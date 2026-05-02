「ちゃお」6月号のふろくは、チェリーソーダキャンディポーチ！！ 使い方いろいろで迷っちゃう！
本日5月2日(土) 発売「ちゃお」6月号のふろくは、
おしゃれなデザインの極上ポーチ！
タテ20cmヨコ12cmのビッグサイズ、レザー調の生地も超リッチだから、それどこの？ってゼッタイ聞かれちゃう！ 使い方もいろいろだから、どう使おうか迷っちゃう！
キャンディやコスメ入れにもなるし、シールのシートもぴったりフィット！
お気に入りの文具を入れてもいいし、バッグにつけても超カワイイ！
【コナンのふろくは、ひとつじゃ足りない!?】
劇場版「ハイウェイの堕天使」が絶好調の『名探偵コナン』は、なんとWふろく!!
名探偵コナンカード 萩原千速
話題のカードゲームが、またまた「ちゃお」のふろくに！
『名探偵コナン』プリクラ風シール
あの人気キャラのキメ顔＆盛れ顔シールは、大注目まちがいなし！
【キラキラホロがまぶしい】
『ミルモでポン！にゅ～』キラキラThank youステッカー
ミルモたちが「ありがとう」を伝えてくれるキュートなシール。描きおろしイラストもあって。母の日にピッタリ！
【話題のゲームはじめちゃお!!】
「トモダチコレクションわくわく生活」デビューBOOK
大注目ゲームをてってい紹介！
【「ちゃお」のNEWヒロイン誕生!!】
まんがももちろん、大充実！
『幼なじみに好きって言わせたいし言わせたい』（森田ゆき）、『魔法使いルピナスの処方箋』（五木愛）、『絶望少女はもちゅーじんのしもべ』（えびなしお）など、即推しになる新ヒロインから、おなじみの推しまで…。話題になることまちがいナシの注目キャラが大集合!!
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「ちゃお」6月号
価格：750円（税込）
2026年5月2日(土) 発売
※発売日が異なる地域があります。
発行：小学館
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※付録は紙版のみで電子版には付きません。
「ちゃお」公式サイト：チャオプラス
「ちゃお」公式サイト：ちゃおプラス
https://ciao.shogakukan.co.jp/
ちゃお公式X
https://x.com/ciao_manga
ちゃお公式YouTube
https://www.youtube.com/c/ciao
ちゃお公式TikTok
https://www.tiktok.com/@ciao_manga
ちゃおプラス公式Instagram
https://www.instagram.com/ciaoplus_official
「ちゃお」概要
小学生の女の子が興味あるものぜーんぶある！ 読者の恋・おしゃれ・夢を応援する小学館発行のスーパーエンターテイメント少女まんが誌。『シャイニング！』『１秒先は、恋』などの楽しいまんがや大人気の「おねがいアイプリ」などのホビー最新情報もいっぱい。ステショ・バッグ・アクセ・ちゃお限定カードなど毎月の超豪華ふろくも見逃せない！