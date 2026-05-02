月刊コミックフラッパー6月号が2026年5月2日（土）に発売！ 表紙は『午前５時のレコード』!!

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年5月2日（土）に『月刊コミックフラッパー　2026年6月号』を発売いたします。




◆表紙で登場!! 新連載第2回！


『午前５時のレコード』

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超人的に耳がいい暮方万（くれかた バン）は隣のクラスの変わり者・東雲日乃（しののめ ひの）と出会い、一緒にアニメを作ることになった。


万の担当はそのアニメに音を入れることだったが、いざやってみると課題ばかりで……？



◆新連載!!


『魔女ギャルの好きぴ！』

さんかく。




ギャルな魔女は恋愛も学校生活も最強!!



エリート魔法学校の生徒・メルが魔物に転移させられた先で出会ったのは!?


ギャルで魔女なメルちゃんが繰り広げる、なんでもありのファンタジーラブコメ開幕！



◆『コミックアルナ』から移籍連載開始！


『異世界の主役は我々だ！』

加茂ユウジ


脚本：高松良次


原案：グルッペン・フューラー




大人気ゲームのコミカライズ!!


ゲーム実況者「○○の主役は我々だ！」のメンバーたちが登場！


彼らの生き様と思想が異世界で衝突する！


人にはそれぞれの幸せの形がある。



◆センターカラー！


『盾の勇者の成り上がり』

藍屋球


原作：アネコユサギ


キャラクター原案：弥南せいら




魔竜戦が終わり、村の日常に戻った尚文たち。


さらなる強さを求めてコロシアムへ向かうことになる。


そこで選手たちのなかに樹の姿を見つけ……？



コミックス第30巻、2026年5月22日（金）発売！


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322601000550/)



◆書誌情報


『月刊コミックフラッパー　2026年6月号』


発売日：2026年5月2日（土）


定価：730円（本体664円＋税）


判型：B5変形判


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512000786/)



◆関連情報


公式ホームページ：https://www.kadokawa.co.jp/label/comic-flapper/


公式X：https://x.com/comic__flapper