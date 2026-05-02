２PMのオク・テギョンがパネライ コリアのフレンド オブ ブランドに就任

リシュモンジャパン合同会社

高級時計ブランドのパネライは、著名な韓国人俳優であり、K-POPグループ 2PMのメンバーであるオク・テギョンと再びタッグを組み、彼を韓国におけるブランドの新たな「ローカルフレンド」として正式に迎え入れることを発表しました。このコラボレーションは、自信と積極性という共通の価値観に根ざした絆です。自信と積極性は、パネライウォッチの品質にも、オク・テギョンのキャリアにも、一貫して反映されてきました。このキャンペーンは、Watches & Wonders 2026で発表された象徴的なルミノール コレクションの主役となるルミノール PAM01731をフィーチャーし、パネライの不朽の伝統と現代的な性能のシームレスな融合を体現しています。

オク・テギョンは、音楽と映像の両方で強い存在感を築き、2PMのメンバーとしての活動や、主要な韓国ドラマや日本映画での高く評価された役柄を通じて国際的な認知を得てきました。2年以上前に始まったパネライとのコラボレーションの新たな章を刻む彼は、自信に満ちた独特のアイデンティティをもって、メゾンの現代的な精神の自然な表現として再び登場します。このコラボレーションについて、オク・テギョンは次のように述べています。「再びパネライと一緒に表現ができることを嬉しく思います。過去2年間に築き上げてきた関係をさらに深めることができます。パネライを特別なものにしているのは、その独特のアイデンティティ、つまりイタリアのデザインとスイスの専門技術という稀有な組み合わせだと思います。このバランスが時計に独自の個性と実体をもたらし、ブランドの哲学に私を強く惹きつけています。」

ジュネーブで開催されたWatches and Wonders 2026で発表された新しいルミノール コレクションは、パネライの伝統を継承しています。ツールウォッチという概念が時計製造の辞書に載るずっと以前から、パネライは性能重視のアプローチを始め、イタリア海軍のために時計と計器を製造し、実際の運用上の要求に応えるために開発をしてきました。この歴史から、現在もメゾンを定義する要素が生まれました。それは、強力な発光性、防水性、ロングパワーリザーブ、堅牢な構造、そして機能に導かれたデザインコードです。ルミノール PAM01731を含む最新のルミノール コレクションは、パネライの歴史の中で最も重要なケース構造の一つを再訪しています。初めて、1960年代の6152/1の構造が44mmフォーマットに忠実に翻訳され、クッション型ミドルケース、フラットなリュウズプロテクター、ポリッシュとサテン仕上げのコントラストを保持しながら、現代の着用に適したプロポーションに調整されています。

「新しいルミノール コレクションは、オク・テギョンのような大胆で積極的な人物、つまり質実剛健を求める人々に、パネライウォッチの真の卓越性が、不朽の機能性によって築かれている、というメッセージを伝えるでしょう。このキャンペーンは、私たちの真のブランドストーリーを力強く具現化しました。厳密な品質テストを行い、実際の使用条件下でそのタフさが証明された真のツールウォッチである、パネライの性能へのコミットメントを反映しています。イタリア海軍の困難な任務中に不可欠であることが証明された、防水性、ロングパワーリザーブ、優れた発光性、堅牢な構造といったパネライの特徴は、現代で再解釈され、パネライウォッチが今日の冒険家にとって信頼できる相棒となることを可能にしています。」とパネライ チーフマーケティング＆プロダクトオフィサーのアレッサンドロ・フィカレリは述べています。

2PMが日本デビュー15周年記念公演を5月9日・10日に東京ドームで開催することでも注目のオク・テギョンルミノール PAM01731 税込価格 136万4000円

仁川の仙女岩で撮影されたこのキャンペーンは、岩と海岸線に囲まれた荒々しい自然環境でオク・テギョンをフィーチャーし、新しいルミノール コレクションがもつ、目的志向と冒険のスピリットを表現しています。このコラボレーションを通じて、パネライは、その歴史的アイデンティティと現代の声を結びつける物語を紡ぎ続けています。それは、存在感と機能性、そして現実世界の目的に基づいて形成された時計の、タイムレスな魅力に惹かれる人々に語りかけます。

オフィチーネ パネライ 0120-18-7110

www.panerai.com