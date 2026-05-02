【5/14(木)開催】おふろcafe かりんの湯、自社農園フレッシュハーブの香りと倍音でととのう“香音浴”サウナイベントを開催

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（本社：千葉県香取市、代表取締役：武田 泰明）が運営する農園リゾート THE FARM内の温浴施設「おふろcafeかりんの湯」にて、採れたてフレッシュハーブとシンギングボウルを掛け合わせた特別プログラム「ハーバル＆シンギングボウルサウナ」を開催します。サウナ、温泉、食事を備えた同施設の環境を活かし、本企画では自社農園の採れたてフレッシュハーブの自然な香りも取り入れます。

おふろcafeかりんの湯ではこれまで、ハーバルサウナを得意とするスタッフがハーブの香りと風を五感で味わうハーバルサウナを。また、シンギングボウルを得意とするスタッフがシンギングボウルの倍音に包まれる"音浴"サウナを、それぞれ展開してきました。

今回はふたりの技と想いを掛け合わせ、自然の香りと倍音に包まれる"香音浴"体験「ハーバル＆シンギングボウルサウナ」としてお届けします。

フレッシュハーブの自然な香りが呼吸をひらき、シンギングボウルの倍音が意識を静かに深め、やわらかな風が熱を届けることで、五感で味わう“香音浴”体験が生まれます。

5/14(木)開催｜自然の香りと倍音でととのう、農園リゾートのハーバル＆シンギングボウルサウナ

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/news/2085/

本企画の特徴

1. 担当者の想いから生まれた、香りと音を軸にした熱波体験

本企画の出発点にあるのは、担当者それぞれの原体験とサウナへの考え方です。

ハーバルサウナ担当者は、幼い頃からハーブに親しみ、香りが身近にある環境で育ってきました。その経験をもとに、熱波師として自分らしい体験を届けたいという思いから、ハーブの香りを活かしたサウナ演出を形にしました。

また、シンギングボウル担当者は、サウナをただ熱さに向き合う時間としてではなく、自分と静かに向き合い、心身を整える時間として捉えています。

本企画では、香りと音、それぞれのアプローチを掛け合わせることで、かりんの湯ならではの熱波体験へとつなげました。

2．農園リゾートだからこそ実現する、自社農園の採れたてフレッシュハーブ

おふろcafeかりんの湯は、農園リゾート THE FARMの10万平方メートル の（東京ドーム2.5個分）の広大な自然のなかにある温浴施設です。この環境だからこそ、ドライハーブだけではなく、自社農園で採れたてのフレッシュハーブならではの瑞々しい香りを活かした演出が可能です。

フレッシュハーブの香りは、蒸気とともにやわらかく立ち上がり、サウナ室を自然な心地よさで包みます。植物そのものが持つやさしい香りが広がることで、思わず深呼吸したくなるような、農園リゾートならではの空間が生まれます。

3．シンギングボウルの倍音が、香りの体験をさらに深める

本企画では、ハーブの香りに加えて、シンギングボウルの倍音を取り入れます。

シンギングボウルは、長くやわらかな響きが空間全体に広がる楽器です。

サウナ室では、音をただ聴くだけではなく、蒸気と熱気の中で全身に浴びるような感覚が生まれます。

フレッシュハーブの自然な香りが呼吸をひらき、シンギングボウルの倍音が意識を静かに深めていく。

そこにやわらかな風が加わることで、サウナ室は“熱さを楽しむ場所”から、“深く静かにととのう場所”へと変わっていきます。

4．香り・音・風・蒸気が重なる、五感の“香音浴”体験

今回の体験をひと言で表すなら、「香音浴」です。

香り、音、風、蒸気。

それぞれが重なり合うことで、五感がゆっくりとほどけていくような時間が生まれます。

ハーバルサウナの魅力である自然の香りと、シンギングボウルによる“音浴”の没入感を掛け合わせることで、ここならではの新しい熱波体験が完成しました。

ただ熱いだけではない、呼吸や感覚まで心地よくひらいていくようなサウナ時間をお届けします。

担当者コメント

ハーバルサウナ担当者：増田

「幼い頃からハーブが身近にある環境で育ったこともあり、私にとって香りは自然と心が落ち着く存在でした。熱波師として自分らしい体験を届けたいと考えたとき、その原点でもあるハーブの香りを活かしたいと思ったのが始まりです。農園リゾートだからこそ届けられるフレッシュハーブの自然な香りと、シンギングボウルの倍音を重ねることで、ここでしか味わえない“香音浴”の時間をお届けしたいと考えています。」

シンギングボウル担当者：齋藤

「私自身、最初の頃のサウナは、熱さにどこまで耐えられるかを意識する入り方でした。一方で、サウナには本来、自分と静かに向き合い、心身を整える時間があると感じています。かりんの湯では、そうした時間を過ごせる癒しの空間をつくりたいと思い、シンギングボウルを取り入れました。そこにハーバルサウナの自然な香りが重なることで、香りと音に包まれながら深くととのう“香音浴”をお届けしたいと考えています。」

お客様の声

これまでの実施では、参加者の皆さまから次のような声をいただきました。

「体感的には15分くらい。寝たのかな？と思うほど心地よかった」

「聴覚と嗅覚が研ぎ澄まされる感覚だった」

「無になって、最高のリラックス時間だった」

イベント名：ハーバル＆シンギングボウルサウナ

開催日：2026年5月14日（木）

会場：男女共用サウナ

時間：16:00/20:00

料金：無料

参加方法：開催時間に男女共用サウナにお集まりください

詳細：https://www.thefarm.jp/karinnoyu/news/2085/

■おふろcafeかりんの湯

千葉県香取市の農園リゾートTHE FARM内にある”おふろcafeかりんの湯”は、天然温泉とサウナ、食事が楽しめる癒しの複合施設です。セルフロウリュ式バレルサウナやアウフグースイベントも人気で、家族連れや友人同士でも一日中ゆったり過ごせます。館内には1万冊の漫画・雑誌、ハンモックなどもあり、裸足でくつろげる心地よい空間が広がっています。

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ザファーム 広報

TEL ：057-00-11831(10:00～18:00)

自動音声が流れますので、４.→３.の順にお進みください

MAIL：info@thefarm.jp

担当：椎名・續木