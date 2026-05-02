月刊コミックフラッパー6月号が2026年5月2日（土）に発売！ 表紙は『午前５時のレコード』!!

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年5月2日（土）に『月刊コミックフラッパー 2026年6月号』を発売いたします。

◆表紙で登場!! 新連載第2回！

『午前５時のレコード』

廾之

超人的に耳がいい暮方万（くれかた バン）は隣のクラスの変わり者・東雲日乃（しののめ ひの）と出会い、一緒にアニメを作ることになった。

万の担当はそのアニメに音を入れることだったが、いざやってみると課題ばかりで……？

◆新連載!!

『魔女ギャルの好きぴ！』

さんかく。

ギャルな魔女は恋愛も学校生活も最強!!

エリート魔法学校の生徒・メルが魔物に転移させられた先で出会ったのは!?

ギャルで魔女なメルちゃんが繰り広げる、なんでもありのファンタジーラブコメ開幕！

◆『コミックアルナ』から移籍連載開始！

『異世界の主役は我々だ！』

加茂ユウジ

脚本：高松良次

原案：グルッペン・フューラー

大人気ゲームのコミカライズ!!

ゲーム実況者「○○の主役は我々だ！」のメンバーたちが登場！

彼らの生き様と思想が異世界で衝突する！

人にはそれぞれの幸せの形がある。

◆センターカラー！

『盾の勇者の成り上がり』

藍屋球

原作：アネコユサギ

キャラクター原案：弥南せいら

魔竜戦が終わり、村の日常に戻った尚文たち。

さらなる強さを求めてコロシアムへ向かうことになる。

そこで選手たちのなかに樹の姿を見つけ……？

コミックス第30巻、2026年5月22日（金）発売！

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322601000550/)

◆書誌情報

『月刊コミックフラッパー 2026年6月号』

発売日：2026年5月2日（土）

定価：730円（本体664円＋税）

判型：B5変形判

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512000786/)

◆関連情報

公式ホームページ：https://www.kadokawa.co.jp/label/comic-flapper/

公式X：https://x.com/comic__flapper