録は紙版のみで電子版には付きません。

「ちゃお」公式サイト：チャオプラス

「ちゃお」公式サイト：ちゃおプラス

https://ciao.shogakukan.co.jp/

ちゃお公式X

https://x.com/ciao_manga

ちゃお公式YouTube

https://www.youtube.com/c/ciao

ちゃお公式TikTok

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ちゃおプラス公式Instagram

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「ちゃお」概要

小学生の女の子が興味あるものぜーんぶある！ 読者の恋・おしゃれ・夢を応援する小学館発行のスーパーエンターテイメント少女まんが誌。『シャイニング！』『１秒先は、恋』などの楽しいまんがや大人気の「おねがいアイプリ」などのホビー最新情報もいっぱい。ステショ・バッグ・アクセ・ちゃお限定カードなど毎月の超豪華ふろくも見逃せない！