月刊コミックフラッパー6月号が2026年5月2日（土）に発売！ 表紙は『午前５時のレコード』!!
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年5月2日（土）に『月刊コミックフラッパー 2026年6月号』を発売いたします。
◆表紙で登場!! 新連載第2回！
『午前５時のレコード』
廾之
超人的に耳がいい暮方万（くれかた バン）は隣のクラスの変わり者・東雲日乃（しののめ ひの）と出会い、一緒にアニメを作ることになった。
万の担当はそのアニメに音を入れることだったが、いざやってみると課題ばかりで……？
◆新連載!!
『魔女ギャルの好きぴ！』
さんかく。
ギャルな魔女は恋愛も学校生活も最強!!
エリート魔法学校の生徒・メルが魔物に転移させられた先で出会ったのは!?
ギャルで魔女なメルちゃんが繰り広げる、なんでもありのファンタジーラブコメ開幕！
◆『コミックアルナ』から移籍連載開始！
『異世界の主役は我々だ！』
加茂ユウジ
脚本：高松良次
原案：グルッペン・フューラー
大人気ゲームのコミカライズ!!
ゲーム実況者「○○の主役は我々だ！」のメンバーたちが登場！
彼らの生き様と思想が異世界で衝突する！
人にはそれぞれの幸せの形がある。
◆センターカラー！
『盾の勇者の成り上がり』
藍屋球
原作：アネコユサギ
キャラクター原案：弥南せいら
魔竜戦が終わり、村の日常に戻った尚文たち。
さらなる強さを求めてコロシアムへ向かうことになる。
そこで選手たちのなかに樹の姿を見つけ……？
コミックス第30巻、2026年5月22日（金）発売！
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322601000550/)
◆書誌情報
『月刊コミックフラッパー 2026年6月号』
発売日：2026年5月2日（土）
定価：730円（本体664円＋税）
判型：B5変形判
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512000786/)
◆関連情報
公式ホームページ：https://www.kadokawa.co.jp/label/comic-flapper/
公式X：https://x.com/comic__flapper