ノンアル革命、廃棄されていた「イチジク葉」が描き出す芳醇な余韻。日本発のガストロノミック・コンブチャ『Fignare』が誕生。

合同会社トラゲット

日本国内、そしてASEAN諸国へJapanese luxnary KOMBUCHA（コンブチャ）を展開する『Traghetto（トラゲット）』（合同会社トラゲット、本社：愛知県名古屋市、代表：菊池 陽介）は、愛知県特産の無農薬イチジクの「葉」をアップサイクルした新Kombuchaプロダクト『Fignare』をリリースいたします。

Fignare 720ml 4000円

■ 開発の背景：未利用資源に宿る「香りの官能」を抽出 愛知県は全国屈指のイチジク生産地ですが、収穫後の葉はこれまで活用されることなく廃棄されてきました。しかし、その葉には果実以上に複雑で高貴な香気成分が秘められています。 当社は、あいち食品工業技術センターとの共同研究により、菌叢解析と精密な発酵コントロールを駆使。未利用資源から、世界のファインダイニングに比肩する芸術的なノンアルコールドリンクを創出しました。

■ 味わいの特徴：果実の印象を鮮やかに裏切る、重層的な風合い 『Fignare』の真髄は、一口ごとに表情を変える複雑なアロマの重なりにあります。 グラスに注いだ瞬間、ほのかにシナモンのような甘美なニュアンスを纏い、微かにココナッツを思わせるクリーミーな要素が引き出された、奥行きのある風合いが広がります。 あいち食品工業技術センターとの連携で実現したシャンパンのようなドライな口当たりと、発酵由来の繊細な酸が全体を清らかに引き締め、知的な余韻を残します。

■ ガストロノミーを彩る至高のペアリング：固定概念からの解放 本製品は、いわゆる「イチジクの果実」を食した時の甘く柔らかな印象とは一線を画します。その意外性ゆえに、「イチジク」という固定概念を持たずに対峙することで、ペアリングの可能性は無限に広がるポテンシャルを秘めています。

葉は実より強い香りを持っている。

・濃厚な旨味との共鳴 シャンパンを彷彿とさせるドライなキレは、フォアグラのテリーヌやリッチなレバーパテと見事に調和。食材の脂の甘みを引き立てながら、葉由来のボタニカルな香りが重なり、多層的な味覚体験を演出します。

・エキゾチックな調和 その独特の香気成分から、南国のフルーツを用いた料理とも鮮やかに相響します。マンゴーやパッションフルーツの酸味、あるいはスパイスを効かせたモダン・アジアンとのペアリングなど、従来のノンアルコールの枠を超えた新たな提案が可能です。

■ 合同会社トラゲットについて

代表者：菊池 陽介 所在地：愛知県名古屋市千種区東山通4-17 黒川ビル1階

事業内容：Kombucha（コンブチャ）の製造・販売、カフェ運営、発酵技術の研究開発

サンプル購入ページURL：https://traghetto.jp/sample-form/

※恐れ入りますが、サンプルご購入は飲食店様・ホテル様・その運営母体企業様に限ります。

※備考欄に「Fignare希望」とご記載ください。

一般販売用オンラインショップ：https://plus-kombucha.square.site

※5月10日よりオンライン販売開始となります。

【本件に関するお問い合わせ先】

合同会社トラゲット 担当：[菊池陽介] Email：traghetto.yosuke@playkombucha.com

【公式ウェブサイト】https://traghetto.jp