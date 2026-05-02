「峠コース解禁」！！「ドリフト＆ドレスアップカー」の融合イベント「ドリドレ走2026」を５月４日（祝・月）に奥伊吹モーターパークにて開催！！

奥伊吹観光株式会社「ドリフト＆ドレスアップカー」の融合イベント「ドリドレ走2026」を５月４日（祝・月）に奥伊吹モーターパークにて開催！！会場には「３０００人」がつめかける大人気イベント！今年もドリドレに行こう！時間限定「峠コース解禁」！迫力のドリフト走行が楽しめます！「ドリフト＆ドレスアップカー」の融合イベント「ドリドレ走2026」を５月４日（祝・月）に奥伊吹モーターパークにて開催！！

会場には「３０００人」がつめかける大人気イベント！今年もドリドレに行こう！会場には「３０００人」がつめかける大人気イベント！今年もドリドレに行こう！時間限定「峠コース解禁」！迫力のドリフト走行が見られます！

【峠コース解禁の「ドリフト＆ドレスアップカー」の融合イベント「ドリドレ走2026」を５月４日（祝・月）に奥伊吹モーターパークにて開催！】

昨年も大盛況をはくした「ドリフト＆ドレスアップカー」の融合イベント「ドリドレ走2026」を５月４日（祝・月）「奥伊吹モーターパーク」（https://www.okuibuki.co.jp/green/）にて開催します。今回のドリドレ走では、奥伊吹モーターパークの「２７００台分の駐車場」を全面貸切り、駐車場の周回路を利用した「峠コース」を解放します。山の峠を公式で走る貴重なイベントで注目度も非常に高まっています。

「ドリフト＆ドレスアップカー」の融合イベント「ドリドレ走2026」を５月４日（祝・月）に奥伊吹モーターパークにて開催！！カッコいいカスタムカーが勢ぞろいする「フェンダリストM」も同時開催！オリジナルに装飾された車の数々が見どころです。カッコいいカスタムカーが勢ぞろいする「フェンダリストM」も同時開催！ドレスアップカーの展示は「オールジャンル」で、外車、ユーロカー、国産車、コンパクトカー、軽自動車、軽カスタム、シャコタン、ＶＩＰ他、会場に集まった様々な車を見学可能。

【オールジャンルの車両展示】

ドレスアップカーの展示は「オールジャンル」で、外車、ユーロカー、国産車、コンパクトカー、軽自動車、軽カスタム、シャコタン、ＶＩＰ他、会場に集まった様々な車を見学できます。オリジナルに装飾された車の数々が見どころです。

「ドリフト＆ドレスアップカー」の融合イベント「ドリドレ走2026」を５月４日（祝・月）に奥伊吹モーターパークにて開催！！「ドリフト＆ドレスアップカー」の融合イベント「ドリドレ走2026」を５月４日（祝・月）に奥伊吹モーターパークにて開催！！時間限定「峠コース解禁」！迫力のドリフト走行が楽しめます！「ドリフト＆ドレスアップカー」の融合イベント「ドリドレ走2026」を５月４日（祝・月）に奥伊吹モーターパークにて開催！！時間限定「峠コース解禁」！迫力のドリフト走行が見られます！「ドリフト＆ドレスアップカー」の融合イベント「ドリドレ走2026」を５月４日（祝・月）に奥伊吹モーターパークにて開催！！

【イベント概要】

イベント 「ドリドレ走2024」

主 催 ドリドレ走実行委員会

日 程 ２０２６年５月４日（祝・月）

時 間 １０：００～１７：００ （ゲートオープン９：００～）

場 所 滋賀県米原市甲津原奥伊吹 奥伊吹モーターパーク（車走行＆イベント会場）

料 金 一般入場 １人３０００円（当日券を会場にて販売）

駐車料金 １台４０００円（※前売りの駐車券を購入されていない方は入れません）

e+ (イープラス)にて販売

【チケット販売について】

・当日券は会場にて販売

・駐車券はe+ (イープラス)にて前売り販売

https://eplus.jp/sf/detail/4509050001-P0030001(https://eplus.jp/sf/detail/4509050001-P0030001)

（※前売りの駐車券を購入されていない方は入れません）

世界最高峰のドリフト大会も開催する「奥伊吹モーターパーク＆イベント会場」駐車場「全２７００台」（全１０面）分を備えた大規模会場でイベントが実施可能。スキー場ゲレンデを春～秋に活用して様々なイベント実施が可能。過去に開催したスキー場ゲレンデを活用した野外音楽フェスティバル。「東京ドーム１３個分」の広大なゲレンデや「２７００台分」の駐車場の敷地を活用して、「熱気球の打上げ」や様々なイベント実施が可能。駐車場は全１０ヵ所。２７００台分が利用可能。ゲレンデ側の広大な敷地を含めて利用が可能です。

【奥伊吹モーターパーク＆イベント会場の概要】

「関西最大級」規模のスキー場「グランスノー奥伊吹」が夏季事業として、車やバイク、ドリフト、ジムカーナの愛好者に向けて、駐車場を走行会場とした「奥伊吹モーターパーク」を運営。

駐車場は全１０ヵ所。２７００台収容。

２０１０年９月に奥伊吹モーターパークの第４駐車場（１２，０００平米）にて「ＪＡＦ公認」を取得。京滋地区唯一の「ＪＡＦ公認」コース。

「ＪＡＦスピード行事競技コース」としてＪＡＦ 全日本ジムカーナ選手権も開催。車両を中心とした「研究開発、企業研修、ＣＭ撮影」の会場としても利用されている。

夏のスキー場のゲレンデの活用も合わせて、熱気球の搭乗体験や音楽イベント、コスプレ撮影イベント等の受入れ開催も行っている。



【施設概要】

施 設 名 奥伊吹モーターパーク＆イベント会場

運営会社 奥伊吹観光株式会社

住 所 滋賀県米原市甲津原奥伊吹

電 話 0749-59-0322



【奥伊吹モーターパーク＆イベント会場 公式】

https://www.okuibuki.co.jp/green/

「ドリフト＆ドレスアップカー」の融合イベント「ドリドレ走2026」を５月４日（祝・月）に奥伊吹モーターパークにて開催！！

【ドリドレ走 公式】

ＨＰ ：http://doridore.jp/

Twitter：https://twitter.com/doridorejp?lang=ja

Instagram：https://www.instagram.com/doridorejp/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC2Nt3iWj3cvqB-5HpgkAc0Q

【運営会社概要】

運営会社 奥伊吹観光株式会社（奥伊吹グループ）

住 所 滋賀県米原市甲津原奥伊吹

電 話 0749-59-0322

「奥伊吹グループの事業内容」

滋賀県米原市・長浜市を拠点に観光・レジャー施設を運営する企業グループとして、グランスノー奥伊吹のスキー場運営を中心に、アウトドアのレジャー施設・観光・地域活性化事業を含めて12施設展開し、冬季のみならず四季型リゾート事業としてスキー場・キャンプ場・グランピング施設・アクティビティ・モーターパーク・旅館・道の駅・水力発電所など多角的な事業展開を行っています。

【奥伊吹グループサイト】

奥伊吹グループ

https://www.okuibuki.jp/

奥伊吹グループ採用

https://www.okuibuki.jp/recruit/

【主要運営施設】

グランスノー奥伊吹 公式HP

https://www.okuibuki.co.jp/

グランエレメント 公式HP

https://glamp-element.jp/