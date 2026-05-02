年収〇億円の未上場オーナーから生存を懸けてIPOを果たした上場企業社長を囲む交流会の開催決定！

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱、HP：https://ir-robotics.co.jp/）は、自社が運営するビジネス系YouTubeチャンネル「IPOとM&Aどっちにする? TV」にて株式会社ブロードエンタープライズ（東証グロース4415）代表取締役社長 中西良祐氏をゲストに迎えた最新動画を公開いたしました。

また、本動画の公開を記念し、中西社長と直接交流ができる【先着20名限定】の「経営者限定オフライン交流会」を2026年7月1日(水)に開催することをお知らせいたします。

・YouTube動画公開について

今回のゲストは、マンションやアパート、宿泊施設のオーナー向けに、初期費用ゼロで導入できるリノベーションや大規模修繕を提案する株式会社ブロードエンタープライズ(東証グロース4415)中西社長です。

株式会社ブロードエンタープライズは、顧客の支払いを最長10年の分割払いとしつつ、裏側で債権譲渡を活用することで即座にキャッシュフローを生み出す、独自のファイナンス型ビジネスモデルで急成長を遂げています。

創業から18年間、年収1億円の未上場オーナーとして順風満帆な経営を行っていた中西氏。しかし、同業の上場企業と自社の間に「ルーター1台あたり8,000円」もの仕入れ価格の差があるという衝撃の事実を知ります。

「このままでは価格競争で確実に負ける」。資金調達や華やかなイメージのためではなく、「生き残るための生存戦略」として決断したIPOの裏側を赤裸々に語っていただきました。

また上場準備を乗り切るための「圧倒的に稼ぐ力」の重要性や、上場企業の信用力をフル活用したM&A戦略（共有不動産・訳あり物件の再生）、さらには地方創生や米国進出を見据えた今後のビジョンなどを語っていただきました。

ご視聴はこちらから :https://youtu.be/N1mWIL1RzzY

・交流会開催について

動画内では語りきれなかった「未上場オーナーから上場企業社長への意識改革」「内部管理体制を構築するための苦労」「上場企業としての資金力を活かしたM&Aのリアル」について、中西社長に直接質問・相談ができるクローズドな交流会を開催いたします。

■交流会概要

・日時：2026年7月1日(水) 18:00~20:00

・場所： WeWork 神谷町トラストタワー

東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F

・参加費： 5,000円（※事前決済）

・対象： 企業の代表取締役

・定員： 先着20名（少人数限定）

・申込URL：https://www.irrobo-community.jp/event-details/burodoentapuraizunakanishishachowokakomukeieishakoryukai

・こんな方におすすめ

・IPOを目指しているが、自社のビジネスモデルや収益性に課題を感じている経営者

・未上場オーナーとして経営が安定しているが、「上場すべきか」迷っている代表者

・上場後の成長戦略として、M&Aのリアルな実態や進め方を直接学びたい方

・質の高い経営者ネットワークを構築し、事業の視座を高めたい方

・お申込みについて

本交流会は、中西社長と深くお話いただけるよう「先着20名」の少人数限定とさせていただいております。

毎回、募集開始後すぐに満席となる人気企画のため、ご参加を希望される方はお早めにお申し込みください。

交流会お申込みはこちらから :https://www.irrobo-community.jp/event-details/burodoentapuraizunakanishishachowokakomukeieishakoryukai

・「IPOとM＆AどっちにするTV」とは

「IPOとM&Aどっちにする？TV」は、企業成長における重要な選択肢である「IPO」と「M&A」をテーマに、実体験に基づくリアルな体験と意思決定を発信するYouTubeチャンネルです。

実際にIPOやM&Aを経験した上場企業の経営者が出演し、意思決定の背景や成功・失敗の要因を深掘りすることで、経営者やビジネスパーソンにとって実践的な学びを提供しています。

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/